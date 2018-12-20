Новые правила касаются виз типа B1/B2 (Visitor for Business/ Visitor for Pleasure). С 1 января 2019 года для получения многократной визы заявителю необходимо будет заплатить консульский сбор в размере $303: в эту сумму входит невозвратный сбор в $160 и доплата $143.

Стоимость многократной визы в США для россиян вырастет почти вдвое

Политика Политика Путин прокомментировал решение США вывести войска из Сирии Владимир Путин прокомментировал решение США вывести войска из Сирии.

Политика Политика Путин начал большую пресс-конференцию Президент России Владимир Путин начал в Москве ежегодную большую пресс-конференцию, она станет первой в его нынешнем президентском сроке и 14-й за все время руководства страной.

Армия и оружие Армия и оружие Украина перебрасывает войска к Азовскому и Черному морям Киев перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей, заявил президент Петр Порошенко во ходе посещения части Донецкой области, подконтрольной украинским властям.

Политика Политика США обвинили хакеров из Китая в атаках на лаборатории НАСА и ВМС Как сообщил на брифинге в связи с выдвижением обвинений прокурор южного округа Нью-Йорка Джеф Берман, где возбуждено дело против обвиняемых, целями их атак также стали компании и правительственные органы, в том числе "лаборатории НАСА, министерство энергетики и ВМС США".

Политика Политика Путин помиловал пятерых осужденных россиян Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании пятерых россиян и освобождении их от дальнейшего лишения свободы.

Политика Политика Британия и Польша договорились еще крепче дружить против России Британия и Польша на консультациях в Лондоне приняли решение летом 2019 года еще шире консультироваться по вопросам борьбы с «враждебными действиями» России, сообщает 20 декабря РИА Новости со ссылкой на заявление британского МИД по итогам встреч с польской стороной.

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Политика Политика Небензя заявил, что момент для снятия западных санкций с Сирии настал Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал Запад отказаться от новых политизированных условий для снятия санкций с Сирии и помощи в восстановлении страны.

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Политика Политика Трамп не подпишет временный закон о бюджете Президент США Дональд Трамп не подпишет временный закон о бюджете, который может предотвратить остановку работы части федерального правительства, заявил в четверг лидер республиканцев в сенате, его спикер Пол Райан.

Политика Политика Путин назвал пенсионную реформу неизбежной Президент России Владимир Путин заявил на своей традиционной пресс-конференции, что считает неизбежным повышение пенсионного возраста.

Политика Политика Путин назвал борьбу с терроризмом ключевой задачей спецслужб Ключевой и важной задачей спецслужб является борьба с терроризмом, внедрение новых техсредств, сказал президент РФ Владимир Путин.