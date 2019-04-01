Энергетика

Стоимость нефти Brent движется к $70 за баррельРосбалт вчера в 07:22

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов повышаются благодаря данным о сокращении добычи в странах ОПЕК+ и действующим санкциям США против Ирана и Венесуэлы, а также ослаблению опасений за спрос на сырье.
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Цены на нефть продолжают повышаться

Финмаркет01:09

Нефть марки Brent подорожала до $69,74 за баррель

Московский Комсомолец01:34

Цена нефти растет на прогнозах сильного снижения добычи ОПЕК+ в марте

ПРАЙМвчера в 13:32

Цены на нефть растут

RT на русском01:15

Стоимость нефти Brent движется к $70 за баррель

Росбалтвчера в 07:22

Нефть дорожает на опасениях снижения иранского экспорта

News.ruвчера в 02:30

Нефть подорожала на риске дополнительного сокращения экспорта нефти из Ирана

Взгляд.рувчера в 02:08
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Экономика

Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ выработать меры по противодействию теневому обороту наличных и товаров в России.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке

63-летний музыкант и вокалист Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие

Вдова погибшего в Сирии офицера в Волгограде через суд добилась пенсии

Читайте такжеСМИ сообщают о попытке боевиков атаковать российскую авиабазу Хмеймим После гибели мужа женщина хотела оформить право на социальные гарантии и повышенную пенсию, но в военкомате ей отказались сделать нужную отметку и объяснили - у погибшего нет удостоверения ветерана боевых действий.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео

Читатель "Фонтанки" проезжал мимо Военно-космической академии им. Можайского, когда в ней произошел взрыв, он прислал изданию видео инцидента.
Обновлено вчера в 16:31
Хоккей

Радулов признан второй звездой дня в НХЛ

Второй звездой назван форвард «Даллас Старз» Александр Радулов, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Филадельфией Флайерз» (6:2). 32-летний нападающий обновил личный рекорд по голам за один сезон (29).
Обновлено в 02:51
Происшествия

Китаянка проникла в резиденцию Трампа во Флориде

Гражданка Китая незаконно проникла на территорию поместья президента США Дональда Трампа в штате Флорида, передает телеканал NBC.
Обновлено в 01:15
Политика

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие

Комплекс по борьбе с дронами «Валдай» впервые испытают на учениях РВСН

Российский комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) «Валдай» впервые будет задействован на учениях ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Тверской области.
Обновлено в 04:49
Политика

Кремль возмутили планы НАТО в Черном море

В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Общество

Путин поздравил ректора МГУ с юбилеем

Обновлено в 06:48
Политика

Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября

Согласительная комиссия депутов Госдумы и членов Совета федерации (СФ) пришла к компромиссу: закон, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, вступит в силу с 1 октября этого года, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:13
Гаджеты

Intel выпустила процессоры с 56 ядрами

С выпуском нового семейства Xeon Platinum 9200 Intel побила собственный рекорд: теперь флагманский процессор Platinum 9282, выполненный на базе двух 28-ядерных модулей, обладает суммарно 56 вычислительными ядрами с 112 вычислительными потоками.
Обновлено в 05:55
Политика

Кремль прокомментировал закрытие заводов Ford в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что уход некоторых автопроизводителей с российского рынка будет компенсирован другими компаниями.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолёта

Обновлено в 04:37
Энергетика

Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения

Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Мужчина одновременно соблазнил 19 женщин и обобрал их

Житель китайского города Чжэнчжоу в провинции Хэнань в течение двух лет искусно притворялся богатым и одновременно встречался с 19 девушками, сообщает местный портал Henan.sina.com.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве

Обновлено вчера в 18:54
Футбол

«Интер» собирается подать в суд на клуб Бекхэма из-за названия

Миланский «Интер» намерен подать в суд на «Интер» из Майами, одним из основателей которого является Дэвид Бекхэм.
Обновлено в 05:34
Политика

Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:30
Космос

«Роскосмос» предложит S7 помощь в реализации программы «Морской старт»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что госкорпорация намерена оказать поддержку S7 Group и продолжать сотрудничество по проекту «Морской старт» после гибели совладелицы компании Наталии Филевой в авиакатастрофе в Германии.
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Месси догнал Роналду по голам в лучших лигах Европы

Португалец забил 311 голов в Примере за «Реал», 84 – в АПЛ за МЮ и 19 – в Серии А за «Ювентус».
Обновлено в 01:40
Здоровье

Как тренироваться для похудения, рассказали эксперты

Эксперты из Бразилии и Великобритании рассказали, как эффективно тренироваться для похудения.
Обновлено 01 апреля в 12:52
Футбол

Почему Уткин выложил коллаж с Черчесовым после нападения

Обновлено в 04:31
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Apple сняла шуточный ролик о создании круглой коробки для пиццы

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Ахеджакова потребовала прекратить травлю Панина

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН заявила, что ей противно, когда актеров, критикующих Россию или россиян, начинают подвергать общественному унижению в прессе.
Обновлено в 04:57
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Время жатвы: Нибиру возвращается за своим осколком на Землю

Одна из теорий возникновения Земли гласит, что люди, не более чем паразитирующие на осколках других планет, насекомые.
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Скончался художник Николай Сажин

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Политика

Песков рассказал о подготовке встречи Путина и президента Эстонии

Обновлено в 05:22
Общество

В России отменили бумажные СНИЛС

В России больше не будут выдаваться бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 06:11
Экономика

Правительство считает пожилых россиян проблемой для бюджета

Правительство считает пожилых россиян проблемой для бюджета страны.
Обновлено вчера в 10:25
Как работают Яндекс.Новости?
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