Энергетика
Стоимость нефти Brent опустилась почти к $63 за баррель, WTI дорожаетРосбалт 08:20
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов днем в понедельник показывают смешанную динамику на фоне ожиданий продления сделки ОПЕК+ по сокращению добычи сырья и опасений относительно перспектив спроса.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 18:01, Ашберн
Футбол
Сборная Испании благодаря двум пенальти обыграла Швецию
Сборная Испании дома обыграла команду Швеции в отборочном матче Евро-2020.
Обновлено в 16:45
Гаджеты
Huawei нашел российскую замену Android
Китайский производитель смартфонов Huawei нашел российский аналог американской операционной системы Android — ОС «Аврора».
Обновлено в 16:55
Происшествия
Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео
Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
Футбол
Польша — Израиль 4:0
Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски повторил рекорд по количеству матчей за национальную команду.
Обновлено в 15:42
Общество
У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке
У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес
Дарья Мороз пришла на открытие «Кинотавра» в прозрачном мини-платье
Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи
Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест более 4 млн руб. на счетах Абызова
Мосгорсуд отменил решение Басманного суда об аресте более 4 млн руб. на счетах экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 12:12
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ
На Виталину Цымбалюк-Романовскую в эфире НТВ набросилась с кулаками Элина Мазур, передает «Комсомольская правда».
Обновлено в 05:38
Баскетбол
ЦСКА победил «Химки» и в восьмой раз подряд выиграл Единую лигу ВТБ
Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу армейцев. ЦСКА в восьмой раз подряд и девятый в истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 14:13
Футбол
Отец Дзагоева: про переезд в Мексику сын молчит
Тарел Дзагоев, отец полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, прокомментировал информацию о том, что его сын может перейти в мексиканский «Тигрес».
Обновлено в 15:20
Общество
Сегодня брянские выпускники напишут ЕГЭ по обществознанию
Сегодня, 10 июня, в Брянской области выпускники школ напишут Единый государственный экзамен по обществознанию.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Хинштейн настаивает на информации о передаче дела Голунова СК
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что только что прокуратурой Москвы было подписано постановление о передаче уголовного дела журналиста Ивана Голунова из ГСУ ГУ МВД по Москве в ГСУ СК по Москве.
Обновлено в 12:48
Футбол
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США
Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:21
Происшествия
«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии
Обновлено в 09:56
Происшествия
Опубликованы фото подозреваемых в убийстве борца в Южном Бутове
Появились фотографии подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по борьбе в парке в Южном Бутове, сообщает НТВ.
Обновлено в 15:15
Здоровье
Врач-диетолог рассказала о лечебных свойствах зелени
Юлия Чехонина, врач-диетолог и кандидат медицинских наук, в беседе с журналистами рассказала о том, какими полезными качествами для человеческого организма обладает зелень.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Шесть человек погибли в результате пожара в одесской психбольнице
Шесть человек погибли в результате возгорания в психиатрической больнице в Одессе на Украине, сообщило местное издание "Думская".
Обновлено в 17:44
Общество
Самыми жаркими днями на этой неделе в Москве станут вторник и среда
В Москве на этой неделе сохранится жаркая погода, во вторник и в среду температура воздуха в столице поднимется до 30 градусов, сообщается в понедельник на сайте столичного мэра.
Обновлено в 10:14
Политика
В Киеве прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса
В Киеве у здания администрации президента Украины Владимира Зеленского прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса.
Обновлено в 16:17
Музыка
Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля
В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.
Обновлено вчера в 04:10
Политика
Сатановский рассказал, как речь Путина на ПМЭФ «напрягла» США
Получасовая речь президента РФ Владимира Путина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вызвала «сильное напряжение» в США, рассказал политолог Евгений Сатановский.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Главу чеченского «Мемориала» выпустили по УДО
Обновлено в 11:00
Происшествия
На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных
На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
Обновлено в 15:34
Культура
Самую дорогую картину в истории нашли на яхте принца
Обновлено в 16:17