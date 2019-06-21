Экономика
Стоимость биткоина впервые за год превысила 10 тысяч долларовНовая газета 02:57
В ночь на 22 июня курс биткоина преодолел отметку в 10 тысяч долларов, свидетельствуют данные бирж CoinMarketCap и CoinDesk. Это произошло впервые с мая 2018 года. По данным CoinMarketCap, макимальная отметка — 10 882 долларов — была достигнута около 6 часов мск.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:26, Вашингтон
Происшествия
Появилось видео конфликта со стрельбой у кинотеатра во Владивостоке
Вечером в минувшую пятницу, 21 июня, на парковке перед кинотеатром "Галактика" на улице Добровольского во Владивостоке произошла стрельба.
Обновлено в 04:22
Политика
Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России
Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 00:53
Футбол
Селихову удалили фиксирующую пластину из левой руки
Вратарю "Спартака" Александру Селихову успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину, которая была установлена в ходе операции в апреле, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Москве трое детей упали с аттракциона
В столичном парке "Сокольники" трое детей получили травмы при падении с аттракциона, передает агентство "Москва".
Обновлено в 06:25
Происшествия
Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях
Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
Обновлено в 02:57
Спорт
Церемония открытия вторых Европейских игр прошла в Минске
Торжественная церемония открытия вторых Европейских игр состоялась на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» в белорусской столице.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
В водопроводной воде в Охе нашли инфекцию
По факту заболевания была начата проверка воды из внешней и внутренней водопроводной системы дома, где проживали пострадавшие.
Обновлено в 05:58
Футбол
Защитник ЦСКА подписался в инстаграме на страницу «Спартака»
Защитник московского ЦСКА Родриго Бекао подписался в инстаграме на аккаунт принципиального соперника армейцев - столичный "Спартак", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 11:35
Игры
В Watch Dogs Legion будет 20 вариантов скрипта
Клинт Хокинг, креативный директор Watch Dogs Legion, успокоил широкую геймерскую общественность: в игре будет 20 вариантов скрипта.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Ингушетии на территории больницы избили полицейских
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ, полицейских избили неизвестные на территории Ингушской республиканской клинической больницы в Назрани.
Обновлено вчера в 12:43
Шоу-бизнес
Екатерина Климова довела народ после слухов о разводе
Обновлено в 04:02
Политика
Соловьев вырезал из эфира критику пенсионной реформы
Из эфира программы журналиста Владимира Соловьева на канале «Россия» вырезали реплики политолога Сергея Кургиняна о пенсионной реформе.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес
Влад Соколовский рассказал о борьбе с лишним весом
Обновлено в 06:09
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные виды рака
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено 20 июня в 23:34
Спорт
Российские спортсмены завоевали первое золото Европейских игр в Минске
ТАСС отмечает, что в этом виде программы разыгрывались лицензии на Олимпийские игры 2020 года.
Обновлено в 05:58
Гаджеты
Компания Huawei представила свой новый процессор Kirin 810
В AnTuTu новый смартфон Nova 5 набрал 237 000 баллов, а это больше чем результат тестов аппаратов с Snapdragon 730.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Россияне начали массово сдавать билеты в Грузию
Как рассказал по итогам совещания фициальный представитель вице-премьера Максима Акимова, российские авиакомпании готовы вывозить граждан РФ из Грузии и после 8 июля, но уже через аэропорты Армении и Северной Осетии.
Обновлено в 06:06
Культура
Данила Поперечный ударил Урганта лещем по лицу
Ургант не захотел получать простую пощечину, предложив ударить его настоящей рыбой.
Обновлено в 05:29
Общество
Инспекторам ГИБДД могут разрешить лишать водительских прав без суда
Еще одно предложение касается расширения полномочий инспекторов ГИБДД. Им хотят разрешить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 02:36
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в субботу
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, днем 22 июня в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30–33 градуса тепла", – говорится в сообщении.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Представитель Алибасова сообщил о состоянии Федосеевой-Шукшиной
PR-директор Бари Алибасова и группы «На-на» Вадим Горжанкин рассказал РБК о причинах госпитализации супруги продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено в 06:08
ЖКХ
«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях
Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.
Обновлено в 04:54
Общество
Шнуров переделал арку дома 18 века под гараж, пишут СМИ
Музыкант Сергей Шнуров переделал лишился гаража, который оборудовал в арке дома 18 века у Летнего сада, пишет 78.ru.
Обновлено в 05:05
Происшествия
В Пермском крае почти 4 тысячи человек остались без газа из-за ДТП
В городе Александровск Пермского края произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был поврежден газопровод и почти четыре тысячи человек остались без газа.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Нашелся настоящий владелец миллиардов Захарченко
Обновлено вчера в 08:09
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости
Минобороны России создало на своем сайте раздел c рассекреченными документами об обороне Брестской крепости.
Обновлено вчера в 23:05
Здоровье
Елена Малышева рассказала о причине смерти Сергея Доренко
Телеведущая Елена Малышева в недавнем выпуске программы «Жить здорово!» вспомнила о своём коллеге Сергее Доренко, а также объяснила причину его смерти.
Обновлено в 05:35