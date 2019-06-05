Энергетика

Стоимость нефти Brent опустилась почти к $63 за баррель, WTI дорожаетРосбалт 08:20

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов днем в понедельник показывают смешанную динамику на фоне ожиданий продления сделки ОПЕК+ по сокращению добычи сырья и опасений относительно перспектив спроса.
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Мировые цены на нефть завершили торги пятницы ростом

Банки.ру08 июня в 03:13

Brent перешла к снижению на заявлениях Трампа

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Трамп «обвалил» цены на нефть

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Цены на нефть растут

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Польза от дешевеющей нефти. Практик увеличил свой счет почти на треть

DP.RU08 июня в 06:45

Банк Barclays пересмотрел прогноз спроса на нефть

REGNUM16:55
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Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Обновлено в 14:17
Политика

Москалькова рассказала о реакции Путина на дело Голунова

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, встретившаяся в понедельник, 10 июня с главой государства Владимиром Путиным, сообщила, что президент положительно отреагировал на просьбу о расследовании фактов применения силы к журналисту "Медузы" Ивану Голунову, который в настоящее время находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 12:53
Происшествия

Фура оборвала провода и сломала столбы в Южно-Сахалинске

Обновлено в 21:48
Армия и оружие

Польша и США закончили переговоры о повышении военного присутствия

Обновлено в 03:26
Наука

В условиях космоса кислоты могут не диссоциировать

Обновлено в 14:12
Армия и оружие

Обучающиеся в США на F-35 пилоты из Турции прекратили полеты

Обновлено в 21:12
Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 10-летием

Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Ксении Бородиной Маруся.
Обновлено в 09:50
Экономика

Уолл-стрит растет после отказа США от пошлин против Мексики

Все основные индексы Уолл-стрит растут после отказа правительства США от намерения вводить «антимигрантские» пошлины на товары из Мексики, 10 июня передает агентство Reuters.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие

Сирийские фермеры планируют экспортировать черешню в Россию

Сирийские фермеры заявили, что в ближайшее время планируют отправить в Москву первую партию черешни в 60 тонн.
Обновлено в 22:15
Баскетбол

Кевин Дюрант выйдет в стартовом составе в пятом матче финала НБА

Легкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант выйдет в стартовом составе на пятый матч финала НБА с «Торонто Рэпторс».
Обновлено в 20:16
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Общество

Эксперты рассказали о последствиях большого спроса на мороженое

В России резко возросли продажи мороженого и прохладительных напитков.
Обновлено в 19:38
Гаджеты

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено в 21:39
Кино

На Netflix выйдет фильм по The Division от режиссера «Джона Уика»

Ubisoft на E3 объявила, что киноадаптация Tom Clancy’s The Division выйдет на Netflix.
Обновлено в 17:17
Происшествия

В Нижнем Тагиле в результате взрыва в доме человека выбросило на улицу

В Нижнем Тагиле в доме на Черноисточинском шоссе прогремел взрыв. По предварительным данным, произошел хлопок бытового газа.
Обновлено в 12:05
Происшествия

Полицейский начальник, чьи подчиненные задерживали журналиста Ивана Голунова, не видит ошибок в его деле

Щиров отрицает, что является владельцем земли в Подмосковье на 70 миллионов рублей.
Обновлено в 20:04
Общество

Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня

Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.
Обновлено в 11:35
Общество

Сын Бари Алибасова сообщил о риске внутреннего кровотечения у отца

Продюсер и музыкант Бари Алибасов находится под пристальным вниманием врачей из-за вероятности того, что может вскрыться рубец на ожоге желудка, а это может привести к летальному исходу, сообщил "Интерфаксу" сын музыканта Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 14:55
Авто

Назначен новый гендиректор производителя Aurus

Гендиректор СП Ford Sollers и Ульяновского автомобильного завода Адиль Ширинов с 1 июня возглавил компанию ООО "Аурус", которая занимается реализацией люксового автомобиля Aurus.
Обновлено в 14:07
Происшествия

Зеленский прокомментировал пожар в психбольнице в Одессе

Обновлено в 20:46
Происшествия

Бывшего главу Коми Гайзера осудили на 11 лет колонии строгого режима

Прокурор запросил для Гайзера 21 год колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Финансы

Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти

Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
Обновлено в 03:28
Происшествия

WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ

Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.
Обновлено в 20:00
Происшествия

Неизвестный разгромил редакцию проекта «Сноб»

В редакцию международного проекта "Сноб" проник неизвестный и разгромил весь офис.
Обновлено в 07:00
Футбол

«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену

Обновлено в 09:59
Игры

Square Enix официально анонсировала сюжетный экшен по «Мстителям»

В рамках своей пресс-конференции на выставке E3 2019 компания Square Enix официально анонсировала сюжетный экшен по «Мстителям», разработкой которого занимаются студии Crystal Dynamics (Tomb Raider) и Eidos Montreal (Deus Ex).
Обновлено в 22:17
Авто

В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов

С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено в 13:20
Музыка

Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля

В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.
Обновлено вчера в 04:10
Общество

Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома

Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.
Обновлено в 12:13
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