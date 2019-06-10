Энергетика

Цены на нефть растут, Brent приближается к $64 за баррельРосбалт вчера в 02:37

Со своей стороны, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра „Альпари“» Наталья Мильчакова прогнозирует на сегодня «$63-64 за баррель по цене Brent».
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Нефть подорожала на ожиданиях продления сделки ОПЕК+

Взгляд.ру02:41

Нефть Brent подорожала до $62,5 за баррель

Интерфакс01:34

Нефть дорожает, Brent закрепилась выше $62 за баррель

Росбалт02:28

Мировые цены на нефть завершили торги понедельника снижением

Банки.ру01:01

Цены на нефть растут

RT на русском01:00

Цена на нефть марки Brent увеличилась до $62,43 за баррель

Московский Комсомолец01:27

Нефтяной рынок «качнул» Трамп

REGNUM00:16
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Происшествия

Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве

Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39
Музыка

Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой

Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 04:19
Культура

Участник шоу «Голос» найден мертвым

Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 04:19
Происшествия

На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв

Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие

Китайский авианосец прошел между японскими островами

Министерство обороны Японии уже анализирует информацию о действиях китайского авианосца.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Найдено возможное место хранения Янтарной комнаты

В польском поселении Мамерки, где находится комплекс немецких бункеров времен Второй мировой войны, найден потайной вход в тоннель, который не использовался с момента отступления нацистов из этих мест.
Обновлено в 05:00
Общество

Петербургские школьники блестяще написали ЕГЭ по математике

По данным комитета, петербургские школьники смогли поставить рекорд и на ЕГЭ по литературе.
Обновлено в 04:45
Общество

Беспилотные авто протестируют на владимирских дорогах

Обновлено в 04:00
Баскетбол

Президент «Уорриорз»: можете винить меня в травме Дюранта

Обновлено в 03:30
Общество

В Германии назвали самые красивые русские имена

Самыми красивыми российскими именами являются Алина, Полина и Дарья. Такова версия немецкого журнала Wunderweib.
Обновлено в 04:44
Происшествия

СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном

Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено вчера в 18:17
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов

Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:09
Происшествия

В Екатеринбурге избили женщину-водителя автобуса

В Екатеринбурге задержали автомобилиста, который сегодня утром на перекрестке улиц Восточная и Малышева избил женщину - водителя рейсового автобуса.
Обновлено вчера в 08:25
Общество

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Футбол

«Рома» объявила о назначении Фонсеки главным тренером

Обновлено в 04:46
Авто

Коробки передач Renault подвели автомобили Lada

Механические коробки JH и JR устанавливают на Lada Vesta, XRAY и Largus.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

В Одессе шесть человек погибли в результате пожара в психбольнице

В психиатрической больнице Одессы на Украине произошел пожар, погибли шесть человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено вчера в 19:36
Происшествия

Управлял ногами: известный мотоблогер разбился в Подмосковье

Мотоблогер из Уфы Артем Болдырев, более известный как Болт и Moto Nexus, погиб в Подмосковье, на скорости около 140 километров в час врезавшись в отбойник.
Обновлено в 03:45
Общество

Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде

Обновлено вчера в 09:42
Армия и оружие

Экс-глава ВДВ Георгий Шпак о подготовке броска на Приштину в 1999 году

В ночь на 12 июня 1999 года батальон российских десантников, совершивший марш-бросок из Боснии и Герцеговины в Косово, установил контроль над стратегически важным аэродромом Слатина под Приштиной.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес

Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео с фестиваля «Жара»

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилась забавная видеозапись, которая датирована 2017 годом.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес

Викторию Дайнеко затравили за снимок топлес

Виктория Дайнеко часто рассказывает в социальных сетях о своей жизни, интересах, о маленькой дочке.
Обновлено вчера в 14:30
Политика

Лавров озвучил условие для проведения встречи «нормандской четверки»

5 июня Лавров заявил о нецелесообразности проведения встречи в «нормандском формате» в ближайшее время.
Обновлено в 04:17
Общество

Власти Москвы предложили организаторам марша в поддержку Голунова обсудить безопасность акции

Одному из организаторов шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова Илье Азару позвонил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и пригласил на встречу для обсуждения акции и обеспечения безопасности ее участников.
Обновлено в 03:36
Общество

Назван средний возраст вступления россиян в брак

Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

Юлия Началова вышла замуж за Алдонина назло изменнику-Ланскому

Сазыкина заявила, что замуж за футболиста Евгения Алдонина Началова вышла назло первому мужу.
Обновлено в 03:56
Транспорт

Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим

Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 04:35
Политика

Гитаристу группы «Бахыт-компот» запретили въезд на Украину на три года

Украинские пограничники не пропустили на Украину гражданина РФ, гитариста группы "Бахыт-компот" из-за поездки в Донецк, ему запретили въезд в страну сроком на три года, сообщила во вторник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 04:58
Авто

В России построили Mercedes-Benz GLE Coupe для бездорожья

Mercedes-Benz GLE Coupe в исполнении ателье TopCar отличается новым бампером с встроенной лебедкой, защитным пластиком на днище, порогами, расширителями колесных арок и колесами, обутыми в «зубастую» резину.
Обновлено в 04:34
Кино

Звезда сериала «Доктор Хаус» Хью Лори отмечает 60-летний юбилей

11 июня Хью Лори отмечает 60-летний юбилей.
Обновлено вчера в 17:01
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