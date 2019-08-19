Энергетика
Стоимость нефти Brent поднялась выше $60,3 за баррельDP.RU 02:02
Цены на североморскую смесь нефти Brent растут утром в среду, свидетельствуют данные торгов. На бирже ICE в 08:45 по московскому времени стоимость фьючерсов с поставками в октябре составляла $60,34 за баррель.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:21, Ашберн
Политика
Королевская семья Дании озвучила условие продажи Гренландии США
Члены королевской семьи Дании допускают возможность продажи самого крупного острова в мире.
Обновлено в 12:50
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Здоровье
Нижегородские власти планируют направить 6 млрд руб. на ремонт больниц
Нижегородское правительство планирует направить порядка 6 млрд руб. на проведение капитального ремонта в медицинских учреждениях региона.
Обновлено в 09:03
Гаджеты
Intel анонсировала мобильные процессоры Comet Lake
Корпорация Intel расширила десятое поколение мобильных процессоров Core.
Обновлено в 15:12
Политика
Путин: закончено строительство «Северного потока-2» в Финляндии
Президент России Владимир Путин 21 августа сообщил о завершении работ на финляндском участке проекта «Северный поток-2».
Обновлено в 11:57
Авто
УАЗ озвучил планы на новый УАЗ «Патриот» с АКПП и грузовик «Профи»
Напомним, официальная презентация внедорожника УАЗ «Патриот» с АКПП состоялась в конце июля этого года.
Обновлено в 09:46
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено в 09:38
Футбол
Кутепов может перейти в российский или турецкий клуб
Защитником «Спартака» Ильей Кутеповым интересуются два клуба. Один из них представляет Россию, другой – Турцию.
Обновлено в 16:35
Общество
«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов
Обновлено в 06:13
Игры
CD Projekt RED представила семь скриншотов Cyberpunk 2077
Обновлено вчера в 05:59
Экономика
ФАС: билеты на рейсы SSJ100 оказались дороже остальных
Стоимость билетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными самолетами, сообщает РБК со ссылкой на письмо ФАС в правительство.
Обновлено в 03:40
Кино
Умерла 79-летняя звезда «Моей прекрасной няни» Александра Назарова
Сообщение о кончине актрисы появилось на сайте театра имени Ермоловой, в котором звезда служила много лет.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
Заблокированный в шахте рабочий в Свердловской области погиб
Заблокированный из-за происшествия рабочий погиб, сообщается на сайте МЧС.
Обновлено в 12:37
Футбол
Велес Москва — Торпедо (Москва) 3:3 (5:6 по пенальти)
Хоккейный клуб «Торпедо» 24 августа проведет встречу с «Ландскроной» из Санкт-Петербурга в рамках Международного любительского турнира «Кубок единства».
Обновлено в 09:13
Игры
Опубликовано изображение консоли Sony PlayStation 5 Dev Kit
Обновлено в 04:43
Политика
Россия приготовилась к возможному обмену заключенными с Украиной
В московский следственный изолятор (СИЗО) «Лефортово» доставили еще двух граждан Украины, осужденных в России.
Обновлено в 14:37
Политика
Турция анонсировала саммит с Россией и Ираном по Сирии
В Анкаре 16 сентября под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет трехсторонний саммит по Сирии с участием России и Ирана.
Обновлено в 17:21
Происшествия
При крушении вертолета в Греции погиб меценат Михаил Абрамов
В результате крушения частного вертолета Agusta A-109 возле острова Порос в Греции погиб бизнесмен и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.
Обновлено в 04:02
Политика
Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.
Обновлено в 16:39
Политика
Лавров: Обмен удерживаемыми лицами с Украиной требует согласований
Глава российского МИД Сергей Лавров в вопросе обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной призвал не гнаться за сенсацией, а работать на результат.
Обновлено в 12:23
Политика
Макрон назвал условие возвращения России в G8
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что возвращение к формату G8 с участием России зависит от ситуации на Украине.
Обновлено в 10:14
Здоровье
Мышиная лихорадка бушует в регионах России
Страшный и очень коварный вирус сегодня держит в напряжении сразу несколько регионов России.
Обновлено в 16:50
Экономика
Альфа-банк создает «дочку» на Кипре
Совет директоров Альфа-банка принял решение об учреждении компании Alfa Capital Markets Ltd. на территории республики Кипр для ведения корпоративно-инвестиционного бизнеса на зарубежных рынках, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе банка.
Обновлено в 17:59
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес
Дочь Толкалиной Мария рассказала о том, как похудела на 30 килограмм
За полтора года Марии удалось избавиться от 30-ти килограмм и теперь она полностью довольна своей внешностью.
Обновлено в 05:47