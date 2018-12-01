Финансы
Биржевой курс доллара превысил 68 рублей
Биржевой курс доллара превысил 68 рублейБанки.рувчера в 10:39
Курс доллара на Московской бирже в ходе торгов в четверг превысил 68 рублей впервые с 14 ноября. По состоянию на 18:19 мск котировки американской валюты повысились на 55,5 копейки, до 68,015 рубля.
Банки.рувчера в 10:39
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Финансы
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Обновлено в 07:20
Финансы
На выходные Центробанк поднял официальный курс доллара до 68 рублей
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Финансы
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Финансы
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Финансы
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Обновлено вчера в 23:01
Финансы
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В четверг, 20 декабря, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне итогов заседания ФРС и заявления ведомства о продолжении ведения политики постепенного повышения ставок.
Обновлено в 01:05
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Финансы
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Обновлено в 05:10
Финансы
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Обновлено в 00:58
Финансы
BMO: евро с началом нового года обновит минимумы
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Обновлено в 01:42
Финансы
ЦБ и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля
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Обновлено вчера в 07:44
Финансы
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Обновлено вчера в 09:23
Финансы
Центробанк Швеции впервые за семь лет повысил базовую ставку
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Обновлено в 03:08