Энергетика
Стоимость нефти Brent поднялась выше $60,3 за баррельDP.RU 02:02
Цены на североморскую смесь нефти Brent растут утром в среду, свидетельствуют данные торгов. На бирже ICE в 08:45 по московскому времени стоимость фьючерсов с поставками в октябре составляла $60,34 за баррель.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:58, Ашберн
Происшествия
Заблокированный в шахте на Урале рабочий погиб
Обновлено в 13:49
Политика
WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии
Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Политика
США отказали во въезде девушке премьера Британии Джонсона
Обновлено в 05:15
Политика
Британский телеканал снимет документальный фильм о Владимире Путине
Четвертый канал британского телевидения (Channel 4) запускает в производство трехсерийный документальный фильм, посвященный президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:40
Футбол
«Спортинг» предложил «Реалу» Бруну Фернандеша за 70 млн евро
«Спортинг» намерен продать полузащитника Бруну Фернандеша и выручить 70 миллионов евро.
Обновлено в 18:07
Авто
Volkswagen вывел в продажу недорогой кроссовер Jetta VS5
Компания Volkswagen объявила старт продаж нового недорогого кроссовера Jetta VS5.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G7
Президент Франции Эмманюэль Макрон уточнил свою позицию по возвращению к формату G8 с участием России.
Обновлено в 14:59
Политика
Путин пообещал ответ на испытания США новой ракеты
Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки в среду.
Обновлено в 12:21
Баскетбол
Боломбой не сыграет за сборную России на чемпионате мира
Центровой сборной России и ЦСКА Джоэл Боломбой выбыл из состава национальной команды, которая готовится к чемпионату мира-2019.
Обновлено в 09:52
Общество
Вышел новый роман Виктора Пелевина
Обновлено в 15:14
Общество
В Петербург прибыла парусная суперяхта «Черная жемчужина»
В Петербург прибыла инновационная суперяхта Black Pearl, следует из данных Marine Traffic.
Обновлено в 13:28
Политика
Макрон по-русски написал о России
Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.
Обновлено вчера в 08:34
Футбол
Футболист «Краснодара»: мы совершали глупейшие ошибки, и «Олимпиакос» нас наказал
Полузащитник российского футбольного клуба «Краснодар» Юнес Намли прокомментировал игру команды в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом», в котором «быки» потерпели поражение со счётом 0:4.
Обновлено в 18:31
Футбол
Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитров
По словам Григорьянца, Семак дисквалифицирован на два матча Премьер-лиги и оштрафован на 100 тысяч рублей.
Обновлено в 11:27
Общество
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Обновлено в 13:56
Армия и оружие
Герасимов провел переговоры с американским коллегой
Первый замминистра обороны РФ Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд обсудили вопросы российско-американских отношений в военной области, сообщает Минобороны РФ.
Обновлено в 12:43
Политика
Власти США заплатят $5 млн за помощь в поимке трех главарей ИГ
По данным пресс-службы Госдепартамента США, программа ведомства «Вознаграждение за помощь правосудию» предлагает вознаграждение в размере до пяти миллионов долларов за сведения, которые поможет установить местонахождение трех ключевых главарей ИГ (запрещена в РФ): Амира Мухаммеда Саида Абдель Рахмана аль-Маула, Сами Джасема Мухаммеда аль-Джабури и Муатаза Наумана Абд Наефа Наджема аль-Джабури.
Обновлено в 18:28
Политика
Самолет главы МИД Германии сломался перед вылетом в Москву
Обновлено в 11:30
Экономика
Примерно через год в России начнётся новый экономический кризис
С другой стороны замедление темпов роста по всему миру начнёт происходить и в соответствии с двенадцатилетним циклом, который после последнего глобального кризиса окончится к 2020-2021 году.
Обновлено вчера в 10:19
Кино
Госфильмофонд проведёт кинопоказы и экскурсии в «Ночь кино»
Госфильмофонд проведёт кинопоказы, экскурсии и видеоперформансы в рамках акции «Ночь кино» и Дня российского кино, сообщает сайт «Москва 24».
Обновлено в 15:56
Кино
Умерла звезда «Моей прекрасной няни» Александра Назарова
Известная актриса театра и кино, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Александра Назарова ушла из жизни.
Обновлено вчера в 15:00
Здоровье
Ольга Тимофеева контролирует образование и здравоохранение Ставрополья
Заместитель Председателя Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева провела с жителями Михайловска встречи, посвященные вопросам образования и здравоохранения.
Обновлено в 11:20
Экономика
Долг домохозяйств в Южной Корее растёт угрожающими темпами
Главным образом, растёт ипотечное и потребительское кредитование, отмечают аналитики.
Обновлено в 07:54
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02
Политика
Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.
Обновлено в 16:39
Общество
«Яндекс» выяснил, по каким словам ищут фильмы в Интернете
Обновлено в 05:33
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено в 09:38