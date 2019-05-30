Экономика
Стоимость биткойна превысила $9 тыс. впервые с мая 2018 годаКоммерсантъ вчера в 12:55
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 06:49, Ашберн
Политика
Кремль назвал условие для первой встречи Путина с Зеленским
24 мая пресс-секретарь российского лидера уже заявлял, что саммит в нормандском формате должен проходить на фоне сформировавшегося мировоззрения у новой политической команды на Украине.
Обновлено в 06:08
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Общество
Суд отказал в изъятии косаток и белух из «китовой тюрьмы»
Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске белух и косаток из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморье.
Обновлено в 06:18
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирован Тимур Бекмамбетов
Обновлено в 05:20
Музыка
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Экономика
Акционеры «Акрона» утвердили дивиденды за 2018 год
Акционеры "Акрона" на годовом общем собрании утвердили дивиденды за 2018 год в размере 135 рублей на бумагу, следует из материалов компании.
Обновлено в 05:33
Политика
Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами»
Парубий заявил, что снова слышит от представителей команды президента Владимира Зеленского заявления о возможной отмене языкового закона или закона о декоммунизации.
Обновлено в 04:52
Политика
ВЦИОМ начал измерять доверие к Путину по новой методике
На сайте ВЦИОМ появился новый раздел «Доверие политикам (закрытый вопрос)» с обновленной методикой измерения.
Обновлено в 04:10
Экономика
Костин предложил ограничить ЦБ в сроках владения санированными банками
На съезде Ассоциации банков России президент ВТБ Андрей Костин предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков.
Обновлено в 05:11
Политика
Лукашенко допустил появление новой конституции в Белоруссии
В ближайшее время в Белоруссии может появиться новая конституция, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.
Обновлено в 04:49
Футбол
Агент Сигурдссона опроверг его переход из ЦСКА в «Наполи»
Агент полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона опроверг слухи о переходе исландца в «Наполи».
Обновлено в 05:02
Гаджеты
HP показала первый в мире лазерный принтер без картриджа
Обновлено вчера в 12:21
Игры
Новая Call of Duty: Modern Warfare выйдет 25 октября
Обновлено в 03:11
Политика
Рогозин заявил о готовности РФ «пободаться» с США
Обновлено в 05:35
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено 29 мая в 10:08
Происшествия
Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео
На российско-белорусской границе задержали более 60 мешков с бивнями мамонта и их фрагментами.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Киркоров дал комментарий про слухи о дочери Лазарева
Известный певец Филипп Киркоров опроверг слухи о том, что он якобы рассказал своим знакомым о восьмимесячной «тайной дочери» артиста Сергея Лазарева, сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено в 01:03
Общество
«Левада-центр»: работу Собянина одобрили рекордные 57% москвичей
В ходе проведенного «Левада-центром» опроса, 57% жителей Москвы заявили о хорошем и очень хорошем отношении к деятельности мэра Сергея Собянина.
Обновлено в 03:40
Футбол
Болельщики назвали Чалова лучшим игроком сезона РПЛ
Обновлено в 05:34
Наука
Открыта технология, ускоряющая химические реакции в 10 000 раз
Обновлено 28 мая в 08:05
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
Обновлено в 03:28
Транспорт
Минтранс и Росавиацию накажут за ситуацию с аэропортом Благовещенска
В связи с плохой организацией торгов решили наказать руководство Минтранса и Росавиации.
Обновлено в 05:09
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Экономика
Минск и Москва взяли паузу в переговорах по налоговому маневру
В Минске оценивают свои потери от налогового маневра в РФ в $10-11 млрд до 2024 года.
Обновлено в 03:20
Политика
Состыкованы российская и китайская части моста через Амур
Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ.
Обновлено в 01:41
Здоровье
Глава больницы Копейска считает необходимой поддержку молодых врачей
В регионе продолжатся программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», и появится еще один проект по обеспечению жильем молодых врачей, решивших переехать работать в сельскую местность.
Обновлено в 04:44
Политика
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».
Обновлено вчера в 14:56