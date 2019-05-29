Стоимость нефти Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с 8 мартаРеальное время 16:10

Цена нефти марки Brent на бирже опустилась ниже $65 за баррель. Это произошло впервые с 8 марта 2019 года.

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