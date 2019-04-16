Энергетика
Стоимость нефти Brent поднялась выше $72 за баррельРосбалт 02:28
По состоянию на 8:05 мск июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на $0,26 до $71,98, причем ранее в среду они поднимались в цене до $72,08 за баррель, максимума с ноября прошлого года.
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Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
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«Шпоры» проиграли «Манчестер Сити» в гостях (3:4), но прошли дальше за счет большего числа выездных голов.
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 11:02
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Путин дал российское гражданство бельгийскому бизнесмену
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Обновлено в 16:54
Здоровье
Эксперт: число онкобольных в России превысило 600 тыс. человек
Заболеваемость раком в России увеличилась, онкозаболевания диагностированы у более чем 600 тыс. человек благодаря улучшению диагностики.
Обновлено в 15:01
Общество
За незаконную установку гаражей четырех владельцев привлекли к ответственности в Магадане
Обновлено в 19:00
Происшествия
Пушков отреагировал на заявление историка о погибших в Одессе
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:06
Общество
МВД запустило онлайн-сервис для прекращения регистрации транспорта
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Обновлено в 12:23
Футбол
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Обновлено в 15:44
Футбол
Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
По итогам ответных матчей четвертьфиналов Лиги чемпионов определились все полуфиналисты турнира.
Обновлено в 17:02
Футбол
«Барселона» близка к трансферу де Лигта
«Ювентус» и «Бавария» интересуются де Лигтом, но один из источников ESPN заявил, что де Лигт желает рассматривать только предложение от «Барселоны».
Обновлено в 11:53
Авто
Новый Mercedes-Benz GLS показан официально
Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Нью-Йорке представила новое поколение кроссовера GLS.
Обновлено в 11:47
Происшествия
В Афинах молния ударила в Акрополь, есть пострадавшие
Во всемирно известный древнегреческий Акрополь в Афинах ударила молния, ранив двоих туристов, сообщает 17 апреля сайт newsit.gr.
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Армия и оружие
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Общество
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Обновлено в 10:04
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Политика
На Украине Порошенко посоветовали «закрыть рот»
По мнению Гужель, Порошенко следует «закрыть рот» и перестать «стыдить» претендующего на высший государственный пост украинского шоумена.
Обновлено в 18:43