Экономика
Стоимость биткойна превысила $9 тыс. впервые с мая 2018 годаКоммерсантъ 12:55
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 19:25, Ашберн
Происшествия
Госдума ужесточила УК для пьяных водителей
Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир) и ему нанесен тяжкий вред здоровью, то суд сможет назначить автомобилисту наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Политика
Саакашвили захотел вести переговоры с Галустяном
Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что переговоры Украины и России могут состояться при условии прихода к власти в Москве нового политика.
Обновлено в 09:01
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Культура
В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали сцены с гей-сексом и наркотиками
В российской версии биографического фильма об Элтоне Джоне «Рокетмен» вырезали несколько сцен, в том числе с гей-сексом.
Обновлено в 18:23
Финансы
ЦБ рассказал об угрозах для экономики и финансовой системы России
Отмечается, что регуляторы ведущих экономик мира уже пересмотрели в сторону ухудшения прогнозы по темпам экономического роста на 2019 г. Кроме того, до минимальных значений снизились темпы роста в Китае.
Обновлено в 11:53
Наука
На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века
Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Школьница в Чебоксарах умерла на ЕГЭ по математике
Скончавшаяся в чебоксарской школе № 38 во время сдачи ЕГЭ по математике ученица школы №27 страдала врожденным пороком сердца, сообщило Министерство здравоохранения Чувашии.
Обновлено вчера в 16:01
Футбол
Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQ
Журнал GQ включил главного тренера «Зенита» Сергея Семака в число претендентов на звание «Открытие года» по версии издания.
Обновлено в 16:47
Футбол
«Локомотив» претендует на форварда «Тоттенхэма» Янссена
Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» заинтересован в переходе форварда «Тоттенхэм Хотспур» Винсента Янссена.
Обновлено в 14:09
Шоу-бизнес
Собчак указала Бузовой на ее место в мире высокой моды
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала о негативном отношении к Ольге Бузовой в мире высокой моды.
Обновлено вчера в 11:23
Политика
В Киеве анонсировали возможную встречу в «нормандском формате» в июле
«Нормандская четверка» (Россия, Украина, Франция и Германия) может провести встречу в середине июля.
Обновлено в 16:36
Кино
Сериал про Чернобыль обогнал «Игру престолов» по популярности
Обновлено в 01:42
Кино
Умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»
Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес
Об уходе Дроздовой рассказал Певцов
Обновлено в 10:16
Футбол
Полузащитник «Зенита» вошел в состав сборной Колумбии на Кубок Америки
Сборная Колумбии на групповом этапе Кубка Америки сыграет с командами Аргентины, Парагвая и Катара.
Обновлено в 18:21
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Футбол
Дзюба может перейти в английский клуб
Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба может продолжить карьеру в английском «Вулверхэмптоне».
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 21 летательный аппарат провёл разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:28
Происшествия
В Новокузнецке разбушевалась непогода
Синоптики не ошиблись в прогнозе, и на юг Кузбасса резко обрушилось ненастье.
Обновлено в 09:59
Культура
Юбилей ВДНХ отметят фестивалями, выставками и концертами
Обновлено в 07:25
Политика
Лавров объяснил военную активность РФ на Курилах
По словам Лаврова, глава МИД Японии Таро Коно выразил обеспокоенность по поводу военной деятельности России на Южных Курилах.
Обновлено в 07:01
Музыка
Песня Yesterday снова прославила The Beatles
Обновлено в 18:51
Политика
Россия отказалась продать Ирану С-400
Россия отказала Ирану в продаже зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес
Иван Краско прокомментировал слухи о переезде в дом престарелых
Иван Краско отреагировал на эти слухи, а точнее – опроверг. На самом деле артисту есть где жить, да и с деньгами всё в порядке.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
Минобороны увеличит соцпакет для военных летчиков
Минобороны предложило для преодоления кадрового дефицита военных летчиков вернуть им право на льготное санаторное обслуживание на ведомственных базах отдыха.
Обновлено в 19:18
Экономика
Эльвира Набиуллина рассказала Госдуме о системе быстрых платежей
Эльвира Набиуллина рассказала Госдуме о системе быстрых платежей Почти половина населения России дистанционно пользуется финансовыми услугами.
Обновлено в 08:44
Политика
Депутат ВР заявил, что украинская ГТС превратится в металлолом
Депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович заявил, что после прекращения транзита российского газа украинская ГТС превратится в металлолом.
Обновлено в 18:05
Игры
Mail.ru Group представила новый глобальный игровой бренд MY.GAMES
Mail.ru Group во время своего закрытого мероприятия объявила об объединении всех игровых проектов компании, выходящих под брендами Mail.ru Group и My.com как в России, так и за рубежом, в единый глобальный бренд MY.GAMES.
Обновлено в 05:22