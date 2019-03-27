Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила $68 за баррельРосбалт 02:28
Эксперты агентства полагают, что средняя стоимость нефти марки Brent составит в текущем и будущем годах $60 за баррель, тогда как ранее прогнозировались $55.
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Политика
В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
Обновлено в 06:55
Интернет
Google «оживит» почту Gmail, Mail.Ru и Outlook технологией AMP
Google объявил об инициативе AMP for Email, призванной превратить письма в почтовых сервисах из статичных документов в динамичное и интерактивное подобие веб-страниц.
Обновлено в 04:49
Политика
Россия, Австралия и Нидерланды обсудили катастрофу MH17
Представители России, Австралии и Нидерландов провели консультации по поводу малайзийского Boeing MH17, сбитого в июле 2014 года над Донбассом.
Обновлено в 07:39
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Где Дворкович отпраздновал день рожденья, рассказал источник
Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович отпраздновал свой день рожденья 26 марта не в России, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 07:09
Происшествия
В Китае женщина родила двойняшек от разных отцов
В Китае произошел уникальный случай: женщина родила мальчиков-близнецов от разных отцов.
Обновлено вчера в 21:34
Политика
На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией
Обновлено в 04:21
Интернет
Криптовалюта пользователей Windows и Mac оказалась в опасности
Цифровые деньги пользователей Windows и Mac оказались под угрозой — северокорейская хакерская группировка Lazarus использует приложение PowerShell, позволяющее управлять вредоносными программами на этих операционных системах.
Обновлено в 08:04
Общество
Власти Башкирии разберутся с увольнениями в роддоме Салавата
Утечку кадров из роддома, где акушеры аплодировали «высоким» зарплатам, проверит правительство Башкирии.
Обновлено в 08:53
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Израильские ВВС нанесли новые ответные удары по сектору Газа
ВВС Израиля в ответ нанесли удары по сектору. В ночь на вторник поступили сообщения о том, что палестинцы и израильтяне заключили перемирие.
Обновлено в 00:21
Интернет
Google создала собственное кладбище
Обновлено в 08:09
Экономика
Бумаги «Яндекса» могут быть включены в индекс MSCI Russia
Бумаги "Яндекса" могут быть включены в индекс MSCI Russia в 2020 году, полагают аналитики "ВТБ Капитала".
Обновлено в 09:00
Политика
Кемеровская область официально получила второе название Кузбасс
Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Божена Рынска рассказала Собчак, какое наследство ей оставил Малашенко
В беседе с телеведущей Ксенией Собчак вдова медиаменеджера Игоря Малашенко рассказала о том, что ей оставил покойный супруг.
Обновлено в 08:42
Экономика
Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»
Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции.
Обновлено в 08:23
Общество
Ликсутов пообещал лишить таксистов возможности работать больше 8 часов
К началу 2020 года в Москве появится система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, которые отработали за рулем более восьми часов.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Австрия задержала подозреваемого в теракте на немецкой железной дороге
В Вене антитеррористическое подразделение Cobra задержало подозреваемого в попытке совершения теракта на железной дороге в Германии в октябре прошлого года, сообщает газета Kronen Zeitung.
Обновлено в 09:02
Экономика
Инфляция в России девятую неделю подряд держится на уровне 0,1%
Недельная инфляция в России в период с 19 по 25 марта 2019 года составила 0,1%, удерживаясь на этом уровне девятую неделю подряд.
Обновлено в 09:08
Происшествия
СК задержал ещё одного фигуранта по делу полковника Захарченко
Следственный комитет провёл новые обыски по делу о взятках полковника Дмитрия Захарченко.
Обновлено в 07:55
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Политика
США вернут американцев на Луну. Пентагон запланировал победу в космосе
За пять лет необходимо отправить американских астронавтов на Луну, заявил вице-президент США Майкл Пенс 27 марта в своем аккаунте в Twitter.
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес
Елена Малышева впервые показала зрителям свою маму
Ведущая программы о здоровье Елена Малышева впервые решила снять передачу, темой которой будет идеальная квартира человека в преклонном возрасте.
Обновлено в 03:55
Общество
В российских магазинах появится специальная еда для пенсионеров
Специальные продукты для пожилых людей, обогащенные витаминами и не требующие особых усилий при приготовлении, могут в обозримом будущем появиться на прилавках магазинов.
Обновлено вчера в 21:06
Общество
В Госдуме предложили создать Школпитнадзор
Зампред и предлагает создать Школпитнадзор, подведомственный Министерству просвещения, так как меню, которое предлагается в школах страны, нередко вызывает претензии как детей, так и родителей.
Обновлено в 08:55
Политика
Суд Киева отменил запрет на въезд в страну актеру Добронравову
Решением окружного административного суда Киева отменен запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.
Обновлено в 07:59
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Хоккей
Панарин рассказал, куда тратит зарплату в $6 млн
По неофициальной информации, 27-летний хоккеист зарабатывает $6 млн в год.
Обновлено в 02:00