Энергетика
Стоимость нефти Brent опустилась почти к $61 за баррельРосбалт 02:57
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов снижаются на заявлениях президента США Дональда Трампа о возможном новом повышении импортных пошлин на китайские товары.
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Цены на нефть WTI и Brent снизились более чем на 6%
Энергетика и промышленность России02 августа в 01:37
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:27, Ашберн
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