Цены на североморскую смесь нефти Brent в понедельник утром снижаются, следует из данных торгов. На бирже ICE в 8:47 по московскому времени стоимость фьючерсов с поставками в октябре составляла $58,26 за баррель (минус 0,46%).

Стоимость нефти Brent опустилась до $58,26 за баррель

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