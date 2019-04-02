Энергетика
Стоимость нефти Brent движется к $70 за баррельРосбалт вчера в 07:22
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов повышаются благодаря данным о сокращении добычи в странах ОПЕК+ и действующим санкциям США против Ирана и Венесуэлы, а также ослаблению опасений за спрос на сырье.
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Здоровье
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Более трети жителей России (около 34,5 процента) вообще не посещают больницы, даже в случае необходимой помощи.
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Тело Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию
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Общество
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Россияне назвали минимальный доход, необходимый для выживания, передает РБК.
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Авто
Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей
Обновлено в 03:14
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Обновлено в 21:28
Политика
В МИД Финляндии не исключили возможности вступления в НАТО
Хельсинки оставляет за собой возможность вступить в НАТО, заявила глава отдела по политике безопасности и антикризисному управлению МИД Финляндии Сари Раутио.
Обновлено в 21:24
Экономика
Греф купил облигации Сбербанка на 50 млн рублей
Греф не впервые покупает облигации Сбербанка.
Обновлено в 12:49
Экономика
Саид Керимов продаст 3,5% «Полюса»
Стоимость продаваемых бумаг по цене закрытия — 24,8 млрд руб. Polyus Gold International Limited (PGIL, структура Саида Керимова) продает на рынке 4,67 млн обыкновенных акций, или 3,5%, золотодобывающей компании ПАО "Полюс".
Обновлено в 13:24
Политика
Путин на лимузине Aurus въехал в цех нового завода Mercedes-Benz
Президент РФ Владимир Путин прибыл на открытие завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье.
Обновлено в 07:13
Политика
Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено в 14:30
Политика
В Венесуэле сообщили о начале уголовного процесса над Гуаидо
Глава комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа сообщил в эфире венесуэльского телевидения о начале уголовного процесса надо объявившим себя временным президентом Хуаном Гуаидо.
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Происшествия
В минздраве Якутии проходят обыски по делу о превышении полномочий
По информации телеканала Якутия24, ставшее поводом для обысков уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий).
Обновлено в 23:08
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи растёт копией отца
Актёр показал своё детское фото. Дочери Екатерины Климовой и Гелы Месхи Бэлле уже три с половиной года.
Обновлено в 18:00
Спорт
«Зенит» победил «Перуджу» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Казанский волейбольный клуб "Зенит" обыграл итальянскую "Перуджу" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:30
Происшествия
В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня
В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено в 23:02
Наука
Ученые обнаружили связь орального секса с риском выкидыша
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Японии снова арестован Карлос Гон
Обновлено в 18:34
Наука
В NASA разработали крыло нового типа
Вместо отдельных подвижных поверхностей вроде элеронов, управляющих креном самолета, и закрылков для контроля подъемной силы, новая система позволяет деформировать все крыло или его части.
Обновлено 01 апреля в 06:53
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие попросило продлить арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева еще на полгода, сообщил корреспондент РИА Новости из здания Пресненского суда, где проходит предварительное заседание.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Ахеджакова возмущена травлей Панина
Народная артистка России Лия Ахеджакова ответила на вопрос о травле актера Алексея Панина после его высказывания о "злобных уродцах-россиянах".
Обновлено в 09:31
Культура
Дольф Лундгрен попросил о встрече с Путиным
Обновлено в 11:01
Политика
Штаб Зеленского выдвинул требования к Порошенко
Команда одного из кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула требования к действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассказала о комплексах из-за лишнего веса
Известная российская артистка Екатерина Варнава, впечатляющая многих своей стройной фигурой, рассказала в одном из интервью, как страдала от комплексов из-за лишнего веса.
Обновлено в 13:16
Авто
Вьетнамская компания VinFast привезет в Россию седан и кроссовер
Седан VinFast Lux A2.0, в свою очередь, создан по мотивам BMW 5-Series (F10).
Обновлено в 02:27
Политика
Официальным представителем Госдепа назначили бывшего эксперта Fox News
Бывший эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус была назначена официальным представителем Госдепартамента США.
Обновлено в 20:05