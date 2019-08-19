Энергетика
Стоимость нефти Brent поднялась выше $60,3 за баррельDP.RU 02:02
Цены на североморскую смесь нефти Brent растут утром в среду, свидетельствуют данные торгов. На бирже ICE в 08:45 по московскому времени стоимость фьючерсов с поставками в октябре составляла $60,34 за баррель.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:19, Ашберн
Общество
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
«Белые каски» дезинформируют ООН ради спасения террористов в Идлибе
Уличенные в связях с террористами «Белые каски» и другие псевдогуманитарные организации пытаются задействовать структуры ООН для спасения террористов, окопавшихся в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Политика
Члены королевской семьи Дании назвали условие продажи Гренландии США
Королевская семья Дании допустила возможность продажи крупнейшего острова в мире, назвав ключевое условие.
Обновлено вчера в 17:23
Кино
В театре Ермоловой назвали причину смерти Александры Назаровой
Ранее в театре Ермоловой сообщили о смерти актрисы Александры Назаровой.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол
РФС объявил, на каких матчах 7-го тура РПЛ будет работать VAR
На официально сайте РФС опубликован список арбитров, которые будут работать на матчах 7-го тура РПЛ.
Обновлено в 04:44
Политика
Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело в отношении министра иностранных дел Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 02:54
Экономика
Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубеж
В России могут появиться денежные переводы за рубеж по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
В Новосибирске крыша жилого дома рухнула в квартиру со спящими людьми
В ночь на 21 августа в двухэтажном доме № 20 по 2-й улице Шевцовой обрушилась крыша.
Обновлено в 02:48
Экономика
Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами за июнь
Росстат составил рейтинг отраслей с самыми высокими среднемесячными зарплатами за июнь этого года.
Обновлено вчера в 20:21
Шоу-бизнес
Дочь Кристины Орбакайте показала акробатические трюки
Дочь Кристины Орбакайте показала па камеру акробатические трюки, которым недавно научилась.
Обновлено в 05:00
Происшествия
ЧП произошло в детском саду в Благовещенске
Здание эксплуатируется уже 58 лет. Детский сад сейчас закрыт, проводится доследственная проверка.
Обновлено в 04:30
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия
Задержаны хулиганы, избившие мужчину у могилы Цоя
Обновлено в 04:02
Происшествия
Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в оренбургском аэропорту из-за плохого самочувствия ребенка, сообщили в пресс-службе авиакомпании, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Политика
Президент Румынии выступил за увеличение военного присутствия США
Трамп перед переговорами с румынским коллегой заявил, что США готовы обсуждать с Румынией возможность усиления их военного присутствия на ее территории, сообщал Белый дом.
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Косачев предложил пригласить в G8 Индию и Китай
Ранее Франция и США выступили за возвращение РФ к G8 Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев выступил за расширение формата G8, за возращение которого высказались США и Франция, до G10 за счет присоединения к нему Индии и Китая.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина
Обновлено в 03:09
Политика
6 тысяч россиян могут не пустить в Израиль в 2019 году
Как стало известно, всего в 2019 году будет где-то шесть тысяч отказов во въезде в это государство для граждан России.
Обновлено в 04:33
Политика
В Киеве оценили возможность возвращения России в G8
Возвращение России к работе в «Большой восьмерки» до урегулирования ситуации на Украине станет поражением для Киева, заявил украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко.
Обновлено в 04:56
Наука
У гималайского Озера Скелетов обнаружили европейские кости
Вокруг гималайского озера Роопкунд можно обнаружить несколько сотен человеческих костей, поэтому водоем иногда называют Озером Скелетов.
Обновлено в 04:16
Кино
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Единоборства
Макгрегор пожелал провести третий бой с Диасом
Диас и Макгрегор провели два боя. Первый удушающим приёмом победой завершил Диас, второй выиграл Макгрегор судейским решением.
Обновлено в 04:29
Происшествия
ФСИН прокомментировала УДО осуждённого, изнасиловавшего позже ребёнка
ФСИН выступала против предоставления УДО осуждённому, который после освобождения изнасиловал девочку.
Обновлено вчера в 11:44
Общество
«Говорящая пирамида позора» появилась в Самаре
Первую говорящую пирамиду установили 20 августа около дома должника на ул. Волгина.
Обновлено в 05:05