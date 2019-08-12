Энергетика
Стоимость нефти Brent опустилась до $58,26 за баррельDP.RU вчера в 02:01
Цены на североморскую смесь нефти Brent в понедельник утром снижаются, следует из данных торгов. На бирже ICE в 8:47 по московскому времени стоимость фьючерсов с поставками в октябре составляла $58,26 за баррель (минус 0,46%).
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Происшествия
Одиннадцать человек погибли в ДТП в Боливии
Обновлено вчера в 19:06
Политика
У главы МИД Германии опять сломался самолет
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас был вынужден вылететь в Нью-Йорк на запасном самолете, потому что правительственный Airbus A321, на котором он собирался отправиться на заседание Совбеза ООН, оказался неисправным.
Обновлено вчера в 17:16
Общество
AFP: воздушное сообщение с аэропортом Гонконга возобновлено
Обновлено вчера в 19:14
Футбол
«Ювентус» рассчитывает бесплатно заполучить Эриксена в 2020 году
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
Росатом рассказал о погибших при взрыве в Архангельской области
Взрыв с возгоранием произошел на полигоне Минобороны России в Архангельской области в четверг при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено 11 августа в 15:11
Политика
Власти США ужесточат правила получения грин-карт
Белый дом обнародовал новое правило, которое призвано ужесточить правила выдачи виз.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
При взрыве в Багдаде пострадали 13 человек
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия
Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем
Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44
Авто
Выпустили самый мощный серийный внедорожник в мире
Компания Rezvani позиционирует эту модификация, как самую мощную серийную версию среди всех внедорожников в мире.
Обновлено вчера в 08:13
Политика
Reuters назвал вероятного нового посла США в России
Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы назначить новым послом в России Стивена Бигана – дипломата, который внес большой вклад в переговоры с КНДР о ядерном разоружении.
Обновлено вчера в 20:25
Теннис
Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Мария Шарапова победила американку Элисон Риске в первом круге проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО
Солдат в форме НАТО изобразили на обновленном памятнике воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района, рассказал РИА Новости депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено 11 августа в 21:39
Политика
РСТ заявил о снижении турпотока из России в Грузию на 70%
Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%, заявил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Обновлено вчера в 22:46
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
Спасатели эвакуировали на вертолете туриста из Армавира, упавшего с 30-метровой скалы в горах Кубани, и доставили на базу в Сочи, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
Обновлено вчера в 15:39
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10+ 5G — лучший камерофон в мире по версии DxOMark
Специалисты DxOMark весьма оперативно добрались до новейшего смартфона Samsung Galaxy Note 10+ 5G, чтобы оценить его камеру.
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия
Медведь убил грибника в Хабаровском крае
В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.
Обновлено вчера в 22:06
Гаджеты
Новую схему онлайн-продаж алкоголя предложили в России
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила новый способ легализации продаж алкоголя в Сети.
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
На малых и средних предприятиях сократилось количество занятых
Число малых и средних предприятий (МСП) за год сократилось на 4%, до 5,69 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, с 16 млн до 15,2 млн человек.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Вступает в действие закон о заочных сделках с недвижимостью
Закон запрещает продавать жилье без присутствия владельца, по электронной подписи, если собственник сам об этом не попросил и не принес в Росреестр заявление.
Обновлено в 00:16
Политика
Мадуро назначил ряд министров и создал новое министерство
Президент Венесуэлы Николас Мадуро произвел ряд назначений в министерствах и ведомствах, а также создал новое министерство туризма и внешней торговли, следует из его записей в Twitter.
Обновлено вчера в 19:38
Армия и оружие
В Су-24 и Су-25 установят катапультные кресла с подогревом
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК
Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия
На Брянщине вспоминают погибших на подводной лодке «Курск»
12 августа 2000 года в Баренцевом море потерпел крушение «Курск». Все 118 человек, находившиеся на подводной лодке, погибли.
Обновлено вчера в 09:13
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Обновлено вчера в 16:04
Футбол
Семин объяснил, почему Смолов мало забивает в «Локомотиве»
Московский клуб заплатил «Краснодару» за игрока порядка 9 млн евро. Смолов забил за железнодорожников 10 голов в 34 матчах.
Обновлено вчера в 20:00