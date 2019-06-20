Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила $63 за баррельDP.RU вчера в 04:26
Цены на североморскую смесь нефти Brent продолжают расти, свидетельствуют данные торгов. На бирже ICE августовские фьючерсы в 11:10 по московскому времени стоили $63,28 за баррель.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 12:01, Вашингтон
Политика
На Украине депутаты попросили КС признать незаконным указ о госязыке
Новый закон предусматривает использование украинского языка почти во всех сферах жизни страны В Конституционный суд Украины (КСУ) поступило обращение от 51 депутата, которые просят признать неконституционным закон об исключительности украинского языка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 11:36
Общество
Жителям нижних этажей придется больше платить за отопление
Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».
Обновлено вчера в 01:57
Происшествия
Два легких самолета столкнулись в Нидерландах, есть погибшие
Два легких самолета Piper Cub, которые выполняли групповой полет, столкнулись в небе над провинцией Северный Брабант в Нидерландах.
Обновлено в 10:31
Политика
Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, за что ему стыдно
Несмотря на прошедшее время, Путин признался, что ему до сих пор стыдно. Президент рассказал о случае почти двадцатилетней давности.
Обновлено вчера в 10:33
Политика
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Автоспорт
Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции
Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Общество
Роскомнадзор «психанул» в Twitter из-за нецензурной лексики
В пятницу, 21 июня, в Twitter разгорелся настоящий скандал между российскими пользователями и Роскомнадзором (РКН).
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
Россия утилизирует единственную подлодку Украины
Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России.
Обновлено в 10:57
Культура
Мединский заявил об отсутствии внешней цензуры в российской культуре
Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что в российской культуре нет внешней цензуры, есть только та, что "у каждого внутри".
Обновлено в 10:36
Музыка
На Youtube появилась неизданная версия песни Фредди Меркьюри
Обновлено вчера в 16:18
Политика
В США вновь предложили ввести санкции против госдолга России
Политики предлагают ввести санкции против российских банков, запретить инвестиции в российские СПГ-проекты за рубежом, ввести ограничения против суверенного долга России и против российского киберсектора.
Обновлено в 11:04
Авто
Kia презентовала новейший кроссовер Kia Seltos
Все характеристики корейская марка Seltos пока не называет, также неизвестны его габариты, но ранее сообщалось, что новый глобальный кроссовер B-сегмента будет немного крупнее, чем Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины
Обновлено в 06:15
Наука
Потерянные бумажники с деньгами возвращают владельцам чаще
Исследование, проведенное учеными из Швейцарии и США, показало, что найденный на улице бумажник вернут владельцу с большей вероятностью, если внутри него будут деньги.
Обновлено в 06:00
Здоровье
Медики рассказали, как определить рак легких по ногтям и пальцам
Британские медики рассказали, что пальцы ног и рук могут свидетельствовать о развитии рака легких.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
В Ингушетии СК завел дело после взрыва около дома следователя
Следственный комитет завел уголовное дело после покушения на следователя по особо важным делам по Сунженскому району ингушского управления СК.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Пострадавших в аварии на КАД эвакуировали вертолетом
По предварительным данным, в столкновении «Рено» и БМВ пострадали три человека.
Обновлено в 10:48
Политика
Песков рассказал о подготовке двусторонних встреч Путина на G20
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о подготовке к проведению двусторонних встреч во время проведения саммита G20.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Политика
Лукашенко назвал Кадырова братом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил орден Дружбы народов главе Чечни Рамзану Кадырову и назвал его своим братом.
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать
В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Спикер парламента Грузии ушел в отставку
Отставка произошла на фоне происходящих в Тбилиси массовых акций протеста, вспыхнувших после того, как депутат Госдумы России Сергей Гаврилов, возглавляющий Межпарламентскую ассамблею православия, открыл ее заседание в парламенте Грузии, сидя в кресле спикера.
Обновлено в 07:37
Авто
Умельцы научились превращать старое поколение Lada Granta в новое
Как сообщает портал «Lada-vesta2.ru», старую версию бюджетной модели Lada Granta можно без особых затруднений переделать в обновлённую модификацию.
Обновлено в 04:28
Авто
На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray
На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
Обновлено в 06:09
Политика
Стала известна реакция Путина на действия радикалов в Тбилиси
Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом провокацию радикалов в отношении российских парламентариев в Грузии, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Глава Пушкинского района Евгений Жирков покинет свой пост
Пост главы подмосковной Балашихи Жирков покинул в июне 2017 года на фоне скандала с мусорным полигоном «Кучино».
Обновлено в 10:38
Происшествия
В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов
Псевдовакцина оказалась взвесью живых личинок трихинелл — разновидности червей-паразитов. Через две недели семью госпитализировали.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
Трамп объяснил решение отменить удар по Ирану
Президент США Дональд Трамп отменил удары по Ирану, поскольку они привели бы к 150 человеческим жертвам.
Обновлено в 09:17