Энергетика

Стоимость нефти Brent опустилась почти к $61 за баррельРосбалт 02:57

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов снижаются на заявлениях президента США Дональда Трампа о возможном новом повышении импортных пошлин на китайские товары.
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