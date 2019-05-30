Экономика

Стоимость биткойна превысила $9 тыс. впервые с мая 2018 годаКоммерсантъ 12:55

По состоянию на 19:09 стоимость криптовалюты достигала $9,006 тыс.
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Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила $9 тыс

РБК14:41

Стоимость биткойна превысила $9 тыс. впервые с мая 2018 года

Коммерсантъ12:55

Курс биткоина превысил $9 тыс. впервые с мая 2018 года

Известия12:55

Стоимость биткоина впервые за год превысила 9 тысяч долларов

Эхо Москвы13:31

Стоимость биткойна впервые за год превысила $9000

Ведомости12:25

Курс биткойна превысил $9000

ТАСС12:22

Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $9 тысяч

RT на русском12:08
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 19:25, Ашберн
Происшествия

Госдума ужесточила УК для пьяных водителей

Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир) и ему нанесен тяжкий вред здоровью, то суд сможет назначить автомобилисту наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Обновлено в 09:35
Происшествия

В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Политика

Саакашвили захотел вести переговоры с Галустяном

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что переговоры Украины и России могут состояться при условии прихода к власти в Москве нового политика.
Обновлено в 09:01
Культура

Джоан Роулинг выпустит четыре новых книги о мире Гарри Поттера

Обновлено в 16:21
Здоровье

Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Культура

В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали сцены с гей-сексом и наркотиками

В российской версии биографического фильма об Элтоне Джоне «Рокетмен» вырезали несколько сцен, в том числе с гей-сексом.
Обновлено в 18:23
Финансы

ЦБ рассказал об угрозах для экономики и финансовой системы России

Отмечается, что регуляторы ведущих экономик мира уже пересмотрели в сторону ухудшения прогнозы по темпам экономического роста на 2019 г. Кроме того, до минимальных значений снизились темпы роста в Китае.
Обновлено в 11:53
Наука

На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века

Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Школьница в Чебоксарах умерла на ЕГЭ по математике

Скончавшаяся в чебоксарской школе № 38 во время сдачи ЕГЭ по математике ученица школы №27 страдала врожденным пороком сердца, сообщило Министерство здравоохранения Чувашии.
Обновлено вчера в 16:01
Футбол

Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQ

Журнал GQ включил главного тренера «Зенита» Сергея Семака в число претендентов на звание «Открытие года» по версии издания.
Обновлено в 16:47
Футбол

«Локомотив» претендует на форварда «Тоттенхэма» Янссена

Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» заинтересован в переходе форварда «Тоттенхэм Хотспур» Винсента Янссена.
Обновлено в 14:09
Шоу-бизнес

Собчак указала Бузовой на ее место в мире высокой моды

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала о негативном отношении к Ольге Бузовой в мире высокой моды.
Обновлено вчера в 11:23
Политика

В Киеве анонсировали возможную встречу в «нормандском формате» в июле

«Нормандская четверка» (Россия, Украина, Франция и Германия) может провести встречу в середине июля.
Обновлено в 16:36
Кино

Сериал про Чернобыль обогнал «Игру престолов» по популярности

Обновлено в 01:42
Кино

Умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»

Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес

Об уходе Дроздовой рассказал Певцов

Обновлено в 10:16
Футбол

Полузащитник «Зенита» вошел в состав сборной Колумбии на Кубок Америки

Сборная Колумбии на групповом этапе Кубка Америки сыграет с командами Аргентины, Парагвая и Катара.
Обновлено в 18:21
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Футбол

Дзюба может перейти в английский клуб

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба может продолжить карьеру в английском «Вулверхэмптоне».
Обновлено в 09:25
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 21 летательный аппарат провёл разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:28
Происшествия

В Новокузнецке разбушевалась непогода

Синоптики не ошиблись в прогнозе, и на юг Кузбасса резко обрушилось ненастье.
Обновлено в 09:59
Культура

Юбилей ВДНХ отметят фестивалями, выставками и концертами

Обновлено в 07:25
Политика

Лавров объяснил военную активность РФ на Курилах

По словам Лаврова, глава МИД Японии Таро Коно выразил обеспокоенность по поводу военной деятельности России на Южных Курилах.
Обновлено в 07:01
Музыка

Песня Yesterday снова прославила The Beatles

Обновлено в 18:51
Политика

Россия отказалась продать Ирану С-400

Россия отказала Ирану в продаже зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес

Иван Краско прокомментировал слухи о переезде в дом престарелых

Иван Краско отреагировал на эти слухи, а точнее – опроверг. На самом деле артисту есть где жить, да и с деньгами всё в порядке.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие

Минобороны увеличит соцпакет для военных летчиков

Минобороны предложило для преодоления кадрового дефицита военных летчиков вернуть им право на льготное санаторное обслуживание на ведомственных базах отдыха.
Обновлено в 19:18
Экономика

Эльвира Набиуллина рассказала Госдуме о системе быстрых платежей

Эльвира Набиуллина рассказала Госдуме о системе быстрых платежей Почти половина населения России дистанционно пользуется финансовыми услугами.
Обновлено в 08:44
Политика

Депутат ВР заявил, что украинская ГТС превратится в металлолом

Депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович заявил, что после прекращения транзита российского газа украинская ГТС превратится в металлолом.
Обновлено в 18:05
Игры

Mail.ru Group представила новый глобальный игровой бренд MY.GAMES

Mail.ru Group во время своего закрытого мероприятия объявила об объединении всех игровых проектов компании, выходящих под брендами Mail.ru Group и My.com как в России, так и за рубежом, в единый глобальный бренд MY.GAMES.
Обновлено в 05:22
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