Экономика
Стоимость биткоина превысила $8 тысячМосковский Комсомолец вчера в 20:12
12 мая самая популярная криптовалюта впервые с осени прошлого года превысила психологическую отметку в $7 тыс. К примеру, 1 мая за одну монету можно было получить только $5 тыс.
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Курс биткоина впервые за 9 месяцев преодолел планку в 7 тысяч долларов
Южный Федеральный12 мая в 09:53
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
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