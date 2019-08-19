Энергетика
Стоимость нефти Brent поднялась выше $60,3 за баррельDP.RU 02:02
Цены на североморскую смесь нефти Brent растут утром в среду, свидетельствуют данные торгов. На бирже ICE в 08:45 по московскому времени стоимость фьючерсов с поставками в октябре составляла $60,34 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:52, Ашберн
Общество
Траты на алкоголь и табак составляют 3% от всех расходов россиян
Траты на алкоголь и табак жителей Москвы и Санкт-Петербурга составили 3,4% и 2,7% от общих расходов соответственно.
Обновлено вчера в 22:31
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Политика
Чем кормят президентов: что подали к столу Путину и Ниинисте
Путин и Ниинисте обедали в ресторане "Вальхалла" в крепости Свеаборг. На их столе президентов красовалась рыба и ягоды финского "урожая".
Обновлено в 15:36
Политика
В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8
Представитель кабмина отметил, что там состоится обсуждение этого вопроса. Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.
Обновлено в 07:45
Футбол
Олимпиакос — Краснодар 1:0 (Перерыв)
Телеканал «Матч ТВ» покажет прямую трансляцию встречи между «Олимпиакосом» и «Краснодаром» в Лиге чемпионов.
Обновлено в 07:14
Политика
Россия потребовала пересмотра арбитражного решения по иску Ощадбанка
Россия попросила о пересмотре арбитражного решения по иску украинского Ощадбанка из-за недобросовестного поведения истца в процессе, сообщили в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 13:35
Авто
Узбекский бренд Ravon вернулся на российский рынок
Обновлено в 09:57
Политика
Путин сказал, что Россия не рвется в Совет Европы
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 15:04
Политика
Россия и Украина подошли к решающей стадии обмена пленными
Как обмен повлияет на российско-украинские отношения Возвращение на Украину задержанных моряков и приговоренных к тюремным срокам граждан этой страны было приоритетом предыдущего президента страны Петра Порошенко и нынешнего — Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:41
Экономика
ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet
По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой.
Обновлено в 00:30
Политика
На сайте Кремля опубликовали отредактированную речь Эммануэля Макрона во время его встречи с Владимиром Путиным
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что это недоразумение, произошедшее из-за ошибки переводчика.
Обновлено в 15:30
Общество
«Яндекс» выяснил, по каким словам ищут фильмы в Интернете
Обновлено в 05:33
Технологии
Археологи нашли в Пскове «холодильник» XVII века
Археологи во время раскопок в историческом центре Пскова нашли «холодильник» XVII века.
Обновлено в 15:32
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Кино
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Обновлено в 04:25
Происшествия
Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве
Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Вертолет упал в реку под Вологдой
В МЧС сообщили, что на борту был только пилот. Уточняется, что вертолет задел линию электропередачи и упал в реку.
Обновлено в 13:46
Происшествия
В Австрии во время тренировки умер белорусский паралимпиец-колясочник
В Австрии трагически погиб паралимпиец-колясочник из Белоруссии Дмитрий Рышкевич, сообщает Tag24.
Обновлено в 14:19
Футбол
Тарасов выдвинул требования «Локомотиву»
Обновлено в 11:48
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02
Футбол
ФК «Зенит» оштрафовали за драку фанатов с ОМОНом
По словам главы КДК Артура Григорьянца, на клуб наложены два штрафа: 300 тысяч рублей за неправомерные действия зрителей и 100 тысяч - за "необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе".
Обновлено в 11:40
Политика
Трамп попрекнул Данию в экономии расходов на НАТО
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Дания тратит недостаточное количество средств на НАТО.
Обновлено в 14:16
Футбол
«Уфа» поздравила Кругового с возвращением в команду
Ранее «Чемпионат» первым сообщил о договорённости между «Уфой» и «Зенитом», согласно которой Круговой проведёт сезон-2019/20 в своей предыдущей команде на правах аренды.
Обновлено в 07:15
Футбол
Представители Twitter встретятся с «Манчестер Юнайтед» из-за Погба
Представители популярной социальной сети Twitter встретятся с представителями «Манчестер Юнайтед» из-за ситуации с полузащитником Полем Погба.
Обновлено в 14:42
Политика
Экс-президент Казахстана Назарбаев спел о любви к своей стране
Клип Назарбаева был опубликован в Instagram-аккаунте пресс-службы экс-президента.
Обновлено в 13:48
Политика
Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны
На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено 19 августа в 23:33
Армия и оружие
Арктический ЗРК «Тор-М2ДТ» заступил на боевое дежурство в Заполярье
В Мурманской области заступили на опытное боевое дежурство арктические зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ», об этом сообщает «Российская Газета».
Обновлено в 11:13
Происшествия
У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд
Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Израильская армия засекла пуск ракеты из сектора Газа
"Некоторое время назад засекли один пуск ракеты с территории сектора Газа в сторону Израиля" - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:44