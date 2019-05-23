Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррельREGNUM вчера в 14:20
Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
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Хоккей
Россия победила США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:26
Общество
Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Восемь бойцов ВСУ оказались в плену у ополченцев Донбасса
Восемь бойцов ВСУ попали в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР, сообщает пресс-служба "Операции объединенных сил" в соцсети Facebook.
Обновлено вчера в 05:53
Авто
Kia показала салон нового кроссовера
Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.
Обновлено в 02:40
Кино
Создатели «Игры престолов» ответили на критику финала
Многие фанаты были разочарованы концовкой финального эпизода, как и предполагал программный директор канала Кейси Блойс.
Обновлено в 11:14
Музыка
Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские исполнители Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских сыграли свадьбу. О бракосочетании музыкантов пишет ФАН.
Обновлено в 06:41
Авто
Volvo отзывает в России автомобили двух моделей
Компания «Вольво Карс» объявила об отзыве 79 автомобилей Volvo S90 и XC60, реализованных в 2018-2019 годах.
Обновлено в 08:12
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным
Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.
Обновлено в 08:46
Общество
Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра
Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.
Обновлено в 11:19
Автоспорт
Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако
Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.
Обновлено в 07:26
Технологии
Данные портала госуслуг обнаружены в открытом доступе
Поскольку к порталу подключены почти все ведомства, то можно найти документы, имеющие отношения к МВД, ФСБ и Минобороны, - утверждает Литреев.
Обновлено в 12:30
Технологии
Аркадий Волож назначил «преемника» по управлению «Яндексом»
Должность управляющего директора была создана специально под него: теперь Худавердян — единственный прямой подчиненный гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа и начальник руководителей всех подразделений группы компаний.
Обновлено в 06:37
Общество
Милонов призвал ввести пятидневку в школах
Милонов призвал ввести пятидневку в школах, а по субботам проводить, например, необязательные занятия, факультативы.
Обновлено в 12:11
Политика
Рогозин сообщил о планах ряда стран закупить ракетные двигатели РД-120 у России
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе выступления в МГУ заявил, что ряд стран обратились к России с предложением по закупкам ракетных двигателей РД-120.
Обновлено в 12:11
Футбол
Спортивный директор «Арсенала»: «Работа по продлению контрактов с игроками ведется»
Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков сообщил, что в клубе идет работа по сохранению ключевых игроков в команде на следующий сезон.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Задержан криминальный авторитет в Москве
В столице задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, которого подозревают в совершении покушения на главу Волгоградской области в 2016 году.
Обновлено в 12:32
Финансы
Акции ВТБ взлетели более чем на 10% на новости о дивидендах
Стоимость бумаг ВТБ, по данным Мосбиржи, выросла более чем на 10%, обновив максимум с ноября 2018 года.
Обновлено в 12:13
Происшествия
В квартире бывшего министра Абызова нашли наркотики
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о беременности от него
Татьяна Гудзева, экс-возлюбленная Прохора Шаляпина, заявила о беременности от звезды.
Обновлено в 03:48
Политика
Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»
Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 15:05
Общество
Куйвашев посоветовал не строить храм в сквере у театра драмы
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Наталья Рудова показала процесс своей фотосессии в купальнике
Недавно знаменитость решила показать фанатам процесс того, как на самом деле проходят съемки фотосессий в купальнике.
Обновлено в 04:34
Политика
Жванецкий не смог получить награду в Кремле по состоянию здоровья
Писатель Михаил Жванецкий не смог присутствовать на церемонии вручения государственных наград в Кремле из-за плохого самочувствия.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова вышла в свет в платье с экстремальным декольте
Звезда «Универа» позировала фотографам в платье с экстремальным декольте. Кроме того, наряд из полупрозрачной ткани был крашен кружевами.
Обновлено вчера в 09:32
Политика
Жириновский обратился к Зеленскому с инициативой по Крыму и Донбассу
Депутат Государственной думы от ЛДПР Владимир Жириновский обратился к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с инициативой сделать несколько конкретных шагов на новом посту, в том числе в вопросах Крыма и Донбасса.
Обновлено в 07:14
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Происшествия
СК возбудил дело после смерти дебошира в Домодедово
Обновлено в 12:39
Экономика
Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в России
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против введения в России запрета на микрофинансовые операции.
Обновлено в 03:56