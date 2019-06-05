Энергетика

Стоимость нефти Brent опустилась почти к $63 за баррель, WTI дорожаетРосбалт вчера в 08:20

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов днем в понедельник показывают смешанную динамику на фоне ожиданий продления сделки ОПЕК+ по сокращению добычи сырья и опасений относительно перспектив спроса.
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Нефть подорожала на ожиданиях продления сделки ОПЕК+

Взгляд.ру02:41

Нефть Brent подорожала до $62,5 за баррель

Интерфакс01:34

Нефть дорожает, Brent закрепилась выше $62 за баррель

Росбалт02:28

Мировые цены на нефть завершили торги понедельника снижением

Банки.ру01:01

Цены на нефть растут

RT на русском01:00

Цена на нефть марки Brent увеличилась до $62,43 за баррель

Московский Комсомолец01:27

Польза от дешевеющей нефти. Практик увеличил свой счет почти на треть

DP.RU08 июня в 06:45
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Политика

Один из пригородов дагестанского Кизляра отошел к Чеченской Республике

Обновлено в 02:04
Экономика

Компания Amazon стала самым дорогим мировым брендом

Американская компания Amazon заняла первое место в ренкинге BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands и стала самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 02:09
Происшествия

С блогера Мэддисона сняли судимость

Статья 282 была декриминализирована, в связи с чем Мэддисон подал ходатайство о снятии судимости.
Обновлено в 06:04
Политика

Порошенко заявил, что в Донбассе нет экономической блокады

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что никакой экономической блокады Донбасса нет, «есть ответственное решение» политика.
Обновлено в 02:33
Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

Президент Молдавии отменил указ о роспуске парламента

Президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ, подписанный вице-председателем Демпартии Павлом Филипом о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Обновлено в 04:40
Происшествия

СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном

Обновлено вчера в 18:17
Кино

Актёру Питеру Динклэйджу — 50

Обновлено в 01:33
Происшествия

На танкере в Махачкале случился взрыв

«Совершенно секретно»: В морском порту Махачкалы на танкере произошел взрыв.
Обновлено в 05:12
Политика

Зеленский отменил два указа Порошенко

Украинский лидер Владимир Зеленский отменил два указа экс-главы страны Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 05:36
Общество

Минприроды и Роспотребнадзор выступили против одноразовой посуды

Ограничение производства и продажи одноразовых пластиковых пакетов и посуды поддержали Минприроды и Роспотребнадзор, направив свои предложения о сокращении образования отходов экологической комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Обновлено в 04:28
Футбол

«Зенит» сыграет в Австрии с «Црвеной Звездой»

Команда проведет два матча подряд — в первом «сине-бело-голубые» встретятся с венгерским «Гонведом», а во втором сыграют с сербской «Црвеной Звездой».
Обновлено в 05:37
Происшествия

Бывший глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

23 мая ФСБ задержала в Волгоградской области организатора покушения на губернатора.
Обновлено вчера в 11:44
Транспорт

Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим

Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В Нижнем Тагиле умер пострадавший при взрыве газа в доме

Обновлено в 00:52
Общество

Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна

Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату

Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
Обновлено в 04:25
Космос

Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей

Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.
Обновлено вчера в 02:44
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Происшествия

В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились четыре новых фигуранта

Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес

Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео с фестиваля «Жара»

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилась забавная видеозапись, которая датирована 2017 годом.
Обновлено в 00:56
Авто

Коробки передач Renault подвели автомобили Lada

Механические коробки JH и JR устанавливают на Lada Vesta, XRAY и Largus.
Обновлено вчера в 14:33
Политика

Медведев не исключил перехода к четырехдневной рабочей неделе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил в будущем перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Более четырех тысяч черепах под видом капусты пытались ввезти в РФ

В Оренбургской области на таможне задержали человека, который пытался ввезти в Россию 4,1 тыс. живых черепах в 24 мешках под видом семи тонн свежей капусты.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В Ленобласти за взятку задержан начальник экономической полиции района

Начальник Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) ОМВД России по Лодейнопольскому району Ленинградской области задержан по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у предпринимателя за невозбуждение в отношении него уголовного дела.
Обновлено в 05:32
Политика

Лавров заявил о попытке США разрушить режимы контроля над вооружениями

Как отметил министр, США в том числе «стремятся разрушить» режимы контроля над вооружениями и «сеют хаос» в различных регионах мира.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Актер Александр Петров выступил в защиту Ивана Голунова

Ранее в защиту Голунова выступили актер Константин Хабенский, музыкант Рома Зверь, журналисты Ксения Собчак и Тина Канделаки, режиссер Сарик Андреасян и многие другие общественные деятели.
Обновлено в 04:07
Политика

Филарет назвал автокефалию сменой одной зависимости на другую

По словам Филарета, если бы в УПЦ КП знали содержание томоса, то никто бы не голосовал за него, поскольку документ закрепляет переход из одной зависимости в другую.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве

Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39
Общество

Законопроект о защите сделок с жильем с e-подписью внесен в Госдуму

В последнее время выявились новые мошеннические схемы завладения чужой недвижимостью — посредством дистанционной подачи документов на госрегистрацию прав с незаконным использованием электронной подписи собственника.
Обновлено в 02:21
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