Стоимость биткойна превысила $9 тыс. впервые с мая 2018 годаКоммерсантъ вчера в 12:55

По состоянию на 19:09 стоимость криптовалюты достигала $9,006 тыс.

Стоимость биткойна превысила $9 тыс. впервые с мая 2018 года

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