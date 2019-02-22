Энергетика

Нефть марки Brent торгуется по цене $67 за баррельЭкономика сегодня вчера в 07:13

Фьючерсы на нефть марки Brent продолжают торговаться в районе 67 долларов за баррель. Нефтяной рынок завершает ростом вторую неделю подряд. Стоимость нефти этим утром увеличилась на 0,15% по сравнению с уровнем закрытия последней сессии.
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Цена на нефть Brent превысила $67 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 04:24

Стоимость нефти Brent поднялась выше $67 за баррель

Росбалтвчера в 07:35

Цены на нефть вернулись к росту на торговом оптимизме

ПРАЙМвчера в 06:04

Цены на нефть достигли новых максимумов 2019 года

REGNUMвчера в 12:10

Нефть марки Brent торгуется в районе $67

Комсомольская правдавчера в 03:48

Цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 00:32

Торговая война США и КНР продолжает влиять на нефтяные цены

Вестник Кавказа21 февраля в 22:00
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Культура

Стендап-комик Броди Стивенс умер в возрасте 48 лет

48-летний американский стендап-комик Броди Стивенс в пятницу обнаружен мертвым в своем доме, сообщило издание TMZ.
Обновлено в 00:46
Политика

Порошенко пожаловался на безответные звонки Путину

Украинский президент Петр Порошенко в интервью телеканалу FoxNews 22 февраля пожаловался, что российский лидер Владимир Путин не отвечает на его телефонные звонки.
Обновлено вчера в 20:14
Политика

Венесуэла частично закрыла границу с Колумбией

Обновлено вчера в 22:12
Политика

Лоза похвалил претенденток на Евровидение от Украины за слова о Крыме

Популярный в прошлом российский певец Юрий Лоза прокомментировал ответ участниц финала украинского национального отбора на песенный конкурс «Евровидение — 2019» сестер Опанасюк на вопрос о принадлежности Крыма.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

Арестованный в США российский программист признал вину

Российский программист Станислав Лисов, обвиняемый в США в киберпреступлениях, признал вину по одному из двух пунктов уголовного дела — сговоре с целью совершения хакерской атаки.
Обновлено вчера в 19:47
Политика

Порошенко назвал Малевича «великим украинским художником»

Петр Порошенко заявил, что российский и советский художник Казимир Малевич является представителем украинского авангарда.
Обновлено 21 февраля в 16:22
Происшествия

Амурский тигр напал на жителя Приморья

Сам пострадавший в больнице сообщил, что хищник внезапно на него напал, когда тот находился в тайге.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия

Певцу R. Kelly предъявили обвинения в сексуальном насилии

Прокуратура округа Кук (штат Иллинойс) официально предъявила обвинения в сексуальном насилии 52-летнему американскому певцу Роберту Келли (R. Kelly), передает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено вчера в 16:50
Общество

Названо соотношение числа мужчин и женщин в России

Росстат подсчитал соотношение числа мужчин и женщин в России в 2018 году. Сведения представлены на сайте службы.
Обновлено в 01:40
Политика

Трампа будут охранят более 200 тайных агентов во Вьетнаме

Обновлено в 02:07
Армия и оружие

Американский военный самолет пролетел над территорией России

Американский военный самолет Boeing OC-135B провел наблюдательный полет над Россией, это следует из данных мониторингового портала PlaneRadar.
Обновлено вчера в 19:54
Армия и оружие

Россия перестроит «Калибр» в ответ на выход США из ракетного договора

2 февраля президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД в ответ на аналогичные действия США.
Обновлено в 00:51
Политика

В Германии заявили о невозможности безопасной Европы без России

"Безопасность в Европе возможна только с Россией", - заявил Триттин.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

Командир ополчения раскрыл неизвестные события «крымской весны»

Депутат Госдумы Михаил Шеремет, во времена «крымской весны» бывший командиром народного ополчения, рассказал, как украинские военнослужащие массово переходили на сторону Крыма, а также о том, как жители Украины пытались переносить пограничные столбы, лишь бы стать российскими гражданами.
Обновлено в 02:09
Политика

В Госдуме призвали Порошенко не придумывать байки о его визите в Крым

Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко призвал президента Украины Петра Порошенко не рассказывать «байки» о его визите в Крым в 2014 году.
Обновлено в 01:56
Спорт

Медведева осталась недовольна своим прокатом в финале Кубка России

Обновлено вчера в 12:32
Политика

Украина пригрозила вновь пустить свои корабли через Керченский пролив

Обновлено вчера в 13:37
Общество

В Росгидромете рассказали о погоде в Москве в марте

Как ранее рассказал "РГ" Юрий Варакин, температура в феврале на 5-6 градусов выше нормы, поэтому на европейской территории РФ паводок может пройти раньше обычного.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие

Обнаружен дневник Малиновского, объясняющий поражения в начале ВОВ

Обновлено вчера в 05:46
Происшествия

Трехлетняя девочка осталась одна дома на неделю и умерла

Обновлено вчера в 08:29
Общество

Лоза раскритиковал песни из программы Малышевой

Певец Юрий Лоза в интервью Starhit прокомментировал критику в адрес передачи "Жить здорово!", которая стала предметом споров в Сети и вызвала недовольство некоторых политиков и деятелей культуры.
Обновлено вчера в 19:43
Политика

В США признались в желании сменить власть в нескольких странах

Вашингтон нацелен на смену власти не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

Бывшего полпреда президента РФ на Сахалине Гулия задержали в Кишиневе

Правоохранительные органы Молдавии задержали в аэропорту Кишинева бывшего полномочного представителя президента РФ в Сахалинской области Виталия Гулия, которого обвиняли в России в экстремизме.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

В день выборов в Нигерии прогремело несколько взрывов

Сразу несколько взрывов произошло на северо-востоке Нигерии в день президентских выборов, передает Nation.
Обновлено в 01:53
Экономика

В РФ предложили с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 2%

"Индексация с 1 апреля 2019 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3,2 млн человек - получатели социальных пенсий", - уточнили в Минтруде.
Обновлено вчера в 08:01
Общество

Finexpertiza подсчитала расходы россиян за вывоз мусора

Аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza посчитали расходы россиян на вывоз мусора в годовом выражении.
Обновлено вчера в 14:58
Политика

Гуаидо рассказал, кто и как помог ему приехать из Венесуэлы в Колумбию

Провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы глава Нацассамблеи страны Хуан Гуаидо сообщил, что попасть в Колумбию ему помогли венесуэльские военные.
Обновлено вчера в 22:31
Спорт

Третьяков выиграл этап Кубка мира в Калгари

Российский скелетонист Александр Третьяков выиграл этап Кубка мира в Калгари. По сумме двух попыток он показал время 1 минута 51,35 секунды.
Обновлено вчера в 20:54
Хоккей

Определились все пары первого раунда плей-офф Западной конференции КХЛ

По итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) определились все пары первого раунда плей-офф Западной конференции.
Обновлено вчера в 14:22
Экономика

Visa снизит комиссию за платежи картами на транспорте

Платежная система Visa снизит размер комиссии за оплату проезда на общественном транспорте банковскими картами, которую перечисляет за обработку платежа банк-эквайер.
Обновлено в 01:00
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