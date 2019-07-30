Цены на нефть эталонных марок на мировых рынках сохранили сегодня утром положительную динамику. Ожидания инвесторов связаны с возможным впервые более чем за 10 лет снижением базовой ставки ФРС США на текущей неделе.

Нефть на мировых рынках дорожает на ожиданиях снижения ставки ФРС США

Общество Организаторы отозвали заявку на митинг 3 августа в центре Москвы Группа граждан, подавшая заявку на проведение митинга 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму, отказалась от предложенной правительством Москвы площадки на проспекте академика Сахарова.

Экономика Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.

Общество В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Политика Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma Украинский суд арестовал российский танкер Neyma, а также документы, которые были изъяты на нем в ходе обысков 25 июля.

Здоровье Генпрокуратура внесла представление Скворцовой Генеральная прокуратура внесла представление главе Минздрава Веронике Скворцовой.

Наука Международный эксперимент по поиску нейтрино в КБР начал набор данных Международная научная группа начала новый этап для поиска таинственных частиц нейтрино.

Политика Медведев допустил ухудшение ситуации с пожарами в Сибири Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что непосредственной угрозы для жизни и безопасности населения Сибири из-за пожаров пока нет, однако прогнозируется ухудшение ситуации.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Происшествия В Германии возбудили уголовные дела на мужчину, столкнувшего людей под поезд Прокуратура Франкфурта-на-Майне возбудила два уголовных дела в отношении гражданина Эритреи, столкнувшем вчера под поезд мать с ребенком.

Происшествия Задержан ректор Дагестанского государственного университета В Дагестане задержан ректор госуниверситета, депутат Народного собрания республики Муртазали Рабаданов.

Экономика Топилин объяснил рост числа бедных россиян Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин объяснил новые данные Росстата о бедности россиян, передает РИА "Новости".

Технологии Кошелек Blockchain запустил собственную криптобиржу Кошелек Blockchain запустит собственную криптовалютную биржу.

Спорт Выступавшая на ОИ в Сочи финская лыжница умерла в возрасте 36 лет Лыжница из Финляндии Мона-Лийса Ноусиайнен скончалась на 37-м году жизни, сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Происшествия Арестован начальник уголовного розыска в Приморье В Приморье суд постановил арестовать начальника уголовного розыска УМВД России Андрея Миляева. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Егоров рассказал о пенальти в матче «Тамбова» против «Спартака» Глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал судейские решения в матче третьего тура чемпионата России «Тамбов» — «Спартак».