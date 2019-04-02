Стоимость нефти Brent движется к $70 за баррельРосбалт вчера в 07:22

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов повышаются благодаря данным о сокращении добычи в странах ОПЕК+ и действующим санкциям США против Ирана и Венесуэлы, а также ослаблению опасений за спрос на сырье.

Стоимость нефти Brent движется к $70 за баррель

Здоровье Больше трети россиян отказываются посещать врачей Более трети жителей России (около 34,5 процента) вообще не посещают больницы, даже в случае необходимой помощи.

Политика В МИД Финляндии не исключили возможности вступления в НАТО Хельсинки оставляет за собой возможность вступить в НАТО, заявила глава отдела по политике безопасности и антикризисному управлению МИД Финляндии Сари Раутио.

Экономика Саид Керимов продаст 3,5% «Полюса» Стоимость продаваемых бумаг по цене закрытия — 24,8 млрд руб. Polyus Gold International Limited (PGIL, структура Саида Керимова) продает на рынке 4,67 млн обыкновенных акций, или 3,5%, золотодобывающей компании ПАО "Полюс".

Политика Путин на лимузине Aurus въехал в цех нового завода Mercedes-Benz Президент РФ Владимир Путин прибыл на открытие завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье.

Политика Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы» Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».

Политика В Венесуэле сообщили о начале уголовного процесса над Гуаидо Глава комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа сообщил в эфире венесуэльского телевидения о начале уголовного процесса надо объявившим себя временным президентом Хуаном Гуаидо.

Происшествия В минздраве Якутии проходят обыски по делу о превышении полномочий По информации телеканала Якутия24, ставшее поводом для обысков уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий).

Шоу-бизнес Дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи растёт копией отца Актёр показал своё детское фото. Дочери Екатерины Климовой и Гелы Месхи Бэлле уже три с половиной года.

Происшествия В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".

Наука В NASA разработали крыло нового типа Вместо отдельных подвижных поверхностей вроде элеронов, управляющих креном самолета, и закрылков для контроля подъемной силы, новая система позволяет деформировать все крыло или его части.

Происшествия Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода Следствие попросило продлить арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева еще на полгода, сообщил корреспондент РИА Новости из здания Пресненского суда, где проходит предварительное заседание.

Шоу-бизнес Ахеджакова возмущена травлей Панина Народная артистка России Лия Ахеджакова ответила на вопрос о травле актера Алексея Панина после его высказывания о "злобных уродцах-россиянах".

Политика Штаб Зеленского выдвинул требования к Порошенко Команда одного из кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула требования к действующему главе государства Петру Порошенко.

Шоу-бизнес Екатерина Варнава рассказала о комплексах из-за лишнего веса Известная российская артистка Екатерина Варнава, впечатляющая многих своей стройной фигурой, рассказала в одном из интервью, как страдала от комплексов из-за лишнего веса.

Авто Вьетнамская компания VinFast привезет в Россию седан и кроссовер Седан VinFast Lux A2.0, в свою очередь, создан по мотивам BMW 5-Series (F10).