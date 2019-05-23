Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррельREGNUM вчера в 14:20

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
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Нефть марки Brent впервые с апреля подешевела до 68 долларов за баррель

РИА Новости10:26

Нефть дешевеет из-за конфликта США и Китая, но аналитики не ждут обвала во втором полугодии

Profinance.ru04:15

Цена нефти марки Brent упала ниже $69

Газета.Ru10:01

Цены на нефть падают, Brent впервые с апреля ушла ниже $68

Росбалт10:44

Нефть Brent опустилась ниже $69 впервые с начала апреля

REGNUM10:13

Цена на Brent ускорила падение, опустившись ниже $70 за баррель

Интерфакс08:11

Цены на нефть марки Brent упали до $70,51 за баррель

Московский Комсомолец01:43
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Хоккей

Россия победила США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Обновлено в 12:26
Общество

Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом

Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Восемь бойцов ВСУ оказались в плену у ополченцев Донбасса

Восемь бойцов ВСУ попали в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР, сообщает пресс-служба "Операции объединенных сил" в соцсети Facebook.
Обновлено вчера в 05:53
Авто

Kia показала салон нового кроссовера

Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.
Обновлено в 02:40
Кино

Создатели «Игры престолов» ответили на критику финала

Многие фанаты были разочарованы концовкой финального эпизода, как и предполагал программный директор канала Кейси Блойс.
Обновлено в 11:14
Музыка

Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские исполнители Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских сыграли свадьбу. О бракосочетании музыкантов пишет ФАН.
Обновлено в 06:41
Авто

Volvo отзывает в России автомобили двух моделей

Компания «Вольво Карс» объявила об отзыве 79 автомобилей Volvo S90 и XC60, реализованных в 2018-2019 годах.
Обновлено в 08:12
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.
Обновлено в 08:46
Общество

Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра

Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.
Обновлено в 11:19
Автоспорт

Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако

Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.
Обновлено в 07:26
Технологии

Данные портала госуслуг обнаружены в открытом доступе

Поскольку к порталу подключены почти все ведомства, то можно найти документы, имеющие отношения к МВД, ФСБ и Минобороны, - утверждает Литреев.
Обновлено в 12:30
Технологии

Аркадий Волож назначил «преемника» по управлению «Яндексом»

Должность управляющего директора была создана специально под него: теперь Худавердян — единственный прямой подчиненный гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа и начальник руководителей всех подразделений группы компаний.
Обновлено в 06:37
Общество

Милонов призвал ввести пятидневку в школах

Милонов призвал ввести пятидневку в школах, а по субботам проводить, например, необязательные занятия, факультативы.
Обновлено в 12:11
Политика

Рогозин сообщил о планах ряда стран закупить ракетные двигатели РД-120 у России

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе выступления в МГУ заявил, что ряд стран обратились к России с предложением по закупкам ракетных двигателей РД-120.
Обновлено в 12:11
Футбол

Спортивный директор «Арсенала»: «Работа по продлению контрактов с игроками ведется»

Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков сообщил, что в клубе идет работа по сохранению ключевых игроков в команде на следующий сезон.
Обновлено в 11:39
Происшествия

Задержан криминальный авторитет в Москве

В столице задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, которого подозревают в совершении покушения на главу Волгоградской области в 2016 году.
Обновлено в 12:32
Финансы

Акции ВТБ взлетели более чем на 10% на новости о дивидендах

Стоимость бумаг ВТБ, по данным Мосбиржи, выросла более чем на 10%, обновив максимум с ноября 2018 года.
Обновлено в 12:13
Происшествия

В квартире бывшего министра Абызова нашли наркотики

Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес

Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о беременности от него

Татьяна Гудзева, экс-возлюбленная Прохора Шаляпина, заявила о беременности от звезды.
Обновлено в 03:48
Политика

Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 15:05
Общество

Куйвашев посоветовал не строить храм в сквере у театра драмы

Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес

Наталья Рудова показала процесс своей фотосессии в купальнике

Недавно знаменитость решила показать фанатам процесс того, как на самом деле проходят съемки фотосессий в купальнике.
Обновлено в 04:34
Наука

Влияние питания на развитие рака становится все более существенным

Обновлено в 10:44
Политика

Жванецкий не смог получить награду в Кремле по состоянию здоровья

Писатель Михаил Жванецкий не смог присутствовать на церемонии вручения государственных наград в Кремле из-за плохого самочувствия.
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Шоу-бизнес

Мария Кожевникова вышла в свет в платье с экстремальным декольте

Звезда «Универа» позировала фотографам в платье с экстремальным декольте. Кроме того, наряд из полупрозрачной ткани был крашен кружевами.
Обновлено вчера в 09:32
Политика

Жириновский обратился к Зеленскому с инициативой по Крыму и Донбассу

Депутат Государственной думы от ЛДПР Владимир Жириновский обратился к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с инициативой сделать несколько конкретных шагов на новом посту, в том числе в вопросах Крыма и Донбасса.
Обновлено в 07:14
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Происшествия

СК возбудил дело после смерти дебошира в Домодедово

Обновлено в 12:39
Экономика

Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в России

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против введения в России запрета на микрофинансовые операции.
Обновлено в 03:56
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