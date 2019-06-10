Цены на нефть растут, Brent приближается к $64 за баррельРосбалт вчера в 02:37

Со своей стороны, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Наталья Мильчакова прогнозирует на сегодня «$63-64 за баррель по цене Brent».

Цены на нефть растут, Brent приближается к $64 за баррель

Происшествия Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.

Музыка Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".

Культура Участник шоу «Голос» найден мертвым Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает издание StarHit.

Происшествия На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.

Армия и оружие Китайский авианосец прошел между японскими островами Министерство обороны Японии уже анализирует информацию о действиях китайского авианосца.

Происшествия Найдено возможное место хранения Янтарной комнаты В польском поселении Мамерки, где находится комплекс немецких бункеров времен Второй мировой войны, найден потайной вход в тоннель, который не использовался с момента отступления нацистов из этих мест.

Общество Петербургские школьники блестяще написали ЕГЭ по математике По данным комитета, петербургские школьники смогли поставить рекорд и на ЕГЭ по литературе.

Общество В Германии назвали самые красивые русские имена Самыми красивыми российскими именами являются Алина, Полина и Дарья. Такова версия немецкого журнала Wunderweib.

Происшествия СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.

Общество Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.

Происшествия В Екатеринбурге избили женщину-водителя автобуса В Екатеринбурге задержали автомобилиста, который сегодня утром на перекрестке улиц Восточная и Малышева избил женщину - водителя рейсового автобуса.

Общество В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Авто Коробки передач Renault подвели автомобили Lada Механические коробки JH и JR устанавливают на Lada Vesta, XRAY и Largus.

Происшествия В Одессе шесть человек погибли в результате пожара в психбольнице В психиатрической больнице Одессы на Украине произошел пожар, погибли шесть человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Происшествия Управлял ногами: известный мотоблогер разбился в Подмосковье Мотоблогер из Уфы Артем Болдырев, более известный как Болт и Moto Nexus, погиб в Подмосковье, на скорости около 140 километров в час врезавшись в отбойник.

Армия и оружие Экс-глава ВДВ Георгий Шпак о подготовке броска на Приштину в 1999 году В ночь на 12 июня 1999 года батальон российских десантников, совершивший марш-бросок из Боснии и Герцеговины в Косово, установил контроль над стратегически важным аэродромом Слатина под Приштиной.

Шоу-бизнес Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео с фестиваля «Жара» На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилась забавная видеозапись, которая датирована 2017 годом.

Шоу-бизнес Викторию Дайнеко затравили за снимок топлес Виктория Дайнеко часто рассказывает в социальных сетях о своей жизни, интересах, о маленькой дочке.

Политика Лавров озвучил условие для проведения встречи «нормандской четверки» 5 июня Лавров заявил о нецелесообразности проведения встречи в «нормандском формате» в ближайшее время.

Общество Власти Москвы предложили организаторам марша в поддержку Голунова обсудить безопасность акции Одному из организаторов шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова Илье Азару позвонил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и пригласил на встречу для обсуждения акции и обеспечения безопасности ее участников.

Шоу-бизнес Юлия Началова вышла замуж за Алдонина назло изменнику-Ланскому Сазыкина заявила, что замуж за футболиста Евгения Алдонина Началова вышла назло первому мужу.

Транспорт Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.

Политика Гитаристу группы «Бахыт-компот» запретили въезд на Украину на три года Украинские пограничники не пропустили на Украину гражданина РФ, гитариста группы "Бахыт-компот" из-за поездки в Донецк, ему запретили въезд в страну сроком на три года, сообщила во вторник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.