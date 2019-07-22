Энергетика
Стоимость нефти Brent стремится к $64 за баррельРосбалт вчера в 02:59
Как отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, нефть растет в цене «после захвата Ираном британского нефтяного танкера в Ормузском проливе в пятницу».
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Brent подорожала до $63,34 за баррель из-за роста напряженности на Ближнем Востоке
Интерфаксвчера в 01:37
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 00:15, Вашингтон
Политика
Более 25% питьевой воды в России оказалось подделкой
«Процент фальсификата составляет от 25% до 30%, это в среднем по России, а в некоторых регионах и до 80%», — цитирует Чемезова «РИА Новости».
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Хоккей
Павел Шэн подписал контракт новичка с «Бостоном»
Обновлено вчера в 23:17
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский военный самолет дважды по три минуты находился в воздушном пространстве Южной Кореи над Японским морем.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в Иране
Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.
Обновлено вчера в 09:48
Культура
Киану Ривз порадовал своих фанатов
Фраза "От вас дух захватывает" принадлежит фанату, который выкрикнул ее на выставке E3 2019.
Обновлено 21 июля в 01:27
Происшествия
В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь
Обновлено вчера в 15:47
Политика
Партия Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду
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Транспорт
Росстандарт предложил сократить размеры парковочных мест на улицах
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Медведев освободил Королева от должности замглавы Ростуризма
Королев был назначен на должность замглавы Ростуризма приказом министерства культуры РФ 1 апреля 2014 года.
Обновлено вчера в 13:17
Футбол
«Спартак» купит хавбека сборной Уругвая за €15 млн
Как информирует источника, сумма трансфера должна составить €15 млн.
Обновлено вчера в 19:48
Политика
Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
Экс-глава Каменска-Уральского получил 8 лет строгого режима за взятку
Суд приговорил Астахова к 8 годам колонии строгого режима, также бывшему чиновнику назначен штраф в размере 12 млн рублей.
Обновлено вчера в 04:22
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Армия и оружие
Сирийские боевики сняли на видео уничтожение советской САУ
Обновлено вчера в 13:52
Политика
РСПП нашел в приказе Минкомсвязи требование перевести весь Рунет на VPN
Предлагаемые Минкомсвязью в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» меры защиты от фишинга, или подмены сайтов, потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN, что малореально, указали эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в отзыве на проект приказа ведомства.
Обновлено вчера в 23:00
Технологии
Стало известно, кто будет делать очки Google Glass третьего поколения
По сообщениям представителей цепочки поставок, сборщиком очков Google Glass третьего поколения будет компания Pegatron.
Обновлено вчера в 07:07
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01
Армия и оружие
Боевики осуществили ракетную атаку базы ЗРК С-300 САА в Хаме
ЗРК С-300 по решению президента России были поставлены в Сирию для нужд ПВО САА осенью прошлого года – после того, как из-за, как считает Минобороны РФ, провокации израильских ВВС, был сбит самолёт радиоэлектронной разведки ВКС России.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Huawei объявила о сокращении более 70% сотрудников в США
Китайская корпорация Huawei объявила о сокращении более 70% сотрудников Futurewei Technologies – исследовательского подразделения на территории США, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Обновлено вчера в 12:40
Общество
Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено вчера в 13:43
Армия и оружие
В Крыму испытали умную систему управления войсками
Обновлено вчера в 22:03
Политика
Массовые отключения электричества произошли во всех штатах Венесуэлы
В Каракасе и всех 23 штатах Венесуэлы наблюдаются массовые отключения электроэнергии, сообщает El Nacional.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в Перми упали на 10%
Объем продаж новых легковых автомобилей в Пермском крае упал на 10%.
Обновлено вчера в 15:06
Армия и оружие
Делегация США прибыла в Турцию для переговоров по Сирии
Делегация от Соединенных Штатов во главе со спецпредставителем страны по Сирии Джеймсом Джеффри прибыла в Турцию для проведения 22–23 июля переговоров по ситуации в Сирии.
Обновлено 21 июля в 12:57
Кино
Представлен первый концепт-арт Вечных
Обновлено вчера в 03:31
Экономика
Минфин: в Иркутской области довели до граждан только 60% матпомощи
По состоянию на 22 июля, по информации Минфина, до граждан доведено 1,805 млрд рублей, что составляет 61%.
Обновлено вчера в 14:22
Гаджеты
Apple выпустит новые Apple Watch в следующем году
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Кравчук призвал не назначать иностранцев в руководство Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал новые украинские власти не назначать на руководящие должности иностранцев.
Обновлено вчера в 19:07