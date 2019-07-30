Энергетика

Нефть на мировых рынках дорожает на ожиданиях снижения ставки ФРС СШАИнтересант 02:19

Цены на нефть эталонных марок на мировых рынках сохранили сегодня утром положительную динамику. Ожидания инвесторов связаны с возможным впервые более чем за 10 лет снижением базовой ставки ФРС США на текущей неделе.
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