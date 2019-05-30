Экономика
Стоимость биткойна превысила $9 тыс. впервые с мая 2018 годаКоммерсантъ вчера в 12:55
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 00:43, Ашберн
Футбол
Экс-игрок ЦСКА Хонда может перейти в «Брешию»
Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда, выступающий за австралийский «Мельбурн Виктори», может продолжить карьеру в Италии.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы
Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Обновлено вчера в 22:11
Наука
К нарушениям в работе сердца может привести употребление энергетиков
В ходе проверки артериального давления у добровольцев выяснилось, что употребление энергетика увеличило диастолическое давление, а также изменило ритм сердца.
Обновлено вчера в 15:03
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 16:46
Армия и оружие
Американский военный корабль вошел в Балтийское море
Командный корабль американских Военно-морских сил USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 00:30
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Общество
В России предложили дарить роженицам подарки на 10 тысяч рублей
Орлова напомнила, что в прошлом году Минпромторг РФ разработал проект предоставления подарочной коробки в связи с рождением ребенка, в котором установил минимальную стоимость подарка — не менее 10 тысяч рублей — и его базовый гарантированный состав.
Обновлено вчера в 23:07
Общество
«Разделяй с нами»: в Красноярске появятся контейнеры под сбор пластика
Красноярск стал «юбилейным» пятидесятым городом федеральной программы «Разделяй с нами», реализуемой Coca-Cola в России в партнерстве с региональными операторами и ГК «ЭкоТехнологии».
Обновлено вчера в 22:26
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Общество
Смените ник Кисуля на настоящее имя и не умничайте: 8 советов, как пройти на «Мисс Екатеринбург»
Обновлено в 00:00
Политика
Дональд Трамп ужесточил правила импорта из Мексики
Президент США Дональд Трамп заявил о введении пятипроцентных пошлин на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 23:34
Наука
«Главное предсказание Стивена Хокинга» удалось доказать
Ученые Израильского технического университета получили косвенное доказательство теории Стивена Хокинга о том, что черные дыры могут испускать излучение.
Обновлено вчера в 19:18
Армия и оружие
На Украине четыре человека погибли при крушении вертолета Ми-8
Обновлено вчера в 03:18
Космос
NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено вчера в 01:56
Политика
Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс
Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.
Обновлено вчера в 13:50
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич боится родить двойню
Анна Хилькевич, успешная актриса и мама двоих детей, признавалась, что не считает себя суеверной.
Обновлено вчера в 22:00
Транспорт
Автомобильный тоннель затопило в подмосковном Кучино
Сильный дождь, обрушившийся на Москву и Подмосковье, подтопил автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино города Балашихи.
Обновлено вчера в 12:42
Наука
Ученые назвали сокращающие жизнь продукты
Обновлено вчера в 12:06
Экономика
Bayer заморозила проект по локализации производства
Bayer заморозила проект по локализации производства Скандал вокруг дженериков, которые выводятся на рынок до истечения сроков патентной защиты оригинальных препаратов, привел к тому, что иностранные фармкомпании приостанавливают локализацию производства своих лекарств в России.
Обновлено вчера в 18:17
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Авто
На аукционе продадут новый MG Metro 6R4 из 80-х
Фактически новый MG Metro 6R4 выставят на торгах Silverstone Classic, которые пройдут с 26 по 28 июля этого года в Великобритании.
Обновлено вчера в 09:06
Здоровье
Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости
Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено вчера в 02:38
Общество
Что изменится в российских законах в июне 2019 года
Мобильная связь Внутрисетевой роуминг внутри России будет отменен с 1 июня.
Обновлено в 00:32
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин изменил Виталине Цымбалюк-Романовской с бывшей невестой
Если вчера в студию программы пришел бизнесмен, который уверял, что у него была сексуальная связь с пианисткой, а также заявил, что заплатил певцу 10 миллионов, чтобы тот отказался от Виталины, то сегодня пару вызвала на детектор лжи Татьяна Гудзева, которая уверяет, что беременна от Шаляпина.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия
В Бурятии рассказали о состоянии пострадавших на батуте детей
Министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев рассказал о состоянии детей, которые пострадали в Улан-Удэ, когда ветер снес батут.
Обновлено вчера в 05:57
Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
В Будапеште задержан украинский капитан утонувшего речного катера
Венгерская полиция задержала капитана судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено вчера в 23:34
Общество
Уральский бизнесмен хочет брать с омичей деньги за проезд по дорогам
Компания «Джаст Фит Лайф», которая строила посёлок, не успела вовремя перевести землю общего пользования под дорогами в ведение мэрии; в результате участок попал в конкурсную массу и был на торгах продан уральскому бизнесмену.
Обновлено вчера в 05:10
Общество
Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение
Военное следственное управление Следественного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48