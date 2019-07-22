Энергетика
Стоимость нефти Brent поднялась до $63,45 за баррельDP.RU 02:16
Мировые цены на североморскую нефть Brent растут, свидетельствуют данные торгов. На бирже ICE в 8:58 по московскому времени стоимость сентябрьских фьючерсов составляла $63,45 за баррель.
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Мировые цены на нефть утром корректируются вверх, добирая около двух процентов
Интересант19 июля в 02:18
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 13:30, Вашингтон
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Происшествия
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Путин отменил санкции России против Эритреи
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Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что значительная часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".
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Итоги парламентских выборов на Украине говорят о том, что народ устал от политики запугивания и террора, которая проводилась предыдущими властями страны, заявили в МИД России.
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Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что ведомство перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
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Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
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Обновлено в 01:31
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Команда Зеленского решила провести еще одни досрочные выборы
В окружении президента Украины Владимира Зеленского принято решение о проведении досрочных местных выборов.
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Фильм «Король лев» стал лидером российского проката в выходные
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Футбол
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира
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Украинский суд отпустил на свободу экс-главу Партии регионов
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Месси сыграл в футбол с детьми на пляже
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси сыграл в футбол с детьми, находясь в отпуске на островах Антигуа и Барбуда.
Обновлено в 12:55