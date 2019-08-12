Энергетика

Стоимость нефти Brent опустилась до $58,26 за баррельDP.RU вчера в 02:01

Цены на североморскую смесь нефти Brent в понедельник утром снижаются, следует из данных торгов. На бирже ICE в 8:47 по московскому времени стоимость фьючерсов с поставками в октябре составляла $58,26 за баррель (минус 0,46%).
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Нефть Brent восстановилась после отката ниже отметки $58 за баррель

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Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются

RT на русскомвчера в 01:06

Brent предпримет попытку закрепиться выше $60 за баррель - ИФК «Солид»

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Стоимость нефти Brent опустилась до $58,26 за баррель

DP.RUвчера в 02:01

Brent подешевела до $58,4 за баррель

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Стоимость нефти марки Brent упала до $58,40 за баррель

Московский Комсомолецвчера в 01:33

Аналитик: Угроза дальнейшего падения цен на нефть сохраняется

Росбалтвчера в 09:43
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Обновлено вчера в 17:16
Общество

AFP: воздушное сообщение с аэропортом Гонконга возобновлено

Обновлено вчера в 19:14
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Происшествия

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Взрыв с возгоранием произошел на полигоне Минобороны России в Архангельской области в четверг при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено 11 августа в 15:11
Политика

Власти США ужесточат правила получения грин-карт

Белый дом обнародовал новое правило, которое призвано ужесточить правила выдачи виз.
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Происшествия

При взрыве в Багдаде пострадали 13 человек

Обновлено вчера в 18:36
Происшествия

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Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44
Авто

Выпустили самый мощный серийный внедорожник в мире

Компания Rezvani позиционирует эту модификация, как самую мощную серийную версию среди всех внедорожников в мире.
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Политика

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Обновлено вчера в 20:25
Теннис

Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Мария Шарапова победила американку Элисон Риске в первом круге проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.
Обновлено вчера в 21:16
Политика

В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО

Солдат в форме НАТО изобразили на обновленном памятнике воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района, рассказал РИА Новости депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка

Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
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Политика

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Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%, заявил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Обновлено вчера в 22:46
Политика

В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы

Спасатели эвакуировали на вертолете туриста из Армавира, упавшего с 30-метровой скалы в горах Кубани, и доставили на базу в Сочи, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
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Гаджеты

Samsung Galaxy Note 10+ 5G — лучший камерофон в мире по версии DxOMark

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Происшествия

Медведь убил грибника в Хабаровском крае

В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.
Обновлено вчера в 22:06
Гаджеты

Новую схему онлайн-продаж алкоголя предложили в России

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила новый способ легализации продаж алкоголя в Сети.
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Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества

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На малых и средних предприятиях сократилось количество занятых

Число малых и средних предприятий (МСП) за год сократилось на 4%, до 5,69 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, с 16 млн до 15,2 млн человек.
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Общество

Вступает в действие закон о заочных сделках с недвижимостью

Закон запрещает продавать жилье без присутствия владельца, по электронной подписи, если собственник сам об этом не попросил и не принес в Росреестр заявление.
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Политика

Мадуро назначил ряд министров и создал новое министерство

Президент Венесуэлы Николас Мадуро произвел ряд назначений в министерствах и ведомствах, а также создал новое министерство туризма и внешней торговли, следует из его записей в Twitter.
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В Су-24 и Су-25 установят катапультные кресла с подогревом

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Происшествия

На Брянщине вспоминают погибших на подводной лодке «Курск»

12 августа 2000 года в Баренцевом море потерпел крушение «Курск». Все 118 человек, находившиеся на подводной лодке, погибли.
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Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов

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Обновлено вчера в 20:00
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