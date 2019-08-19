Энергетика
Стоимость нефти Brent поднялась выше $60,3 за баррельDP.RU 02:02
Цены на североморскую смесь нефти Brent растут утром в среду, свидетельствуют данные торгов. На бирже ICE в 08:45 по московскому времени стоимость фьючерсов с поставками в октябре составляла $60,34 за баррель.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:39, Ашберн
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено 19 августа в 06:35
Общество
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Энергетика
Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в I полугодии выросла на 9,1%
Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в первом полугодии выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 325 миллиардов рублей, говорится в материалах компании.
Обновлено в 02:35
Политика
Стало известно о возможной выдаче Киеву осужденных в России украинцев
Пятерых украинцев, осужденных в России за различные преступления и находящихся в московском следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово», могут выдать на родину для отбывания наказания.
Обновлено в 05:14
Политика
Идею Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергли
Чеснаков указал, что на встрече было заявлено «о бесспорной важности «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования украинского конфликта», что значит – идея Порошенко и Зеленского о ликвидации данного формата путем его расширения «окончательно отвергнута», передает издание «Актуальные комментарии».
Обновлено в 04:15
Политика
В Киеве прокомментировали возможность возвращения России в G8
Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко прокомментировал возможность возвращения России к работе в G8.
Обновлено в 04:57
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело в отношении министра иностранных дел Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 02:54
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре
Синоптики сообщили, что погода может компенсировать недостаток летнего тепла в сентябре.
Обновлено в 00:58
Технологии
Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью»
Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.
Обновлено вчера в 13:01
Кино
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Кино
В театре Ермоловой назвали причину смерти Александры Назаровой
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее слов о Гренландии
Обновлено вчера в 20:33
Политика
В Совфеде поддержали слова главы МИД ФРГ о важности диалога с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что важные международные вопросы можно решить только при участии России.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества
Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Футбол
В «Оренбурге» прокомментировали переход Сутормина за 50 тыс. рублей
Президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев заявил, что продажа полузащитника Алексея Сутормина в казанский «Рубин» за 50 тыс. рублей не является чем-то особенным.
Обновлено в 05:08
Общество
Вторую ветку метро в Екатеринбурге спроектируют до конца года
В Екатеринбурге до конца 2019 года администрация города закончит проектировать вторую ветку метрополитена.
Обновлено в 04:30
Политика
Премьер Италии уходит в отставку
Кризис в правительстве случился в Италии после того, как 8 августа вице-премьер, глава МВД и руководитель одной из двух правящих партий «Лига» Маттео Сальвини объявил, что парламентского большинства, сложившегося по итогам выборов в марте 2018 года, не существует.
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия
Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа
Трое граждан России получили ожоги разной степени в результате взрыва баллона с газом в гостевом доме в городе Хитцаккер (Германия), сообщается в среду на сайте красноярской общественной организации "Интерра".
Обновлено в 04:51
Происшествия
В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина
Обновлено в 03:09
Происшествия
ЧП произошло в детском саду в Благовещенске
Здание эксплуатируется уже 58 лет. Детский сад сейчас закрыт, проводится доследственная проверка.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Единоборства
Малкин обратился к Нурмагомедову
Обновлено вчера в 06:08
Общество
Самым популярным школьным товаром на «Яндекс.Маркете» стали рюкзаки
Аналитики проанализировали спрос в летний период и отметили, что на «Маркете» наибольшей популярностью пользовались рюкзаки.
Обновлено в 03:45
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян не любит фотографироваться
Подавляющее большинство (82%) россиян старше 18 лет не любит фотографироваться, однако 70% все же делают это с разной степенью регулярности.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Глава «Рустави 2» уволил оскорбившего Путина ведущего
Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Паата Салия сообщил на пресс-конференции об увольнении нескольких сотрудников, среди которых ведущий Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина во время одного из прямых эфиров.
Обновлено вчера в 09:48