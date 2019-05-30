Экономика

Стоимость биткойна превысила $9 тыс. впервые с мая 2018 годаКоммерсантъ вчера в 12:55

По состоянию на 19:09 стоимость криптовалюты достигала $9,006 тыс.
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Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила $9 тыс

РБКвчера в 14:41

Стоимость биткойна превысила $9 тыс. впервые с мая 2018 года

Коммерсантъвчера в 12:55

Курс биткоина превысил $9 тыс. впервые с мая 2018 года

Известиявчера в 12:55

Стоимость биткоина впервые за год превысила 9 тысяч долларов

Эхо Москвывчера в 13:31

Стоимость биткойна впервые за год превысила $9000

Ведомостивчера в 12:25

Курс биткойна превысил $9000

ТАССвчера в 12:22

Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $9 тысяч

RT на русскомвчера в 12:08
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Политика

Кремль назвал условие для первой встречи Путина с Зеленским

24 мая пресс-секретарь российского лидера уже заявлял, что саммит в нормандском формате должен проходить на фоне сформировавшегося мировоззрения у новой политической команды на Украине.
Обновлено в 06:08
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Общество

Суд отказал в изъятии косаток и белух из «китовой тюрьмы»

Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске белух и косаток из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморье.
Обновлено в 06:18
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Политика

Путин присвоил имена аэропортам

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирован Тимур Бекмамбетов

Обновлено в 05:20
Музыка

Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу

Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Экономика

Акционеры «Акрона» утвердили дивиденды за 2018 год

Акционеры "Акрона" на годовом общем собрании утвердили дивиденды за 2018 год в размере 135 рублей на бумагу, следует из материалов компании.
Обновлено в 05:33
Политика

Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами»

Парубий заявил, что снова слышит от представителей команды президента Владимира Зеленского заявления о возможной отмене языкового закона или закона о декоммунизации.
Обновлено в 04:52
Политика

ВЦИОМ начал измерять доверие к Путину по новой методике

На сайте ВЦИОМ появился новый раздел «Доверие политикам (закрытый вопрос)» с обновленной методикой измерения.
Обновлено в 04:10
Экономика

Костин предложил ограничить ЦБ в сроках владения санированными банками

На съезде Ассоциации банков России президент ВТБ Андрей Костин предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков.
Обновлено в 05:11
Политика

Лукашенко допустил появление новой конституции в Белоруссии

В ближайшее время в Белоруссии может появиться новая конституция, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран.
Обновлено в 04:49
Футбол

Агент Сигурдссона опроверг его переход из ЦСКА в «Наполи»

Агент полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона опроверг слухи о переходе исландца в «Наполи».
Обновлено в 05:02
Гаджеты

HP показала первый в мире лазерный принтер без картриджа

Обновлено вчера в 12:21
Происшествия

Электричка сбила трех человек на станции Электрозаводская в Москве

Обновлено в 03:08
Игры

Новая Call of Duty: Modern Warfare выйдет 25 октября

Обновлено в 03:11
Политика

Рогозин заявил о готовности РФ «пободаться» с США

Обновлено в 05:35
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено 29 мая в 10:08
Происшествия

Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео

На российско-белорусской границе задержали более 60 мешков с бивнями мамонта и их фрагментами.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес

Киркоров дал комментарий про слухи о дочери Лазарева

Известный певец Филипп Киркоров опроверг слухи о том, что он якобы рассказал своим знакомым о восьмимесячной «тайной дочери» артиста Сергея Лазарева, сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено в 01:03
Общество

«Левада-центр»: работу Собянина одобрили рекордные 57% москвичей

В ходе проведенного «Левада-центром» опроса, 57% жителей Москвы заявили о хорошем и очень хорошем отношении к деятельности мэра Сергея Собянина.
Обновлено в 03:40
Футбол

Болельщики назвали Чалова лучшим игроком сезона РПЛ

Обновлено в 05:34
Наука

Открыта технология, ускоряющая химические реакции в 10 000 раз

Обновлено 28 мая в 08:05
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

Обновлено в 03:28
Транспорт

Минтранс и Росавиацию накажут за ситуацию с аэропортом Благовещенска

В связи с плохой организацией торгов решили наказать руководство Минтранса и Росавиации.
Обновлено в 05:09
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Экономика

Минск и Москва взяли паузу в переговорах по налоговому маневру

В Минске оценивают свои потери от налогового маневра в РФ в $10-11 млрд до 2024 года.
Обновлено в 03:20
Политика

Состыкованы российская и китайская части моста через Амур

Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ.
Обновлено в 01:41
Здоровье

Глава больницы Копейска считает необходимой поддержку молодых врачей

В регионе продолжатся программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», и появится еще один проект по обеспечению жильем молодых врачей, решивших переехать работать в сельскую местность.
Обновлено в 04:44
Политика

Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».
Обновлено вчера в 14:56
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