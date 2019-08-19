Цены на североморскую смесь нефти Brent растут утром в среду, свидетельствуют данные торгов. На бирже ICE в 08:45 по московскому времени стоимость фьючерсов с поставками в октябре составляла $60,34 за баррель.

Политика Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.

Общество Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.

Энергетика Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в I полугодии выросла на 9,1% Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в первом полугодии выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 325 миллиардов рублей, говорится в материалах компании.

Политика Стало известно о возможной выдаче Киеву осужденных в России украинцев Пятерых украинцев, осужденных в России за различные преступления и находящихся в московском следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово», могут выдать на родину для отбывания наказания.

Политика Идею Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергли Чеснаков указал, что на встрече было заявлено «о бесспорной важности «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования украинского конфликта», что значит – идея Порошенко и Зеленского о ликвидации данного формата путем его расширения «окончательно отвергнута», передает издание «Актуальные комментарии».

Политика В Киеве прокомментировали возможность возвращения России в G8 Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко прокомментировал возможность возвращения России к работе в G8.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Политика Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело в отношении министра иностранных дел Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко.

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре Синоптики сообщили, что погода может компенсировать недостаток летнего тепла в сентябре.

Технологии Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью» Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.

Кино Человек-паук покидает киновселенную Marvel Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.

Политика В Совфеде поддержали слова главы МИД ФРГ о важности диалога с Россией Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что важные международные вопросы можно решить только при участии России.

Происшествия Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.

Футбол В «Оренбурге» прокомментировали переход Сутормина за 50 тыс. рублей Президент футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев заявил, что продажа полузащитника Алексея Сутормина в казанский «Рубин» за 50 тыс. рублей не является чем-то особенным.

Общество Вторую ветку метро в Екатеринбурге спроектируют до конца года В Екатеринбурге до конца 2019 года администрация города закончит проектировать вторую ветку метрополитена.

Политика Премьер Италии уходит в отставку Кризис в правительстве случился в Италии после того, как 8 августа вице-премьер, глава МВД и руководитель одной из двух правящих партий «Лига» Маттео Сальвини объявил, что парламентского большинства, сложившегося по итогам выборов в марте 2018 года, не существует.

Происшествия Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.

Происшествия Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа Трое граждан России получили ожоги разной степени в результате взрыва баллона с газом в гостевом доме в городе Хитцаккер (Германия), сообщается в среду на сайте красноярской общественной организации "Интерра".

Происшествия ЧП произошло в детском саду в Благовещенске Здание эксплуатируется уже 58 лет. Детский сад сейчас закрыт, проводится доследственная проверка.

Армия и оружие Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".

Общество Самым популярным школьным товаром на «Яндекс.Маркете» стали рюкзаки Аналитики проанализировали спрос в летний период и отметили, что на «Маркете» наибольшей популярностью пользовались рюкзаки.

Общество ВЦИОМ: большинство россиян не любит фотографироваться Подавляющее большинство (82%) россиян старше 18 лет не любит фотографироваться, однако 70% все же делают это с разной степенью регулярности.