Энергетика

Стоимость нефти Brent опустилась почти к $63 за баррель, WTI дорожаетРосбалт 08:20

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов днем в понедельник показывают смешанную динамику на фоне ожиданий продления сделки ОПЕК+ по сокращению добычи сырья и опасений относительно перспектив спроса.
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Трамп «обвалил» цены на нефть

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Brent перешла к снижению на заявлениях Трампа

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Почему рубль отвязался от нефти

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Нефть дешевеет на фоне рисков вокруг спроса и сделки ОПЕК+

ПРАЙМ12:46

Нефть Brent торгуется вблизи $63 за баррель

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Цена на нефть марки Brent выросла до $63,60 за баррель

Московский Комсомолец01:14

Цены на нефть растут

RT на русском01:09
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Происшествия

У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке

У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 13:40
Баскетбол

Баскетболист Тони Паркер объявил о завершении карьеры

Обновлено в 13:27
Музыка

Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»

Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Происшествия

СК просит арестовать шесть подозреваемых в убийстве борца в Москве

Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи

Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Общество

В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса

Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Происшествия

Появилось видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Тульской области, четыре автомобиля из колонны, направлявшейся в Керчь для плановых работ по разминированию, сделали техническую остановку.
Обновлено в 10:58
Происшествия

Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Космос

В центре Млечного Пути обнаружена «пожирающая» галактику черная дыра

Обнаруженная черная дыра может похвастаться значительным гравитационным ускорением и поглощает центр Млечного Пути с большой скоростью.
Обновлено вчера в 11:08
Наука

Названы новые опасные для жизни продукты

Хотя специалисты считают, что PFAS в таких количествах с небольшой вероятностью станут проблемой для человека, в некоторых продуктах, например в коровьем молоке, содержание пер- и полифторалкильных веществ в несколько десятков раз превышало уровень, безопасный для здоровья людей.
Обновлено в 10:11
Происшествия

В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб

В Нью-Йорке вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания, сообщило пожарное управление Нью-Йорка.
Обновлено в 14:15
Авто

Новым гендиректором производителя Aurus стал глава УАЗа Адиль Ширинов

Глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов сменил Герхарда Хильгерта на посту генерального директора производителя президентского лимузина из проекта "Кортеж" компании "Аурус".
Обновлено в 13:02
Гаджеты

НТЦ ИТ «Роса» представил новую платформу для ROSA Enterprise Desktop

НТЦ ИТ «Роса» представил новую версию отечественного коммерческого Linux-дистрибутива ROSA Enterprise Desktop – X4 (RED X4).
Обновлено в 11:03
Политика

Посол США в России вернется на родину

Посол США в России Джон Хантсман к концу этого года оставит свой пост и вернется на родину.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Сотрудница «Алросы» украла 500 алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 06:16
Происшествия

Частный автобус выехал на тротуар у метро «Петроградская»

Обновлено в 13:50
Армия и оружие

В США высоко оценили новый российский пистолет Лебедева

Специалисты американского аналитического издания The National Interest оценили высокие возможности нового российского пистолета Лебедева (ПЛ-15).
Обновлено в 08:35
Происшествия

Анализы арестованного спецкора Голунова не показали наличия наркотиков

Само задержание состоялось 6 июня – тогда появилась версия, что спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан из-за своего расследования, а найденные в рюкзаке наркотики могли подкинуть.
Обновлено в 04:42
Общество

Филипп Киркоров подал заявление в Главное следственное управление МВД

Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Разин высказал опасения, что Алибасов повторит судьбу Началовой

Продюсер опасается, что Алибасов «повторит историю» певицы Юлии Началовой, которая погибла 16 марта.
Обновлено в 12:49
Гаджеты

Huawei нашел российскую замену Android

Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
Обновлено в 13:40
Происшествия

«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии

Обновлено в 09:56
Происшествия

Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей

Спецкор издания "Медуза" Иван Голунов – автор ряда расследований о коррупции – был задержан в четверг днем в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено вчера в 12:30
Игры

В сети появился постер Watch Dogs Legion

Обновлено в 11:45
Гаджеты

На смартфонах с системой Android обнаружили предустановленный вирус

Во многих смартфонах с операционной системой Android обнаружили вирусы семейства Triada.
Обновлено в 02:15
Транспорт

Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря

«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Происшествия

Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв.м. Выгорели две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:21
Происшествия

В Швеции мужчина угрожал взорвать бомбу на вокзале

На центральном вокзале города Мальме на юге Швеции полиция обезвредила мужчину, который угрожал устроить взрыв.
Обновлено в 14:28
Транспорт

Таксисты отказываются брать заказы в центре Москвы

Большое количество запрещающих знаков в центре столицы вынуждает таксистов отказываться от заказов в Центральном административном округе Москвы, передает «Коммерсантъ» слова водителей.
Обновлено в 12:06
Наука

В условиях космоса кислоты могут не диссоциировать

Если в нормальных условиях соляная кислота вступает в контакт с молекулами воды, то кислота немедленно диссоциирует, высвобождая свой протон.
Обновлено в 14:12
Как работают Яндекс.Новости?
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