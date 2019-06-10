Энергетика
Стоимость нефти Brent опустилась почти к $63 за баррель, WTI дорожаетРосбалт 08:20
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов днем в понедельник показывают смешанную динамику на фоне ожиданий продления сделки ОПЕК+ по сокращению добычи сырья и опасений относительно перспектив спроса.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 13:22, Ашберн
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Политика
Лавров обсудил с главой ПАСЕ восстановление прав России в ассамблее
По словам Лаврова, восстановление прав российской делегации «соответствует духу и букве устава СЕ», а также и решениям, принятым на сессии Комитета министров Совета Европы, состоявшейся 17 мая.
Обновлено в 12:56
Общество
Федеральные телеканалы вступились за Голунова
Стриженова поддержала его и потребовала объяснений. Скабеева и Попов также вкратце описали ход событий, касающихся ареста Голунова.
Обновлено в 12:53
Политика
Токаев побеждает на выборах президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства, сообщил заместитель главы ЦИК Константин Петров.
Обновлено в 02:15
Финансы
Российский фондовый рынок установил новый рекорд
Российский рынок акций снова на пике: индекс Мосбиржи в понедельник, 10 июня, обновил исторический максимум.
Обновлено в 11:30
Футбол
Игуаин может заменить Джеко в «Роме»
Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин попал в сферу интересов «Ромы», о чем сообщает Football Italia.
Обновлено в 07:50
Общество
Татарстан вынужденно отказался от борьбы с борщевиком
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Татарстан Ильдус Габдрахманов в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил, что победитель тендера на выполнение работ по борьбе с борщевиком отказался от своих обязанностей.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора
Бывшего начальника управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева задержали по делу о покушении на губернатора региона, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 11:59
Общество
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание
Вторая проблема, о которой сообщил сын музыканта, - циркулярный ожог пищевода из-за которого появился риск, что Алибасов не сможет самостоятельно глотать.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК
Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Политика
Посол США в Москве собирается стать губернатором в штате Юта
Посол США в России Джон Хантсман, как ожидается, оставит этот пост и вернется на родину к концу года, а также он серьезно задумывается над тем, чтобы баллотироваться на должность губернатора штата Юта.
Обновлено в 12:44
Музыка
Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»
Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Происшествия
Полковника Захарченко приговорили к 13 годам колонии строгого режима
Пресненский суд Москвы приговорил экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и почти 118 млн рублей штрафа.
Обновлено в 11:20
Политика
Москалькова предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде
Москалькова отметила, что Голунова было бы разумно перевести с домашнего ареста под подписку о невыезде.
Обновлено в 12:47
Футбол
На матче сборных России и Кипра завтра ожидается аншлаг
Российский футбольный союз реализовал все билеты на игру отборочного турнира чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 12:50
Футбол
Камболов перешел в «Краснодар» из «Рубина»
Обновлено в 11:03
Происшествия
Анализы арестованного спецкора Голунова не показали наличия наркотиков
Само задержание состоялось 6 июня – тогда появилась версия, что спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан из-за своего расследования, а найденные в рюкзаке наркотики могли подкинуть.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»
В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Общество
В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса
Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
В Москве в ночь на 10 июня неизвестный разгромил редакцию «Сноба», сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:26
Кино
СМИ: Netflix продлил мультсериал «Любовь, смерть и роботы» на второй сезон
К работе над продолжением продюсеры привлекли поставщицу Дженнифер Ю, известную по второй и третьей части анимационных фильмов «Кунг-фу Панда».
Обновлено в 12:25
Политика
Грызлов обвинил Киев в срыве урегулирования в Донбассе
Новое руководство Украины во главе с шестым президентом Владимиром Зеленским не готово отказаться от политики войны и завершить украинский конфликт в Донбассе, заявил полпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Пороховой завод загорелся в Казани
Обновлено в 10:00
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест более 4 млн рублей на счетах Абызова
Московский городской суд отменил решение нижестоящего суда об аресте почти 4,3 млн рублей на счетах бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:15