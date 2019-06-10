Энергетика
Цены на нефть растут, Brent приближается к $64 за баррельРосбалт вчера в 02:37
Со своей стороны, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Наталья Мильчакова прогнозирует на сегодня «$63-64 за баррель по цене Brent».
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Происшествия
Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве
Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39
Музыка
Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой
Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 04:19
Культура
Участник шоу «Голос» найден мертвым
Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 04:19
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
Китайский авианосец прошел между японскими островами
Министерство обороны Японии уже анализирует информацию о действиях китайского авианосца.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Найдено возможное место хранения Янтарной комнаты
В польском поселении Мамерки, где находится комплекс немецких бункеров времен Второй мировой войны, найден потайной вход в тоннель, который не использовался с момента отступления нацистов из этих мест.
Обновлено в 05:00
Общество
Петербургские школьники блестяще написали ЕГЭ по математике
По данным комитета, петербургские школьники смогли поставить рекорд и на ЕГЭ по литературе.
Обновлено в 04:45
Общество
Беспилотные авто протестируют на владимирских дорогах
Обновлено в 04:00
Баскетбол
Президент «Уорриорз»: можете винить меня в травме Дюранта
Обновлено в 03:30
Общество
В Германии назвали самые красивые русские имена
Самыми красивыми российскими именами являются Алина, Полина и Дарья. Такова версия немецкого журнала Wunderweib.
Обновлено в 04:44
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено вчера в 18:17
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов
Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:09
Происшествия
В Екатеринбурге избили женщину-водителя автобуса
В Екатеринбурге задержали автомобилиста, который сегодня утром на перекрестке улиц Восточная и Малышева избил женщину - водителя рейсового автобуса.
Обновлено вчера в 08:25
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Футбол
«Рома» объявила о назначении Фонсеки главным тренером
Обновлено в 04:46
Авто
Коробки передач Renault подвели автомобили Lada
Механические коробки JH и JR устанавливают на Lada Vesta, XRAY и Largus.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
В Одессе шесть человек погибли в результате пожара в психбольнице
В психиатрической больнице Одессы на Украине произошел пожар, погибли шесть человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия
Управлял ногами: известный мотоблогер разбился в Подмосковье
Мотоблогер из Уфы Артем Болдырев, более известный как Болт и Moto Nexus, погиб в Подмосковье, на скорости около 140 километров в час врезавшись в отбойник.
Обновлено в 03:45
Общество
Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде
Обновлено вчера в 09:42
Армия и оружие
Экс-глава ВДВ Георгий Шпак о подготовке броска на Приштину в 1999 году
В ночь на 12 июня 1999 года батальон российских десантников, совершивший марш-бросок из Боснии и Герцеговины в Косово, установил контроль над стратегически важным аэродромом Слатина под Приштиной.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео с фестиваля «Жара»
На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилась забавная видеозапись, которая датирована 2017 годом.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес
Викторию Дайнеко затравили за снимок топлес
Виктория Дайнеко часто рассказывает в социальных сетях о своей жизни, интересах, о маленькой дочке.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Лавров озвучил условие для проведения встречи «нормандской четверки»
5 июня Лавров заявил о нецелесообразности проведения встречи в «нормандском формате» в ближайшее время.
Обновлено в 04:17
Общество
Власти Москвы предложили организаторам марша в поддержку Голунова обсудить безопасность акции
Одному из организаторов шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова Илье Азару позвонил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и пригласил на встречу для обсуждения акции и обеспечения безопасности ее участников.
Обновлено в 03:36
Общество
Назван средний возраст вступления россиян в брак
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Юлия Началова вышла замуж за Алдонина назло изменнику-Ланскому
Сазыкина заявила, что замуж за футболиста Евгения Алдонина Началова вышла назло первому мужу.
Обновлено в 03:56
Транспорт
Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим
Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 04:35
Политика
Гитаристу группы «Бахыт-компот» запретили въезд на Украину на три года
Украинские пограничники не пропустили на Украину гражданина РФ, гитариста группы "Бахыт-компот" из-за поездки в Донецк, ему запретили въезд в страну сроком на три года, сообщила во вторник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 04:58
Авто
В России построили Mercedes-Benz GLE Coupe для бездорожья
Mercedes-Benz GLE Coupe в исполнении ателье TopCar отличается новым бампером с встроенной лебедкой, защитным пластиком на днище, порогами, расширителями колесных арок и колесами, обутыми в «зубастую» резину.
Обновлено в 04:34
Кино
Звезда сериала «Доктор Хаус» Хью Лори отмечает 60-летний юбилей
11 июня Хью Лори отмечает 60-летний юбилей.
Обновлено вчера в 17:01