Политика Сегодня вчера в 16:58

Тарифы на электроэнергию увеличились в российской столице с 1 января 2019 года. Таким образом, стоимость одного киловатт-часа при однотарифном учете на территории Москвы в первой половине года будет составлять 5,47 рубля. В минувшем году данный показатель составлял 5,38 рублей.

Энергетика Энергетика АЭС России в 2018 году вышли на новый рекорд выработки электроэнергии Российские атомные электростанции (АЭС, филиалы концерна "Росэнергоатом") в 2018 году вышли на новый рекорд по выработке электроэнергии - 204,275 млрд кВт/ч.

Экономика Экономика Ставка НДС выросла до 20 процентов Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года увеличилась с 18 до 20 процентов.

Экономика Экономика Конфискованные у коррупционеров средства пойдут в Пенсионный фонд Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, вводящий новые нормы по зачислению конфискованных в ходе борьбе с коррупцией средств, сообщает ИА REGNUM.

Энергетика Энергетика Трамп ожидает снижения цен на газ в 2019 году Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает понижения цен на газ в 2019 году.

Экономика Экономика Банк «Открытие» присоединил Бинбанк Две санируемых ЦБ РФ кредитных организации - банк "ФК Открытие" и Бинбанк - завершили процесс объединения, начавшийся еще в начале 2018 года.

Экономика Экономика Банкнота в 500 евро доживает последние дни В январе 2019 года большинство европейских стран прекратят выпуск банкноты в 500 евро.

Энергетика Энергетика В России выросли акцизы на бензин С сегодняшнего дня, 1 января, в стране вырастут акцизы на бензин и дизельное топливо, сообщает ИА REGNUM.

Экономика Экономика Планы на год: какие изменения ждут россиян в 2019-м Сразу несколько серьезных изменений ожидаются в России в течение 2019 года — средства дольщиков получат дополнительную защиту, в стране начнет действовать мусорная реформа (правда, с рядом оговорок), а также изменится законодательство, касающееся садоводов, огородников и вообще владельцев загородных участков.

Финансы Финансы Жители Бельгии до сих пор не обменяли на евро 16 миллиардов франков Бельгия перешла на евро с января 2002 года, однако жители королевства до сих пор не обменяли на единую европейскую валюту 16 миллиардов бельгийских франков, что эквивалентно около 400 миллионам евро, сообщил Национальный банк Бельгии (BNB).

Экономика Экономика Вступил в силу закон о страховании вкладов малого бизнеса С 1 января вступил в силу закон о страховании средств малых предприятий, сообщает ИА REGNUM.

Экономика Экономика В России начала работать система быстрых платежей С января этого года в России заработает новый сервис, подготовленный Центробанком, - система быстрых платежей (СБП).

Финансы Финансы В Госдуме опасаются спада конкурентоспособности промышленности Рост промышленности в 2019 году может оказаться отрицательным из-за действий Центробанка РФ и правительства.

Экономика Экономика Расширяется список товаров, подлежащих маркировке С 1 января правительство РФ наделяется полномочиями по определению списка товаров, подлежащих обязательной маркировке, сообщает ИА REGNUM.

Экономика Экономика В Свердловской области 2019 год начнут с займов в бюджет В Свердловской области власти планируют в 2019 году привлечь коммерческие кредиты в размере порядка 5,5 млрд рублей.