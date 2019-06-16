Стоимость лекарств вырастет на один рубль за счет маркировкиРоссийская газета 03:45

По опыту фармкомпаний, уже присоединившихся к системе, внедрение маркировки обходится а сумму порядка 100 млн рублей. В результате себестоимость одной упаковки лекарственного препарата вырастает в среднем на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода, - на 1,3 рубля.

Стоимость лекарств вырастет на один рубль за счет маркировки

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