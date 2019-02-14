Энергетика
Баррель нефти Brent впервые с ноября поднялся выше $65НТВ вчера в 00:56
Углеводороды эталонных марок дорожают благодаря ожиданиям инвесторов, которые рассчитывают, что миру удастся избежать перепроизводства сырья. На Лондонской бирже ICE Futures цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла до 65 долларов 2 центов за баррель (+0,70%).
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Нефтяные котировки преодолели отметку $66 за баррель впервые с 20 ноября
Московский Комсомолецвчера в 15:32
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Общество
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Транспорт
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Гендиректор S7 Space покидает пост
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Захвативший «Стингер» в Афганистане офицер стал Героем России
Обновлено вчера в 05:31
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Назван главный наставник «Лидеров России»
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Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом, заявил, что оппозиционное правительство пытается установить официальные дипломатические отношения с Китаем и Россией, сообщает газета Financial Times.
Обновлено в 05:31