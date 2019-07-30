Энергетика
Нефть на мировых рынках дорожает на ожиданиях снижения ставки ФРС СШАИнтересант 02:19
Цены на нефть эталонных марок на мировых рынках сохранили сегодня утром положительную динамику. Ожидания инвесторов связаны с возможным впервые более чем за 10 лет снижением базовой ставки ФРС США на текущей неделе.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 09:42, Вашингтон
Общество
Организаторы отозвали заявку на митинг 3 августа в центре Москвы
Группа граждан, подавшая заявку на проведение митинга 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму, отказалась от предложенной правительством Москвы площадки на проспекте академика Сахарова.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
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В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
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Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma
Украинский суд арестовал российский танкер Neyma, а также документы, которые были изъяты на нем в ходе обысков 25 июля.
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Наука
В Японии одобрили создание гибридных эмбрионов человека и грызунов
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В Забайкалье вдову погибшего в Сирии военного лишили выплат
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Генпрокуратура внесла представление Скворцовой
Генеральная прокуратура внесла представление главе Минздрава Веронике Скворцовой.
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Международный эксперимент по поиску нейтрино в КБР начал набор данных
Международная научная группа начала новый этап для поиска таинственных частиц нейтрино.
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Третий за день человек упал на рельсы в московском метро
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Политика
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что непосредственной угрозы для жизни и безопасности населения Сибири из-за пожаров пока нет, однако прогнозируется ухудшение ситуации.
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Общество
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Происшествия
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Прокуратура Франкфурта-на-Майне возбудила два уголовных дела в отношении гражданина Эритреи, столкнувшем вчера под поезд мать с ребенком.
Обновлено в 08:44
Футбол
«Зенит» может купить Малкома из «Барселоны» за €40 млн
Малком перешел в «Барселону» в прошлом году за €41 млн, сам трансфер получился скандальным.
Обновлено вчера в 08:25
Политика
Украина отметит День независимости в новом формате
Обновлено в 05:44
Происшествия
Задержан ректор Дагестанского государственного университета
В Дагестане задержан ректор госуниверситета, депутат Народного собрания республики Муртазали Рабаданов.
Обновлено в 08:37
Экономика
Топилин объяснил рост числа бедных россиян
Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин объяснил новые данные Росстата о бедности россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:18
Технологии
Кошелек Blockchain запустил собственную криптобиржу
Кошелек Blockchain запустит собственную криптовалютную биржу.
Обновлено в 08:52
Спорт
Выступавшая на ОИ в Сочи финская лыжница умерла в возрасте 36 лет
Лыжница из Финляндии Мона-Лийса Ноусиайнен скончалась на 37-м году жизни, сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Обновлено в 08:49
Происшествия
Боксера Ковалева сняли с рейса в США за приставания к девушке
Спортсмена сняли с рейса Майами - Лос-Анджелес из-за приставаний к одной из пассажирок.
Обновлено в 04:22
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В Приморье суд постановил арестовать начальника уголовного розыска УМВД России Андрея Миляева. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:45
Футбол
Егоров рассказал о пенальти в матче «Тамбова» против «Спартака»
Глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал судейские решения в матче третьего тура чемпионата России «Тамбов» — «Спартак».
Обновлено в 07:42
Происшествия
В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору
По предварительной информации, организация оказывала брокерские и кредитные услуги. Личность злоумышленника уже установлена.
Обновлено в 09:12
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Обновлено вчера в 12:29
Хоккей
4-кратный обладатель Кубка Стэнли Куниц завершил карьеру
Обновлено в 09:09
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54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
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Мейтин: сожалею, что на «ВЭБ Арене» был традиционный заряд в адрес другого клуба
До матча провели совещания, все действия обговорили, но сожалею, что был традиционный заряд, адресованный другой московской команде.
Обновлено в 08:00