Энергетика

Стоимость нефти Brent поднялась выше $60,3 за баррельDP.RU 02:02

Цены на североморскую смесь нефти Brent растут утром в среду, свидетельствуют данные торгов. На бирже ICE в 08:45 по московскому времени стоимость фьючерсов с поставками в октябре составляла $60,34 за баррель.
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