Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила $64 за баррель, WTI дорожает слабееРосбалт 02:59
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов повышаются на ожиданиях, что решения Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского Центробанка (ЕЦБ) о смягчении денежно-кредитной политики поддержит рост мировой экономики и спрос на топливо.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 06:40, Вашингтон
Общество
Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Боксера Ковалева сняли с рейса из-за обвинения в домогательствах
Российский боксер Сергей Ковалев был снят с рейса в США из-за неподобающего поведения.
Обновлено в 03:50
Происшествия
AP: полиция назвала имя стрелявшего на фестивале в Калифорнии
Обновлено вчера в 10:53
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Футбол
Тони Шунич: «Победа над „Уралом“ придаст „Динамо“ уверенности»
Защитник «Динамо» Тони Шунич уверен, что победа над «Уралом» (2:0) в матче третьего тура РПЛ придаст его команде уверенности.
Обновлено в 02:23
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Политика
Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Илье Яшину дали еще 10 суток ареста
Обновлено в 06:27
Происшествия
Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве
Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:45
Политика
Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи» из-за слов, что полиция на парламентских выборах работала против его партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 04:31
Наука
Глубоководного кальмара с необычным хвостом сняли на видео
Ученые точно не знают функцию данного хвоста — по предположению исследователей, он мог бы помогать кальмару мимикрировать под другое животное, например сифонофора, имеющего мощные стрекательные клетки.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину
Ранее вину по делу полностью или частично признали офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
Индия купит у России ракеты на 218 миллионов долларов
Сумма сделки составила 15 миллиардов рупий (218 миллионов долларов), сообщило агентство ANI со ссылкой на источник в индийском правительстве.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Украинский политолог сравнил Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.
Обновлено в 01:27
Политика
Незаконные акции в Москве не должны повториться, заявил Чайка
Генпрокурор России Юрий Чайка потребовал усилить надзор за грядущими в сентябре выборами: несанкционированные акции в Москве повториться не должны.
Обновлено в 05:52
Футбол
Самедов объявил о завершении карьеры футболиста
Обновлено в 05:26
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Политика
Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:51
Политика
Кандидата в депутаты в Мосгордуму Сергея Цукасова сняли с выборов
Сергей Цукасов шел на выборы в Мосгордуму по 14-ому избирательному округу как самовыдвиженец, однако, его поддержала КПРФ и сняла своего кандидата в этом округе.
Обновлено в 06:03
Футбол
Ларссон и Шюррле пройдут медосмотр в «Спартаке»
Шведский нападающий Йордан Ларссон и немецкий полузащитник Андре Шюррле пройдут медосмотр в «Спартаке» 30 июля.
Обновлено в 01:12
Путешествия
Генконсул рассказал о десятках умерших российских туристов в Анталье
Генеральное консульство России в турецкой Анталье призвало туристов внимательнее относиться к своему здоровью перед поездкой на курорты во избежание критичных ситуаций, которые нередко заканчиваются фатально.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
В России стартовало серийное производство Су-57
Впервые макет истребителя Су-57 был продемонстрирован Владимиру Путину в 2004 году.
Обновлено вчера в 08:24
Здоровье
Лапша быстрого приготовления может спровоцировать болезни ЖКТ
Врач отметила, что лапша способна ухудшить состояние здоровья человека и привести к риску возникновения болезней желудочно-кишечного тракта, а также к заболеванию печени и почек.
Обновлено в 05:37
Политика
Нидерланды отказались принять данные детектива из Германии по MH17
Частный детектив из ФРГ Йозеф Реш пытался передать Нидерландам не учтенные следствием материалы по катастрофе "Боинг-737" Малайзийских авиалиний в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:28
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Армия и оружие
Спутник «Меридиан» выведен на расчетную орбиту
Космический аппарат "Меридиан" отделился от разгонного блока "Фрегат" и выведен на расчетную орбиту.
Обновлено в 04:45
Культура
Скончался художник Валерий Кокурин
Обновлено в 05:30