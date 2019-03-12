Энергетика

Стоимость нефти Brent движется к $67 за баррель, WTI дорожает сильнееРосбалт 02:28

Напомним, что 7 декабря 2018 года группа ОПЕК+ (государства картеля и некоторые другие нефтепроизводители) приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Нефть продолжила дорожать на фоне кризиса в Венесуэле

Московский Комсомолец01:52

Нефть Brent подорожала до $66,7 за баррель

Интерфакс01:26

Нефть укрепил слабеющий доллар

REGNUM00:18

Цены на нефть растут

RT на русском01:11

Стоимость нефти Brent движется к $67 за баррель, WTI дорожает сильнее

Росбалт02:28

Мировые цены на нефть завершили торги понедельника ростом

Банки.ру01:36

Баррель нефти Brent поднялся выше $66

НТВвчера в 02:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 03:00, Ашберн
Политика

В Сети появилось фото спешно покидающего митинг в Житомире Порошенко

Обновлено вчера в 20:33
Политика

Путин предложил дать Следственному комитету новые полномочия

Президент России Владимир Путин предложил дать Следственному комитету (СК) новые полномочия, передает ТАСС.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Еще три авиакомпании отказались использовать Boeing 737 MAX

Три латиноамериканских авиакомпании приостановили использование Boeing 737 MAX после крушения такого самолета в Эфиопии, сообщает FlightGlobal.
Обновлено в 01:03
Происшествия

Полиция начала рейд на московском рынке «Фуд Сити»

Полиция проводит рейд на территории «Фуд Сити», одного из крупнейших продовольственных рынков столицы.
Обновлено в 02:04
Общество

Минтруд назвал сферы с переизбытком квалифицированных работников

В России наблюдается переизбыток специалистов в сфере бизнеса и администрации, сообщили в Министерстве труда и соцзащиты телеканалу RT.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Макгрегор арестован в Майами-Бич

Обновлено вчера в 20:01
Политика

Америсканские инвесторы угрожают бойкотом ПМЭФ из-за ареста Кэлви

Представители бизнеса и официальные лица США угрожают бойкотом Петербургского международного экономического форума из-за ареста в РФ основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 01:43
Политика

Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы вопреки санкциям

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео заявил, что Россия и Куба помогли создать кризис в Венесуэле, а «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA, несмотря на американские санкции, передает Reuters.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия

В Баку экстренно сел пассажирский самолет, летевший в Москву

В Баку совершил вынужденную посадку пассажирский самолет, осуществлявший перелет из Бахрейна в аэропорт Домодедово.
Обновлено вчера в 08:04
Технологии

Американская F5 купила созданный россиянами стартап за $670 млн

F5 приобрела за $670 млн стартап Nginx, которую создали Игорь Сысоев и Максим Коновалов.
Обновлено в 02:47
Культура

В Вахтанговском театре состоится прощание с актером Владимиром Этушем

На официальном сайте Вахтанговского театра появилось сообщение о том, что во вторник состоится прощание с народным артистом СССР Владимиром Этушем.
Обновлено вчера в 17:42
Общество

Названы регионы с самым низким уровнем смертности

Самые низкие показатели смертности в России зафиксированы на Кавказе и на Севере, сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 02:09
Политика

В Кремле отказались рассматривать возможность передачи Курил Японии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК, действительно ли Россия не планирует передавать Японии Курильские острова.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Суд конфисковал имущество родственника Захарченко на 380 млн рублей

Обновлено вчера в 18:07
Политика

Глава «Нафтогаза» обвинил Германию в лишении Украины транзита газа

Киев может остаться без транзита российского газа из-за действий Германии, России и «части украинского политикума».
Обновлено в 00:45
Транспорт

«Могильщик» популярного автобусного маршрута в Екатеринбурге уволен

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января в Екатеринбурге было отменено два автобусных маршрута, в том числе популярный 024-й.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Прекращено уголовное преследование экс-гендиректора «Силовых машин»

Прекратив преследование в отношении господина Филиппова, суд отменил и подписку о невыезде, под которой находился фигурант громкого расследования, продолжавшегося около двух лет.
Обновлено вчера в 16:11
Общество

Женщина очнулась после инсульта и начала говорить с русским акцентом

Жительница английского города Ливерпуль начала говорить по-английски с русским акцентом после инсульта.
Обновлено вчера в 23:40
Космос

«Союз МС-12» установили на стартовый стол на Байконуре

Обновлено в 01:55
Происшествия

Для лидера «тамбовской» ОПГ попросили 24,5 года колонии

Обновлено в 02:28
Происшествия

Спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВД

Спецназ ФСБ штурмом взял отдел МВД по городу Новая Усмань в Воронежской области и задержал его начальника – подполковника Анатолия Уварова.
Обновлено вчера в 16:56
Экономика

ЦБ ограничит покупку криптоактивов для населения

ЦБ разрешит неквалифицированным инвесторам покупать цифровые финансовые активы (криптоактивы) в пределах определенной суммы в расчете на год.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Посол России в США назвал условие применения ядерного оружия Москвой

Посол России в США Анатолий Антонов, выступая на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне, заявил, что Россия не будет использовать ядерное оружие, чтобы предотвратить региональные конфликты.
Обновлено вчера в 23:46
Общество

Названы страны с самым грязным воздухом

Составители рейтинга пришли к выводу, что странами с самым грязным воздухом являются Бангладеш, Пакистан и Индия.
Обновлено в 02:06
Спорт

Россиянин Киливнюк завоевал серебро Универсиады в масс-старте

Российский лыжник Кирилл Киливнюк занял второе почетное место пьедестала в масс-старте Универсиады, проходящей в Красноярске.
Обновлено в 01:48
Происшествия

В Благовещенске распылили перцовый баллончик в школе

Обновлено в 00:30
Происшествия

В Бурятии женщина сбила следователя, чтобы избежать допроса

Как отмечается, в августе прошлого года женщина сбила на автомобиле следователя, чтобы не идти на допрос по уголовному делу.
Обновлено вчера в 23:08
Политика

В Венесуэле задержали подозреваемых в атаке на энергосистему страны

В Венесуэле задержали двух подозреваемых в попытке саботажа на объектах энергосистемы страны, заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро.
Обновлено в 00:44
Политика

СМИ: Порошенко поможет Константинополю приобрести недвижимость на Украине

Украинский президент Петр Порошенко по соглашению с Константинопольским патриархатом обязался способствовать приобретению на Украине представительством Константинополя зданий и других объектов недвижимости, свидетельствует текст соглашения, предоставленный администрацией главы украинского государства агентству "Украинские новости".
Обновлено в 02:28
Происшествия

Появилось видео пьяного дебоша на борту самолета в Оренбурге

В Сети появилось видео из самолета, на борту которого нетрезвый пассажир устроил дебош.
Обновлено в 02:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное