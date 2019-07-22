Мировые цены на североморскую нефть Brent растут, свидетельствуют данные торгов. На бирже ICE в 8:58 по московскому времени стоимость сентябрьских фьючерсов составляла $63,45 за баррель.

Стоимость нефти Brent поднялась до $63,45 за баррель

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