Стоимость лекарств вырастет на один рубль за счет маркировкиРоссийская газета 03:45

По опыту фармкомпаний, уже присоединившихся к системе, внедрение маркировки обходится а сумму порядка 100 млн рублей. В результате себестоимость одной упаковки лекарственного препарата вырастает в среднем на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода, - на 1,3 рубля.

с чего всё началось

Себестоимость одной упаковки препарата увеличится в среднем на 80 копеек, - такая информация прозвучала на совещании по вопросам внедрения маркировки с криптозащитой, которое состоялось в министерстве промышленности и торговли РФ.

Стоимость лекарств вырастет на один рубль за счет маркировки

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