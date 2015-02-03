Энергетика

Цена на нефть марки Brent упала ниже $60РБК 12:48

Цена на нефть марки Brent упала ниже $60 впервые с января. На 18:50 мск нефть упала до минимума в $59,45 за баррель, потеряв за день более двух долларов. Нефть марки WTI также теряет в цене.
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Цена на нефть марки Brent упала ниже $60

РБК12:48

Нефть падает: Brent опустилась ниже $60 за баррель

REGNUM13:40

Нефть Brent подешевела до $60,6 за баррель

Интерфакс10:48

Цена нефти Brent упала ниже психологической отметки $60 за баррель

Life.ru12:13

Цена нефти Brent упала ниже $60 за баррель

RT на русском11:54

Нефть Brent подешевела до уровня января

Росбалт12:34

Цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов впервые с января

Банки.ру12:38
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Покупателей кроссовок нашли по именам

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В США назвали вероятное место начала конфликта НАТО и РФ

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Трамп оценил переговоры с Мексикой по пошлинам и миграции

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Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
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В свою очередь ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ, советник президента РФ Антон Кобяков в интервью "Интерфаксу" во вторник подтвердил, что "30 мая инвестфонд Baring Vostok сообщил оргкомитету о возобновлении участия Калви в форуме, до этого компания планировала заменить Калви на другого участника".
Обновлено в 18:43
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BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
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Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в интервью НСН оценил визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель, а также его стратегию по «возвращению Крыма», передает РИА Новости.
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Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму

Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
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Видеосервис YouTube объявил об усилении борьбы с шовинистическими материалами на своей площадке.
Обновлено в 12:58
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Российский актер Виталий Абдулов попал в одну из клиник Москвы из-за проблем со здоровьем. Об этом стало известно РЕН ТВ в среду, 5 июня.
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Происшествия

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области 5 июня задержали начальника исправительной колонии №15 (ИК-15) в Копейске Владимира Ульянова по подозрению в получении взяток от заключенных.
Обновлено в 13:35
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Контактная группа договорилась о новом перемирии в Донбассе

«Стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания его уже на следующей встрече 19 июня», — рассказал Грызлов.
Обновлено в 15:36
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Обвиняемый в убийстве спецназовца арестован

Ранее сообщалось, что суд арестовал бармена по делу об убийстве спецназовца в драке.
Обновлено в 13:16
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Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горожанкин опроверг информацию о его смерти, которую распространили некоторые Telegram-каналы.
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Православные верующие отмечают Вознесение Господне

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Армия и оружие

«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО

В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
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Массовое ДТП произошло сегодня на объездной трассе Седанка—Патрокл во Владивостоке из-за густого тумана, окутавшего город, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на инстаграм-паблики.
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Лавров рассказал о работе России над дедолларизацией внешней торговли

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