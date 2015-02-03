Энергетика
Цена на нефть марки Brent упала ниже $60РБК 12:48
Цена на нефть марки Brent упала ниже $60 впервые с января. На 18:50 мск нефть упала до минимума в $59,45 за баррель, потеряв за день более двух долларов. Нефть марки WTI также теряет в цене.
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Технологии
Покупателей кроссовок нашли по именам
Базы клиентов Street Beat и Sony Centre оказались в открытом доступе Компания DeviceLock обнаружила в открытом доступе базу с данными покупателей магазинов Sony Centre и сети спортивной одежды Street Beat, управляющихся Inventive Retail Group (IRG).
Обновлено в 18:09
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В США назвали вероятное место начала конфликта НАТО и РФ
Американский профессор уверен, что текущая холодная война между Россией и Западом серьёзно отличается от предыдущей.
Обновлено в 05:26
Политика
Трамп оценил переговоры с Мексикой по пошлинам и миграции
Ранее сообщалось, что представители США и Мексики не смогли достичь соглашения по пошлинам в ходе переговоров в Вашингтоне.
Обновлено в 19:39
Общество
Роскачество нашло в чае плесень и кишечную палочку
Роскачество обнаружило бактерии кишечной палочки в 11 из 35 проверенных торговых марок пакетированного черного чая, говорится в сообщении организации.
Обновлено вчера в 07:07
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Андрея Губина рассказала о жизни с певцом
Экс-возлюбленная Андрея Губина, которая пожелала оставить свое имя в секрете, рассказала о своей жизни со знаменитым певцом.
Обновлено в 15:04
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
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Генетики расшифровали геномы первых сибиряков и эскимосов
Обновлено в 13:00
Общество
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Общество
Вопрос об участии Калви в работе ПМЭФ пока остался без ответа
В свою очередь ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ, советник президента РФ Антон Кобяков в интервью "Интерфаксу" во вторник подтвердил, что "30 мая инвестфонд Baring Vostok сообщил оргкомитету о возобновлении участия Калви в форуме, до этого компания планировала заменить Калви на другого участника".
Обновлено в 18:43
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
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Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в интервью НСН оценил визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель, а также его стратегию по «возвращению Крыма», передает РИА Новости.
Обновлено в 22:09
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 19:56
Общество
YouTube запретил шовинистические видео
Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Звезда сериалов «Солдаты» и «Каменская» попал в больницу
Российский актер Виталий Абдулов попал в одну из клиник Москвы из-за проблем со здоровьем. Об этом стало известно РЕН ТВ в среду, 5 июня.
Обновлено в 12:46
Происшествия
ФСБ задержала начальника колонии в Копейске
Сотрудники УФСБ по Челябинской области 5 июня задержали начальника исправительной колонии №15 (ИК-15) в Копейске Владимира Ульянова по подозрению в получении взяток от заключенных.
Обновлено в 13:35
Политика
Контактная группа договорилась о новом перемирии в Донбассе
«Стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания его уже на следующей встрече 19 июня», — рассказал Грызлов.
Обновлено в 15:36
Происшествия
Обвиняемый в убийстве спецназовца арестован
Ранее сообщалось, что суд арестовал бармена по делу об убийстве спецназовца в драке.
Обновлено в 13:16
Шоу-бизнес
Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти
Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горожанкин опроверг информацию о его смерти, которую распространили некоторые Telegram-каналы.
Обновлено в 20:34
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 21:38
Религия
Православные верующие отмечают Вознесение Господне
Обновлено в 17:05
Авто
Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО
В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено в 16:17
Экономика
Директор «Хакасэнерго» выходит на прямой диалог с населением
Что ждет "Хакасэнерго" готово к открытому конструктивному диалогу с жителями региона, оперативному принятию мер на обращения и запросы потребителей.
Обновлено в 21:54
Происшествия
Массовое ДТП произошло на объездной трассе во Владивостоке
Массовое ДТП произошло сегодня на объездной трассе Седанка—Патрокл во Владивостоке из-за густого тумана, окутавшего город, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на инстаграм-паблики.
Обновлено в 22:02
Политика
Лавров рассказал о работе России над дедолларизацией внешней торговли
Россия работает над снижением зависимости от доллара переходу на расчеты в нацвлютах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 20:59
Космос
С выведением российского спутника «Ямал-601» возникли проблемы
Обновлено вчера в 11:47
Общество
Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию
Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Польская комиссия осмотрела детали Ту-154 Качиньского
На аэродроме Смоленск-Северный завершился очередной осмотр фрагментов разбившегося в 2010 году самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский.
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В ДТП на улице Профессора Попова пострадали трое детей
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Происшествия
В японском метро поезд сошел с рельсов
В городе Иокогама, расположенном рядом с Токио, на одной из линий метро поезд сошел с рельсов.
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