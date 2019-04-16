Энергетика

Стоимость нефти Brent поднялась выше $72 за баррельРосбалт 02:28

По состоянию на 8:05 мск июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на $0,26 до $71,98, причем ранее в среду они поднимались в цене до $72,08 за баррель, максимума с ноября прошлого года.
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Цены на нефть сейчас на могут продолжить рост из-за России

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Стоимость нефти марки Brent возросла до $71,96 за баррель

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RT на русском01:08

Нефть прибавляет в цене, Brent закрепилась выше $72 за баррель

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В январе 2019 года дочери певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина исполнилось два года.
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Путин дал российское гражданство бельгийскому бизнесмену

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Эксперт: число онкобольных в России превысило 600 тыс. человек

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Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.
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Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Нью-Йорке представила новое поколение кроссовера GLS.
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По мнению Гужель, Порошенко следует «закрыть рот» и перестать «стыдить» претендующего на высший государственный пост украинского шоумена.
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