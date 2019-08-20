Энергетика
Стоимость нефти Brent поднялась выше $60,3 за баррельDP.RU 21 августа в 02:02
Цены на североморскую смесь нефти Brent растут утром в среду, свидетельствуют данные торгов. На бирже ICE в 08:45 по московскому времени стоимость фьючерсов с поставками в октябре составляла $60,34 за баррель.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после поражения от ЦСКА (2:5) в матче предсезонного турнира Кубка мэра Москвы ответил на вопросы журналистов.
Обновлено вчера в 15:46
Политика
Сенатор предложил Зеленскому план признания Крыма частью России
Член комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому разработать план постепенного признания Крыма частью российского государства.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Летевший из Самары в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета
Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Курумоч в Самаре спустя несколько минут после вылета.
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Происшествия
Фура перевернулась и затруднила движение на МКАД
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Обновлено вчера в 17:49
Армия и оружие
Появились сообщения о получении США танка Т-90
США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней, сообщил в Twitter эксперт польского журнала Nowa Technika Wojskowa («Новая военная техника») Дамиан Ратка.
Обновлено вчера в 12:44
Здоровье
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Любое хирургическое заболевание органов брюшной полости требует, чтобы человека осмотрел врач, лучше хирург.
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Шоу-бизнес
Мария Кожевникова: «Я влюблена в несколько мужчин»
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия
Суд не продлил арест счетов Абызова
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Здоровье
Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты
Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.
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Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Кино
Дуэйн Джонсон возглавил список самых высокооплачиваемых актеров мира
Существенную часть заработка составили их гонорары за роли в фильме «Мстители: Финал», ставший самым кассовым в истории.
Обновлено 21 августа в 22:05
Политика
Пушков назвал неправомерными условия для возвращения России в G8
"Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", — написал он в твиттере.
Обновлено 21 августа в 23:37
Происшествия
Пострадавший от удара Конора впервые прокомментировал инцидент в баре
Мужчина, пострадавший от удара Конора Макгрегора в ирландском баре, впервые дал комментарий по поводу инцидента.
Обновлено вчера в 06:41
Политика
Путин ответил на вопрос о планах после 2024 года
Президент РФ Владимир Путин вновь ответил на вопрос журналистов о том, что он будет делать после 2024 года.
Обновлено 21 августа в 14:27
Политика
Google отключил 210 каналов YouTube из-за протестов в Гонконге
Компания Google отключила 210 каналов потокового видео сервиса YouTube, заподозрив их владельцев в участии в скоординированной проправительственной акции вокруг протестов в Гонконге.
Обновлено вчера в 17:23
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
В Екатеринбурге по делу об изнасиловании задержаны трое полицейских
Обновлено вчера в 09:35
Политика
В США назвали условие возвращения России в G8
Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено вчера в 02:58
Происшествия
Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке
Обновлено вчера в 06:31
Здоровье
Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров
Эпидемиологи выяснили, что жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы Чикунгунья, Зика и Денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus.
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Авто
Самыми «мужскими» марками автомобилей в РФ стали Infiniti и УАЗ
Оказалось, что самыми «мужскими» марками автомобилей в РФ стали Infiniti и УАЗ, расположившиеся на первом и втором месте рейтинга соответственно.
Обновлено вчера в 16:09
Кино
Кредиторы «Вия» добрались до Китая
Конкурсный управляющий банкротящейся РФГ потребовал привлечь к субсидиарной ответственности китайскую China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера, участвовавших в съемках нового фильма продюсеров «Вия» — «Тайна печати дракона».
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Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Кемеровской области
Три человека погибли и один пострадал в пятницу в результате ДТП в Кемеровской области, сообщили ТАСС в ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок
Военно-морской флот (ВМФ) России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок.
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено 20 августа в 22:59
Экономика
Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров
Обновлено 21 августа в 19:14
Музыка
Данил Буранов рассказал о сотрудничестве с Лепсом
Обновлено вчера в 06:01