Энергетика

Стоимость нефти Brent поднялась выше $60,3 за баррельDP.RU 02:02

Цены на североморскую смесь нефти Brent растут утром в среду, свидетельствуют данные торгов. На бирже ICE в 08:45 по московскому времени стоимость фьючерсов с поставками в октябре составляла $60,34 за баррель.
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Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть

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В России запущен первый двухпорошковый двухлазерный 3D-принтер

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Яхта «Черная жемчужина» была замечена у берегов Санкт-Петербурга

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Путин уличил незарегистрированных кандидатов в МГД в фальсификациях

«Мертвые души», которые были обнаружены в подписных листах ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму, являются не ошибкой, а фальсификацией.
Обновлено в 12:04
Кино

Скончалась актриса Александра Назарова

Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
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Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.
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Боломбой не сыграет за сборную России на чемпионате мира

Центровой сборной России и ЦСКА Джоэл Боломбой выбыл из состава национальной команды, которая готовится к чемпионату мира-2019.
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Политика

Паспорт РФ фигуранту дела о событиях в Одессе восстановят бесплатно

Дипломаты оказывают помощь в восстановлении паспорта россиянину Евгению Мефедову, который является фигурантом дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.
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В Санкт-Петербурге выберут новое место для строительства новой церкви, возведение которой было ранее запланировано на территории парка Малиновка.
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Возникновение психических расстройств связали с загрязнением воздуха

Ученые выявили корреляцию между развитием психических расстройств, таких как биполярное расстройство и большое депрессивное расстройство, и загрязнением воздуха, говорится в PLoS Biology.
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Минтранс создаст единую систему мониторинга автобусных перевозок

Министерство транспорта РФ планирует создать единую федеральную систему мониторинга и контроля автобусных междугородних пассажирских перевозок к концу 2020 года.
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Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»

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В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома

Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
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Volkswagen отзывает в России почти 2,5 тыс. автомобилей

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Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина

Генпрокуратура собирается через суд изъять в доход государства имущество семьи бывшего начальника отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве.
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Вертолет упал в реку под Вологдой

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Трамп назвал покупку Гренландии хорошей идеей

Американский лидер Дональд Трамп считает покупку Гренландии Соединенными Штатами хорошей идеей, а отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен обсуждать данный вопрос - злобным и неуместным.
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Audi показала юбилейный универсал Audi RS6 Avant

Немецкая автомобильная компания Audi продемонстрировала новый универсал Audi RS6 Avant в честь 25-летия с момента образования немецкого подразделения.
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Грибной сезон

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