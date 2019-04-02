Энергетика

Стоимость нефти Brent движется к $70 за баррельРосбалт вчера в 07:22

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов повышаются благодаря данным о сокращении добычи в странах ОПЕК+ и действующим санкциям США против Ирана и Венесуэлы, а также ослаблению опасений за спрос на сырье.
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