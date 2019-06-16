Экономика

Стоимость лекарств вырастет на один рубль за счет маркировкиРоссийская газета 03:45

По опыту фармкомпаний, уже присоединившихся к системе, внедрение маркировки обходится а сумму порядка 100 млн рублей. В результате себестоимость одной упаковки лекарственного препарата вырастает в среднем на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода, - на 1,3 рубля.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

Стоимость лекарств вырастет на один рубль за счет маркировки

Внедрение маркировки началось с 1 февраля 2017 года, в эксперименте приняли участие несколько фармкомпаний, заявивших о желании поучаствовать в пилотном проекте. А с 1 января 2020 года маркировка цифровыми кодами с криптозащитой станет уже обязательной для всех участников российского фармрынка.
Российская газета03:45

Подробнее о событии

В России подорожают лекарства из-за новой маркировки

Life.ru18:12

Стоимость лекарств вырастет за счет новой маркировки

Телеканал 360°15:44

В России подорожают лекарства

БИЗНЕС Online11:00

Стоимость лекарств вырастет на один рубль за счет маркировки

Российская газета03:45

Маркировка лекарств – лидеры готовы к запуску

REGNUM14 июня в 11:14

Минпромторг, Росздравнадзор и оператор маркировки призвали фармотрасль к тесной коммуникации

Фармацевтический вестник14 июня в 10:40

В России стартует новый этап обязательной маркировки. Как подготовиться розничным сетям?

Znak.com14 июня в 04:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 22:28, Вашингтон
Происшествия

Пожар в доме на севере Москвы ликвидирован

Обновлено в 21:03
Армия и оружие

Дончане слушают минскую симфонию: по Донецку работает тяжелая артиллерия

Обновлено в 15:16
Футбол

Уругвай разгромил Эквадор на Кубке Америки

Обновлено в 20:00
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали фотографию сына

В честь Дня отца герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл обнародовали фотографию своего первенца Арчи, соответствующий снимок появился 16 июня на официальной странице членов королевской семьи в социальной сети Instagram.
Обновлено в 16:18
Общество

Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве

В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Футбол

"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России

Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено в 17:05
Экономика

Счетная палата обнаружила арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте

Киноконцерн заключил его с управлением Росимущества по Москве больше двадцати лет назад.
Обновлено в 20:03
Музыка

Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым

Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Политика

Болтон: Мадуро заключил с Россией оборонный контракт

Сумма оборонного контракта, который якобы заключили в мае Россия и Венесуэла, превысила $200 млн.
Обновлено в 11:34
Музыка

Скончался барабанщик «Машины времени»

Обновлено в 07:12
Происшествия

В полиции отреагировали на мощный взрыв в центре Киева

В полиции пояснили, что, предположительно, взрыв произошел в результате утечки газа в одном из гаражей, находившихся во дворе среди жилых домов.
Обновлено в 08:50
Политика

Польский журналист оценил высказывание Дуды о русских

Польский журналист Томаш Залевский прокомментировал слова лидера страны Анджея Дуды, который ранее заявил, что поляки превосходят русских в смелости и «способны сражаться до конца независимо ни от чего».
Обновлено в 22:24
Шоу-бизнес

Садальский опубликовал фото с Алибасовым на фоне гроба

Актер Станислав Садальский в инстаграме разместил фото совместное фото с продюсером Бари Алибасовым на фоне гроба.
Обновлено в 20:06
Общество

Москвичей предупредили о возвращении тропической жары

Обновлено в 10:43
Интернет

Apple запретила доступ к интернет-магазину владельцам старых MacBook

Владельцы MacBook узнали, что не могут зайти в официальный интернет-магазин Apple через Safari.
Обновлено в 04:32
Политика

Саакашвили рассказал об отношении Порошенко к алкоголю

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал в эфире телеканала «112 Украина», как экс-президент Украины Петр Порошенко относится к местному алкоголю.
Обновлено в 21:52
Космос

Обнаружены новые структуры в кольцах Сатурна

Научные специалисты проанализировали данные, предоставленные космическим аппаратом Cassini относительно Сатурна, и обнаружили новую информацию о структуре колец планеты.
Обновлено в 04:42
Политика

Главу Дагестана госпитализировали

Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 18:15
Армия и оружие

В СИПРИ рассказали о продолжении модернизации странами ядерного оружия

"Перспективы продолжения оговоренного сокращения российских и американских ядерных сил становятся все менее вероятными с учетом политических и военных разногласий между двумя странами", - приводятся в ежегоднике слова исследователя СИПРИ Шэннона Кайла.
Обновлено в 20:35
Кино

Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»

Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие

CNN: США могут перебросить дополнительные силы на Ближний Восток

После инцидента с двумя нефтяными танкерами 13 июня в Оманском заливе в США, как ожидается, обсудят возможность переброски дополнительных сил в ближневосточный регион, передаёт телеканал CNN со ссылкой на два осведомлённых источника.
Обновлено в 21:17
Общество

Жители Сахалина остались без света из-за непогоды

Без света осталась часть домов в населенных пунктах юга Сахалина.
Обновлено в 21:21
Общество

Почему в России даже работа не спасает от бедности

Миловидная женщина, чиновница среднего звена из крупного сибирского региона, еле сдерживая слезы, рассказывает с экрана телевизора о чудовищном разграблении природных ресурсов в родном крае.
Обновлено в 12:22
Политика

NYT ответила на обвинения Трампа в госизмене

Газета New York Times в ответ на обвинения президента США Дональда Трампа в государственной измене заявила, что подобные заявления в адрес СМИ опасны, а правительство было ознакомлено с текстом статьи до публикации.
Обновлено в 21:10
Общество

Установлено точное время сна для сохранения здоровья и красоты

Обновлено в 02:00
Футбол

Гильерме получил приз «Вратарь года» имени Льва Яшина

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме стал победителем номинации «Вратарь года» имени Льва Яшина, которую ежегодно вручает журнал «Огонек».
Обновлено в 18:05
Политика

Guardian сообщила о возможной встрече Путина и Мэй на G20

Москва и Лондон рассматривают возможность встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на саммите лидеров G20 в Японии, сообщает 16 июня британская газета The Guardian.
Обновлено в 20:46
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Общество

В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»

Обновлено в 07:50
Кино

Новые «Люди в черном» возглавили российский кинопрокат

Обновлено в 18:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное