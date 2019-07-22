Энергетика
Стоимость нефти Brent поднялась до $63,45 за баррельDP.RU 02:16
Мировые цены на североморскую нефть Brent растут, свидетельствуют данные торгов. На бирже ICE в 8:58 по московскому времени стоимость сентябрьских фьючерсов составляла $63,45 за баррель.
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Шоу-бизнес
Стало известно о драке Машкова с Лазаревым
Владимир Машков учился в школе-студии МХАТ. Между студентами часто возникали серьезные конфликты, дело доходило до драк.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае
При пожаре в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае погиб один ребенок и трое пострадали, передает «Интерфакс».
Обновлено в 15:21
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную раду
Обновлено вчера в 13:03
Музыка
Организатор объяснил исполнение Metallica песни «Группа крови»
Обновлено в 18:12
Происшествия
В 16 штатах Венесуэлы произошло отключение электричества
Отключение электричества произошло в ряде районов Каракаса и 16 штатах Венесуэлы, сообщает оппозиционное издание El Nacional.
Обновлено в 18:59
Общество
В России ужесточат правила провоза багажа
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 04:01
Политика
Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt
Сокрушительная победа партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду имеет значение для всего континента, пишет Die Welt.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Четырехлетняя девочка умерла от побоев в Дагестане
Четырехлетняя девочка умерла в результате побоев в январе текущего года в Дагестане, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей.
Обновлено в 16:56
Политика
США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива
США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива, к ней присоединятся страны "по всему миру", заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 19:14
Технологии
Роскомнадзор не нашел у Ozon утечки данных клиентов
В ведомстве сочли убедительной информацию компании о том, что база данных была собрана неизвестными из различных источников Интернет-магазин Ozon предоставил Роскомнадзору информацию об утечке персональных данных почти полумиллиона своих клиентов, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 15:49
Политика
Царев рассказал, как Зеленский завершит войну в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский закончит войну в Донбассе и вернет подачу воды в Крым, заявил украинский экс-депутат Олег Царев в интервью Федеральному агентству новостей.
Обновлено в 10:42
Путешествия
Российские туристы вошли в топ-10 самых путешествующих в мире
Рейтинг Mastercard Global Destination Cities ранжирует 200 городов на основе исследований третьих сторон и собственного анализа в зависимости от общего числа приехавших из-за рубежа путешественников и от объемов потраченных ими средств в 2018 году, а также дает прогнозы относительно роста числа гостей и объема пассажиропотока.
Обновлено в 11:15
Футбол
Кариус отказал клубам из Германии и Англии. Его устраивает «Бешикташ»
Как сообщает Sporx, голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус не хочет покидать турецкий «Бешикташ», где выступает на правах аренды.
Обновлено в 17:32
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Политика
Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 14:33
Гаджеты
Redmi выпустит первый в мире смартфон с камерой на 64 Мп
Некоторые предполагают, что название будет Redmi K30 или Redmi Note 8. Впрочем, новинка может называться как-нибудь еще.
Обновлено в 04:07
Единоборства
Звезда «Чудаков» Стив-О вызвался выйти в октагон против Бибера вместо Круза
Обновлено в 17:58
Единоборства
Чудинов нокаутировал Мадерну в бою на Красной площади
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес
Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной
Судья дал добро на развод 1 июля, так что Воеводина и король Малайзии официально больше не пара.
Обновлено в 15:48
Экономика
Орешкин: проблема с закредитованностью россиян «взорвется» в 2021 году
Проблема с закредитованностью россиян "взорвется" в 2021 году, предупредил министр экономического развития Максим Орешкин.
Обновлено вчера в 19:56
Здоровье
В Забайкалье начали проверку в больнице, где пациенты стирали бинты
Минздрав Забайкальского края проведет проверку по жалобе жителей поселка Вершино-Дарасунское, которые вынуждены были стирать бинты из-за отсутствия медикаментов в учреждении, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:39
Политика
Великобритания узнает имя нового премьера
Имя нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании станет известно во вторник.
Обновлено в 17:10
Шоу-бизнес
Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда»
На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.
Обновлено в 11:30
Наука
Зрительные образы вживили в мозг мышей
Учёные из Стэнфордского университета смогли вживить в мозг мышей зрительные образы.
Обновлено в 01:35
Общество
Коротышка опротестовал вердикт о пожизненном заключении
Решение суда о пожизненном заключении наркобарона Коротышки опротестовано в Апелляционном суде второго округа США, сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 17:40
Происшествия
В Коми сошли с рельсов вагоны с углем
Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.
Обновлено вчера в 21:19