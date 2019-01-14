Энергетика

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
Росбалт
01:42

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов ушли в минус после активного роста на прошлой неделе. По состоянию на 8:17 мск стоимость мартовских фьючерсов на нефть сорта Brent упала на лондонской бирже ICE Futures на 1,12% до $59,80 за баррель.
Росбалт01:42

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Brent: $58-61/bbl - «Нордеа Банк»

Финмаркет03:38

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

Росбалт01:42

Цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 23:58

Начали появляться факторы, работающие против рубля

REGNUM01:17

Нефть начала падение в цене

Московский Комсомолец00:50

Нефть марки Brent вновь торгуется ниже $60 за баррель

News.ru01:26

Нефть закрепится неподалеку от $60 за баррель

ПРАЙМ00:45
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Происшествия

В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа

Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

Вблизи Тегерана разбился грузовой Boeing 707

Грузовой самолет Boeing 707 разбился в аэропорту Фатх в городе Кередж к западу от иранской столицы, сообщает FARS.
Обновлено в 01:08
Происшествия

Аэропорты Москвы проверяют после звонков об угрозе взрыва

Три столичных аэропорта проверяются после анонимных звонков с угрозами минирования.
Обновлено в 03:33
Общество

В России могут появиться зеленые автомобильные номера

Обновлено в 04:03
Происшествия

Полиция начала проверку после избиения школьником учителя в Сызрани

В Сызрани полиция начала проверку по факту причинения школьником травмы учительнице.
Обновлено вчера в 12:43
Политика

Лавров: РФ и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора

Напомним, в ноябре 2018 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретились в Сингапуре на полях саммита АСЕАН и договорились содействовать переговорам о заключении мирного договора на базе советско-японской декларации 1956 года.
Обновлено в 04:07
Экономика

Более половины россиян выступают за отставку правительства

Более половины россиян выступают за отставку действующего правительства.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Путин отреагировал на взрыв газа в доме под Ростовом

Президент России Владимир Путин отреагировал на происшествие в городе Шахты Ростовской области, где произошел взрыв газа в жилом доме.
Обновлено в 03:05
Финансы

Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Сбербанк увеличил ставки по ипотеке, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Мэра Гданьска ударили ножом во время концерта

Мэр польского Гданьска Павел Адамович госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения неизвестного мужчины с ножом во время благотворительного концерта, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:53
Кино

HBO объявил дату премьеры последнего сезона «Игры престолов»

Последний, восьмой сезон "Игры престолов" выйдет 14 апреля на телеканале HBO. Об этом говорится в тизере сериала, опубликованном на YouTube.
Обновлено в 00:50
Политика

В РПЦ ответили на призыв Порошенко показать томос

РПЦ ответила на призыв Петра Порошенко показать свой томос.
Обновлено вчера в 13:03
Теннис

Мария Шарапова прошла во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла британку Харриет Дарт в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия

После взрыва газа в жилом доме в Шахтах возбудили уголовное дело

Обновлено в 01:04
Экономика

ФНС подала иск о банкротстве «Метростроя»

Федеральная налоговая служба (ФНС) и межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 1 подали иск о банкротстве компании «Метрострой».
Обновлено в 03:58
Армия и оружие

Трамп пригрозил разорить Турцию, если она нападет на курдов в Сирии

Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции экономическими мерами, если Анкара решит напасть на сирийских курдов.
Обновлено вчера в 18:22
Наука

Нобелевского лауреата обвинили в расизме и лишили почетных званий

Описавший молекулу ДНК генетик Джеймс Уотсон лишен почетных званий.
Обновлено в 00:10
Политика

Польша планирует построить остров в Калининградском заливе

Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

При взрыве газа в многоэтажке в Шахтах погибла женщина — ТАСС

В СМИ сообщают, что при взрыве газа в многоэтажке в Шахтах погибла женщина По последним данным, погибшей оказалась женщина.
Обновлено в 02:19
Политика

Эксперт оценил реакцию ФРГ на слова посла США о «Северном потоке — 2»

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал RT реакцию немецких политиков на слова посла США в ФРГ Ричарда Гренелла относительно возможности введения Вашингтоном санкций против компаний из Германии из-за их деятельности, связанной со строительством российского газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 02:12
Происшествия

Мосгорсуд оставил под домашним арестом экс-главбуха «Седьмой студии»

Обновлено в 03:23
Космос

Космический корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане

Американский космический корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане.
Обновлено в 00:33
Происшествия

В.Голубев: 4 человека еще могут быть под завалами

Обновлено в 00:57
Происшествия

В доме, где произошёл взрыв, есть угроза дальнейшего обрушения

Спасательные работы после взрыва газа в доме в городе Шахты затрудняется из-за шаткой части несущих конструкций.
Обновлено в 03:52
Политика

В Житомирской области неизвестные захватили храм УПЦ

В селе Ворсовка Житомирской области неизвестные захватили Свято-Николаевский храм канонической Украинской православной церкви, сообщил протоиерей УПЦ Павел Линник на Facebook.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие

В ЛНР сообщили об отказе роты ВСУ участвовать в боевых действиях

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что рота Вооруженных сил Украины (ВСУ) в полном составе отказалась участвовать в боевых действиях в Донбассе.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия

Пассажир упал на рельсы станции «Перово» московского метро

Движение поездов на Калининской линии московского метро затруднено в понедельник из-за падения пассажира на рельсы, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 02:40
Экономика

Реконструкция зданий Госдумы и Совфеда подорожает до 7 млрд рублей

"Реконструкция зданий Госдумы обойдется в сумму более 4 миллиардов рублей – затраты на проект повышены пятикратно (с 710 миллионов рублей до 3,4 миллиарда рублей )", - отмечает издание, добавляя, что срок реализации проекта увеличивается на два года – до 2020 года.
Обновлено в 01:42
Общество

Посоветовавшая врачам мыть полы чиновница сама приберется в больнице

Обновлено 12 января в 10:44
Происшествия

Полиция опровергла задержание блогера за видео с похорон авторитета

Обновлено вчера в 03:38
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