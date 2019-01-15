Энергетика
Снижение стоимости нефти, которая фиксировалась на бирже 14 января, было связано с приостановкой работы американского правительства и опасениями по поводу замедления темпов роста китайской экономики.
Говорит Москва02:00
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Энергетика
Жителям Украины грозит новое повышение цен на газ
Напомним, ранее экономист Алексей Кущ заявил, что жители Украины почувствуют повышение цены на газ лишь зимой 2020 года, поскольку в мае 2019 года уже не будет отопления, а также горячей воды, которую в летний сезон традиционно отключают.
Обновлено в 03:55
Энергетика
Зубков выразил недовольство ростом цен на газовых заправках «Газпрома»
Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков выразил недовольство повышением цен на метан на заправках "Газпрома" в конце 2018 года.
Обновлено в 03:12
Энергетика
Мадуро приказал продавать за рубеж 15% нефти Венесуэлы за криптовалюту
В соответствии с распоряжением президента Венесуэлы Николаса Мадуро государственные нефтекомпании страны обязаны начать экспорт за криптовалюту петро, сообщает El Nacional.
Обновлено вчера в 16:16
Энергетика
Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин
Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 07:08
Энергетика
Якутия вошла в тройку лидеров по добыче золота среди регионов РФ
«Якутия вошла в тройку регионов-лидеров страны по добыче золота — впервые в современной истории республики добыча этого драгоценного металла превысила отметку 28 тонн», — написал Солодов.
Обновлено вчера в 23:36
Энергетика
Нефтяная корзина ОПЕК резко подешевела
Напомним, что историческим максимумом для «корзины» картеля является ценовая отметка в $140,73 за баррель, которая была зафиксирована 3 июля 2008 года.
Обновлено в 04:35
Энергетика
В Ижевске поднялись цены на бензин и дизельное топливо
В период с 26 декабря 2018 года по 9 января 2019 года в Ижевске поднялись цены на бензин, кроме АИ-98, и дизельное топливо, сообщает Удмуртстат.
Обновлено 13 января в 23:55
Энергетика
Доходы России от экспорта нефти выросли на 38%
По данным Федеральной таможенной службы, доходы от поставок российской нефти за рубеж за одиннадцать месяцев прошлого года увеличились на 38,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Обновлено вчера в 21:15
Энергетика
«НОВАТЭК» запланировал строительство нового завода СПГ в ЯНАО
Обновлено в 04:38
Энергетика
«Газпром» провел сделку по продаже газа до конца месяца на своей ЭТП
ООО «Газпром экспорт» завершил первую сделку по продаже природного газа с поставкой до конца месяца (balance-of-month) на площадке «Газпул» на своей Электронной торговой платформе (ЭТП).
Обновлено вчера в 04:44
Энергетика
Иран наращивает объемы биржевой торговли нефтью
Биржевая торговля позволяет NIOC не называть компании, принимающие участие в торгах, такой метод преодоления барьеров американских экономических санкций Иран считает наиболее оптимальным и намерен прикладывать усилия для наращивания объемов торгов на каждой сессии.
Обновлено в 04:17
Энергетика
«Газпром» установил рекорд поставок газа
Компания "Газпром" в 2018 году поставил в дальнее зарубежье рекордные 201,7 миллиарда кубометров газа, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 09:08
Энергетика
Газпром обвинил владимирский Белый дом в срыве соглашений
Любопытно, что региональные законы (№№ 72-ОЗ, 73-ОЗ), на которые ссылается руководство «дочки» Газпрома, подписаны бывшим вице-губернатором Владимирской области Алексеем Конышевым, который в той или иной степени курировал отношения Белого дома газовиками.
Обновлено вчера в 07:34
Энергетика
Цены на газ взлетели на 13% на ожиданиях резкого похолодания в США
Цены на природный газ в США взлетели до максимумов с ноября на фоне прогнозов сильных морозов, которые в ближайшие дни должны накрыть бо́льшую часть страны.
Обновлено вчера в 13:00
Энергетика
«Ведомости»: Европа будет вынуждена покупать больше газа из России
Как сообщило издание в понедельник, 14 января, в ближайшие пять лет "Газпром" может значительно нарастить поставки топлива в регион и увеличить свою долю на местном рынке Такое положение дел "Ведомости" связывают с тем, что поставки сырья по многим каналам сокращаются, а потребности в нём растут.
Обновлено вчера в 05:48