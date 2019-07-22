Мировые цены на североморскую нефть Brent растут, свидетельствуют данные торгов. На бирже ICE в 8:58 по московскому времени стоимость сентябрьских фьючерсов составляла $63,45 за баррель.

Стоимость нефти Brent поднялась до $63,45 за баррель

Шоу-бизнес Стало известно о драке Машкова с Лазаревым Владимир Машков учился в школе-студии МХАТ. Между студентами часто возникали серьезные конфликты, дело доходило до драк.

Происшествия Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае При пожаре в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае погиб один ребенок и трое пострадали, передает «Интерфакс».

Происшествия В 16 штатах Венесуэлы произошло отключение электричества Отключение электричества произошло в ряде районов Каракаса и 16 штатах Венесуэлы, сообщает оппозиционное издание El Nacional.

Общество В России ужесточат правила провоза багажа В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".

Политика Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt Сокрушительная победа партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду имеет значение для всего континента, пишет Die Welt.

Происшествия Четырехлетняя девочка умерла от побоев в Дагестане Четырехлетняя девочка умерла в результате побоев в январе текущего года в Дагестане, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей.

Политика США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива, к ней присоединятся страны "по всему миру", заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Технологии Роскомнадзор не нашел у Ozon утечки данных клиентов В ведомстве сочли убедительной информацию компании о том, что база данных была собрана неизвестными из различных источников Интернет-магазин Ozon предоставил Роскомнадзору информацию об утечке персональных данных почти полумиллиона своих клиентов, сообщает Интерфакс.

Политика Царев рассказал, как Зеленский завершит войну в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский закончит войну в Донбассе и вернет подачу воды в Крым, заявил украинский экс-депутат Олег Царев в интервью Федеральному агентству новостей.

Путешествия Российские туристы вошли в топ-10 самых путешествующих в мире Рейтинг Mastercard Global Destination Cities ранжирует 200 городов на основе исследований третьих сторон и собственного анализа в зависимости от общего числа приехавших из-за рубежа путешественников и от объемов потраченных ими средств в 2018 году, а также дает прогнозы относительно роста числа гостей и объема пассажиропотока.

Футбол Кариус отказал клубам из Германии и Англии. Его устраивает «Бешикташ» Как сообщает Sporx, голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус не хочет покидать турецкий «Бешикташ», где выступает на правах аренды.

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

Политика Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.

Гаджеты Redmi выпустит первый в мире смартфон с камерой на 64 Мп Некоторые предполагают, что название будет Redmi K30 или Redmi Note 8. Впрочем, новинка может называться как-нибудь еще.

Шоу-бизнес Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной Судья дал добро на развод 1 июля, так что Воеводина и король Малайзии официально больше не пара.

Экономика Орешкин: проблема с закредитованностью россиян «взорвется» в 2021 году Проблема с закредитованностью россиян "взорвется" в 2021 году, предупредил министр экономического развития Максим Орешкин.

Здоровье В Забайкалье начали проверку в больнице, где пациенты стирали бинты Минздрав Забайкальского края проведет проверку по жалобе жителей поселка Вершино-Дарасунское, которые вынуждены были стирать бинты из-за отсутствия медикаментов в учреждении, сообщила пресс-служба ведомства.

Политика Великобритания узнает имя нового премьера Имя нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании станет известно во вторник.

Шоу-бизнес Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда» На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.

Наука Зрительные образы вживили в мозг мышей Учёные из Стэнфордского университета смогли вживить в мозг мышей зрительные образы.

Общество Коротышка опротестовал вердикт о пожизненном заключении Решение суда о пожизненном заключении наркобарона Коротышки опротестовано в Апелляционном суде второго округа США, сообщили в пресс-службе суда.