Экономика

Стоимость биткойна превысила $9 тыс. впервые с мая 2018 годаКоммерсантъ вчера в 12:55

По состоянию на 19:09 стоимость криптовалюты достигала $9,006 тыс.
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Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила $9 тыс

РБКвчера в 14:41

Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $9 тысяч

RT на русскомвчера в 12:08

Курс биткоина превысил $9 тыс. впервые с мая 2018 года

Известиявчера в 12:55

Стоимость биткойна превысила $9 тыс. впервые с мая 2018 года

Коммерсантъвчера в 12:55

Стоимость биткойна впервые за год превысила $9000

Ведомостивчера в 12:25

Курс биткойна превысил $9000

ТАССвчера в 12:22

Стоимость биткоина впервые за год превысила 9 тысяч долларов

Эхо Москвывчера в 13:31
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Футбол

Экс-игрок ЦСКА Хонда может перейти в «Брешию»

Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда, выступающий за австралийский «Мельбурн Виктори», может продолжить карьеру в Италии.
Обновлено вчера в 15:58
Политика

Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы

Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Обновлено вчера в 22:11
Наука

К нарушениям в работе сердца может привести употребление энергетиков

В ходе проверки артериального давления у добровольцев выяснилось, что употребление энергетика увеличило диастолическое давление, а также изменило ритм сердца.
Обновлено вчера в 15:03
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400

Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 16:46
Армия и оружие

Американский военный корабль вошел в Балтийское море

Командный корабль американских Военно-морских сил USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 00:30
Происшествия

«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Общество

В России предложили дарить роженицам подарки на 10 тысяч рублей

Орлова напомнила, что в прошлом году Минпромторг РФ разработал проект предоставления подарочной коробки в связи с рождением ребенка, в котором установил минимальную стоимость подарка — не менее 10 тысяч рублей — и его базовый гарантированный состав.
Обновлено вчера в 23:07
Общество

«Разделяй с нами»: в Красноярске появятся контейнеры под сбор пластика

Красноярск стал «юбилейным» пятидесятым городом федеральной программы «Разделяй с нами», реализуемой Coca-Cola в России в партнерстве с региональными операторами и ГК «ЭкоТехнологии».
Обновлено вчера в 22:26
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Общество

Смените ник Кисуля на настоящее имя и не умничайте: 8 советов, как пройти на «Мисс Екатеринбург»

Обновлено в 00:00
Политика

Дональд Трамп ужесточил правила импорта из Мексики

Президент США Дональд Трамп заявил о введении пятипроцентных пошлин на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 23:34
Наука

«Главное предсказание Стивена Хокинга» удалось доказать

Ученые Израильского технического университета получили косвенное доказательство теории Стивена Хокинга о том, что черные дыры могут испускать излучение.
Обновлено вчера в 19:18
Армия и оружие

На Украине четыре человека погибли при крушении вертолета Ми-8

Обновлено вчера в 03:18
Космос

NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля

Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено вчера в 01:56
Политика

Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс

Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.
Обновлено вчера в 13:50
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич боится родить двойню

Анна Хилькевич, успешная актриса и мама двоих детей, признавалась, что не считает себя суеверной.
Обновлено вчера в 22:00
Транспорт

Автомобильный тоннель затопило в подмосковном Кучино

Сильный дождь, обрушившийся на Москву и Подмосковье, подтопил автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино города Балашихи.
Обновлено вчера в 12:42
Наука

Ученые назвали сокращающие жизнь продукты

Обновлено вчера в 12:06
Экономика

Bayer заморозила проект по локализации производства

Bayer заморозила проект по локализации производства Скандал вокруг дженериков, которые выводятся на рынок до истечения сроков патентной защиты оригинальных препаратов, привел к тому, что иностранные фармкомпании приостанавливают локализацию производства своих лекарств в России.
Обновлено вчера в 18:17
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Авто

На аукционе продадут новый MG Metro 6R4 из 80-х

Фактически новый MG Metro 6R4 выставят на торгах Silverstone Classic, которые пройдут с 26 по 28 июля этого года в Великобритании.
Обновлено вчера в 09:06
Здоровье

Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости

Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено вчера в 02:38
Общество

Что изменится в российских законах в июне 2019 года

Мобильная связь Внутрисетевой роуминг внутри России будет отменен с 1 июня.
Обновлено в 00:32
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин изменил Виталине Цымбалюк-Романовской с бывшей невестой

Если вчера в студию программы пришел бизнесмен, который уверял, что у него была сексуальная связь с пианисткой, а также заявил, что заплатил певцу 10 миллионов, чтобы тот отказался от Виталины, то сегодня пару вызвала на детектор лжи Татьяна Гудзева, которая уверяет, что беременна от Шаляпина.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия

В Бурятии рассказали о состоянии пострадавших на батуте детей

Министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев рассказал о состоянии детей, которые пострадали в Улан-Удэ, когда ветер снес батут.
Обновлено вчера в 05:57
Авто

Из Lada сделали дом на колесах

Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия

В Будапеште задержан украинский капитан утонувшего речного катера

Венгерская полиция задержала капитана судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено вчера в 23:34
Общество

Уральский бизнесмен хочет брать с омичей деньги за проезд по дорогам

Компания «Джаст Фит Лайф», которая строила посёлок, не успела вовремя перевести землю общего пользования под дорогами в ведение мэрии; в результате участок попал в конкурсную массу и был на торгах продан уральскому бизнесмену.
Обновлено вчера в 05:10
Общество

Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение

Военное следственное управление Следественного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
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