Стоимость биткойна превысила $9 тыс. впервые с мая 2018 годаКоммерсантъ вчера в 12:55

Футбол Экс-игрок ЦСКА Хонда может перейти в «Брешию» Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда, выступающий за австралийский «Мельбурн Виктори», может продолжить карьеру в Италии.

Политика Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции, передает корреспондент РИА Новости с места события.

Наука К нарушениям в работе сердца может привести употребление энергетиков В ходе проверки артериального давления у добровольцев выяснилось, что употребление энергетика увеличило диастолическое давление, а также изменило ритм сердца.

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.

Политика Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400 Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.

Армия и оружие Американский военный корабль вошел в Балтийское море Командный корабль американских Военно-морских сил USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря.

Происшествия «Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.

Общество В России предложили дарить роженицам подарки на 10 тысяч рублей Орлова напомнила, что в прошлом году Минпромторг РФ разработал проект предоставления подарочной коробки в связи с рождением ребенка, в котором установил минимальную стоимость подарка — не менее 10 тысяч рублей — и его базовый гарантированный состав.

Общество «Разделяй с нами»: в Красноярске появятся контейнеры под сбор пластика Красноярск стал «юбилейным» пятидесятым городом федеральной программы «Разделяй с нами», реализуемой Coca-Cola в России в партнерстве с региональными операторами и ГК «ЭкоТехнологии».

Политика Дональд Трамп ужесточил правила импорта из Мексики Президент США Дональд Трамп заявил о введении пятипроцентных пошлин на все товары из Мексики.

Наука «Главное предсказание Стивена Хокинга» удалось доказать Ученые Израильского технического университета получили косвенное доказательство теории Стивена Хокинга о том, что черные дыры могут испускать излучение.

Космос NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.

Политика Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.

Шоу-бизнес Анна Хилькевич боится родить двойню Анна Хилькевич, успешная актриса и мама двоих детей, признавалась, что не считает себя суеверной.

Транспорт Автомобильный тоннель затопило в подмосковном Кучино Сильный дождь, обрушившийся на Москву и Подмосковье, подтопил автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино города Балашихи.

Экономика Bayer заморозила проект по локализации производства Bayer заморозила проект по локализации производства Скандал вокруг дженериков, которые выводятся на рынок до истечения сроков патентной защиты оригинальных препаратов, привел к тому, что иностранные фармкомпании приостанавливают локализацию производства своих лекарств в России.

Политика Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.

Авто На аукционе продадут новый MG Metro 6R4 из 80-х Фактически новый MG Metro 6R4 выставят на торгах Silverstone Classic, которые пройдут с 26 по 28 июля этого года в Великобритании.

Здоровье Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.

Общество Что изменится в российских законах в июне 2019 года Мобильная связь Внутрисетевой роуминг внутри России будет отменен с 1 июня.

Шоу-бизнес Прохор Шаляпин изменил Виталине Цымбалюк-Романовской с бывшей невестой Если вчера в студию программы пришел бизнесмен, который уверял, что у него была сексуальная связь с пианисткой, а также заявил, что заплатил певцу 10 миллионов, чтобы тот отказался от Виталины, то сегодня пару вызвала на детектор лжи Татьяна Гудзева, которая уверяет, что беременна от Шаляпина.

Происшествия В Бурятии рассказали о состоянии пострадавших на батуте детей Министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев рассказал о состоянии детей, которые пострадали в Улан-Удэ, когда ветер снес батут.

Авто Из Lada сделали дом на колесах Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах.

Происшествия В Будапеште задержан украинский капитан утонувшего речного катера Венгерская полиция задержала капитана судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае.

Общество Уральский бизнесмен хочет брать с омичей деньги за проезд по дорогам Компания «Джаст Фит Лайф», которая строила посёлок, не успела вовремя перевести землю общего пользования под дорогами в ведение мэрии; в результате участок попал в конкурсную массу и был на торгах продан уральскому бизнесмену.