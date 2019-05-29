Энергетика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с 8 мартаРеальное время 16:10
Цена нефти марки Brent на бирже опустилась ниже $65 за баррель. Это произошло впервые с 8 марта 2019 года.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 18:38, Ашберн
Музыка
Составлен рейтинг лучших песен всех времен
Обновлено в 12:58
Политика
Песков назвал «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Верховного суда Татарстана, который отменил приговор жителю республики, вывесившему на мосту баннер с негативной надписью про Владимира Путина.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Политика
Bloomberg: Россия отказалась продавать Ирану С-400
Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено в 16:46
Происшествия
В Калуге арестант утопил сокамерника в тазу
Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Санкт-Петербурга, который в СИЗО Калуги избил сокамерника и утопил его в тазу, сообщает в четверг управление СК России по Калужской области.
Обновлено в 13:02
Политика
Ярошенко назначили дополнительное обследование после операции
Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее наказание в тюрьме в штате Коннектикут, проходит дополнительное обследование после проведения легкой операции на кишечнике.
Обновлено в 17:26
Авто
Ferrari представила 1000-сильный гибрид SF90 Stradale
Новинка же получила 4-литровый бензиновый турбомотор на 769 л.с. и три электродвигателя с суммарной мощностью 217 сил, в результате общая отдача гибридной силовой установки составляет 986 л.с. и 800 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 13:36
Футбол
Дзюбой интересуется «Вулверхэмптон»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба попал в сферу интересов «Вулверхэмптона», сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 08:47
Футбол
Александр Ерохин рассказал о самой ценной футболке в своей коллекции. Она принадлежит чемпиону мира-2019
Футболист «Зенита» и сборной России Александр Ерохин рассказал о своей колекции игровых футболок.
Обновлено в 18:26
Экономика
Die Welt (Германия): Россия «окучена», теперь олигарх хочет завоевать Запад (Die Welt)
Если и существует человек, который может объяснить, что отличает страстного предпринимателя в целом и страстного предпринимателя в России, то это, пожалуй, Михаил Фридман.
Обновлено в 18:03
Армия и оружие
Россия модернизирует самолеты «Судного дня» Ил-80 и Ил-82
Ил-80 и Ил-82 относят к самолетам «Судного дня» потому, что они предназначены для управления войсками в условиях ядерной войны.
Обновлено в 11:44
Политика
Зеленский заявил о ведении Украиной «двух войн»
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.
Обновлено в 18:18
Политика
Прямая линия с Путиным пройдет 20 июня — РБК
Проведение ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным запланировано на 20 июня.
Обновлено в 17:59
Наука
На дне Северного моря нашли затерянный мир каменного века
Международная группа ученых обнаружила на дне Северного моря остатки окаменелого леса возрастом около 10 тысяч лет, в котором могут находиться следы доисторической цивилизации.
Обновлено вчера в 10:34
Политика
Bloomberg: Хиллари Клинтон займется производством кино и телепередач
Замысел заключается в том, чтобы продукт пользовался не только коммерческим успехом, но и оказывал воздействие на состояние американского общества и культуры, пояснили источники агентства.
Обновлено в 17:57
Игры
Mail.ru Group представила новый глобальный игровой бренд MY.GAMES
Mail.ru Group во время своего закрытого мероприятия объявила об объединении всех игровых проектов компании, выходящих под брендами Mail.ru Group и My.com как в России, так и за рубежом, в единый глобальный бренд MY.GAMES.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Общество
Работы на станции «Шиес» в Архангельской области завершатся к 15 июня
Инвестор экотехнопарка «Шиес» в Ленском районе Архангельской области, компания «Технопарк», планирует завершить первый этап реализации проекта к 15 июня, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 11:25
Транспорт
Беглов рассказал, когда начнется строительство скоростной трамвайной линии Купчино — Славянка
Обновлено в 16:13
Политика
Пентагон запретил сотрудничество с Россией при космических пусках
Минобороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещается сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:54
Общество
Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны
Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес
Победившая на «Голосе» дочь Алсу стала сенсацией «Детской Новой волны»
На сцену "Детской Новой волны" Микелла Абрамова вышла со своим ровесником и большим другом – вторым победителем "Голоса" 11-летним Ержаном Максимом из казахского города Уральск.
Обновлено в 13:37
Культура
Роулинг выпустит новые книги по вселенной «Гарри Поттера»
Британская писательница, автор серии романов о юном волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг напишет четыре новых рассказа.
Обновлено в 10:53
Авто
Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России
Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
Обновлено в 05:00
Наука
Активность коры мозга у подростков с расстройством поведения повышена
В результате специалисты обнаружили у подростков с расстройством поведения аномальную активность коры головного мозга.
Обновлено вчера в 19:02
Армия и оружие
Все команды прибыли в Подмосковье для участия во всеармейском конкурсе «Мастера автобронетанковой техники» АрМИ-2019
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Саакашвили заявил, что готов к переговорам с «президентом Галустяном»
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, при каком условии Москва и Киев смогут вести переговоры.
Обновлено в 17:25
Игры
Death Stranding выйдет в ноябре
Обновлено вчера в 11:58
Футбол
Корейцев лишили победы на международном турнире за оскорбление трофея
Юношеская сборная Южной Кореи лишена победы на турнире Panda Cup в китайском Чэнду.
Обновлено в 18:09