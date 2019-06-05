Стоимость нефти Brent опустилась почти к $63 за баррель, WTI дорожаетРосбалт 08:20

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов днем в понедельник показывают смешанную динамику на фоне ожиданий продления сделки ОПЕК+ по сокращению добычи сырья и опасений относительно перспектив спроса.

Стоимость нефти Brent опустилась почти к $63 за баррель, WTI дорожает

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