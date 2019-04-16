Энергетика

Стоимость нефти Brent поднялась выше $72 за баррельРосбалт вчера в 02:28

По состоянию на 8:05 мск июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на $0,26 до $71,98, причем ранее в среду они поднимались в цене до $72,08 за баррель, максимума с ноября прошлого года.
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Цены на нефть растут

RT на русском01:10

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на июнь на Лондонской нефтяной бирже 17 апреля в 15:10 MSK составил $72.06 за баррель

АК&Мвчера в 08:16

Стоимость нефти марки Brent возросла до $71,69 за баррель

Московский Комсомолец01:18

Нефть слабо дорожает после данных по запасам сырья в США

ПРАЙМ01:08

Нефть прибавляет в цене, Brent закрепилась выше $72 за баррель

Росбалтвчера в 08:00

Цена Brent превысила $72 за баррель впервые с ноября 2018 года

Интерфаксвчера в 01:24

Мировые цены на нефть завершили торги среды снижением

Банки.ру01:03
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Общество

На социальное развитие Забайкалья выделено 9,4 млрд рублей

Всего, по оценке Александра Козлова, 3,4 миллиарда рублей Забайкалью предстоит освоить в 2019 году, ещё 3,1 миллиарда рублей — в 2020 году и 2,9 миллиарда рублей будет выделено в 2021 году.
Обновлено в 00:09
Космос

В НПО имени Лавочкина предложили отправить миссию к астероиду Апофис

Научно-производственное объединение имени Лавочкина предлагает осуществить демонстрационный полет автоматической межпланетной станции к астероиду Апофис, чтобы оценить вероятность его столкновения с Землей и испытать оборудование для доставки грунта со спутника Марса Фобоса, сообщается в выпускаемом предприятием журнале "Вестник НПО имени С.А. Лавочкина".
Обновлено вчера в 21:20
Путешествия

Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов отметили 9 лет совместной жизни

В этом году супруги празднуют не только рождение первенца, но и 9 лет со дня свадьбы.
Обновлено вчера в 11:49
Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено вчера в 07:48
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками

Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия

Грузовик и микроавтобус столкнулись на трассе под Томском

Три человека погибли и несколько пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса под Томском, где в четверг начался сильный снегопад.
Обновлено в 00:40
Энергетика

На рынке нефти началась нисходящая коррекция

Торги по нефти завершились 17 апреля небольшим снижением. При достижении уровня $72,25 на рынке началась нисходящая коррекция.
Обновлено в 00:17
Здоровье

Минздрав России зарегистрировал первую вакцину от пяти заболеваний

Первая российская пентавакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции по принципу «пять уколов в одном» прошла клинические испытания и получила регистрацию в Минздраве России, сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Обновлено в 00:31
Происшествия

Панкратов-Черный пожаловался на целенаправленные унижения в аэропортах

Обновлено вчера в 09:22
Общество

Ужесточающий правила распространения сим-карт законопроект доработают

Поправки в ст. 44 закона «О связи» призваны ужесточить правила распространения сим-карт.
Обновлено в 01:19
Политика

Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС

Хоккеист СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить последние поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".
Обновлено вчера в 07:33
Происшествия

Шестуна после обморока перевели в гражданскую больницу

Обновлено вчера в 16:59
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм» и вылетел из Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 17:07
Гаджеты

Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода

Обновлено вчера в 17:44
Происшествия

В Китае эвакуированы 11 тысяч человек из-за лесного пожара

На северо-востоке Китая из-за лесного пожара, возникшего вблизи горы Ципань в городе Шэньян (провинция Ляонин), местным властям пришлось эвакуировать 11 тысяч человек.
Обновлено вчера в 22:35
Экономика

Семьям с третьим ребенком помогут гасить ипотеку – Медведев

Обновлено вчера в 21:50
Политика

Завершилось финальное испытание обновленного Boeing 737 MAX

Директор авиастроительной корпорации Boeing Деннис Меленберг в своем Twitter сообщил о завершении технических летных испытаний лайнеров Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:45
Общество

В Омске женщину обязали заплатить налог на подарки от мэрии в роддоме

Жительницу Омска Санию Абдуллину, родившую ребенка в первые минуты нового года, обязали заплатить налоги на подаренные от мэрии города букет и сертификат на детские товары.
Обновлено вчера в 09:30
Экономика

Медведев не исключил возможности снижения НДС на ягоды и фрукты

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев не исключил возможности снижения НДС на ягоды и фрукты до 10%.
Обновлено вчера в 06:59
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра заработал 400 тысяч рублей за год

Обновлено 16 апреля в 05:50
Происшествия

Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене

Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.
Обновлено в 00:35
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Лера Кудрявцева родила дочь в августе 2018 года.
Обновлено в 01:13
Интернет

Facebook завладел списками контактов 1,5 млн пользователей

Facebook получила списки контактов в электронной почте порядка 1,5 млн пользователей соцсети без их ведома.
Обновлено в 00:41
Авто

Модель Mercedes-Benz GLC 63 4Matic обновила начинку и дизайн

Вслед за обновлением обычных версий Мерседеса GLC немцы провели и рестайлинг модели Mercedes-Benz GLC 63 4Matic.
Обновлено вчера в 09:18
Политика

Зеленский рассказал, с кем он точно не будет объединяться в Раде

Партия «Слуга народа», которую возглавляет кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, не будет создавать коалицию с «Блоком Петра Порошенко» и «Оппозиционной платформой — За жизнь».
Обновлено в 01:11
Экономика

Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке

Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 12:09
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

Мосгорсуд оставил Мамаева и Кокорина в СИЗО до 25 сентября

Обновлено вчера в 04:59
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 14:55
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