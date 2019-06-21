Экономика

Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысИзвестия 01:00

Стоимость популярной криптовалюты биткоина впервые с мая 2018 года преодолела психологическую отметку в $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Курс биткоина впервые за год превысил $9,8 тыс

Rambler News Serviceвчера в 08:53

Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тысяч

RT на русском03:36

Стоимость биткоина выросла до максимума за год

Телеканал 360°02:08

Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила $10 тыс

РБК00:55

Стоимость биткоина превысила $10 тыс. впервые с мая прошлого года

Реальное время01:34

Курс биткоина превысил 9,8 тысячи долларов

ФАНвчера в 08:59

Стоимость биткоина впервые за год превысила 10 тысяч долларов

Эхо Москвы04:00
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Армия и оружие

СМИ узнали о кибератаке США на иранских шпионов

Киберкомандование США провело ответную кибератаку против шпионской группы из Ирана, которая поддерживала нападение на танкеры в Оманском проливе, сообщает Yahoo News со ссылкой на источники, связанные с разведкой.
Обновлено в 05:15
Политика

Дерипаска дополнил иск к минфину США об отмене санкций

Российский миллиардер Олег Дерипаска дополнил свой иск к минфину США и министру Стивену Мнучину об исключении своего имени из санкционного списка.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости

Минобороны России создало на своем сайте раздел c рассекреченными документами об обороне Брестской крепости.
Обновлено вчера в 23:05
Политика

Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия

Трое подростков выпали из аттракциона в парке «Сокольники»

Обновлено в 05:34
Происшествия

Экс-чиновник Минпромторга задержан по делу о махинациях

Бывший сотрудник министерства промышленности и торговли РФ Владимир Потапкин задержан по делу о махинациях в лесной отрасли.
Обновлено в 03:41
Здоровье

Представитель Алибасова рассказал о состоянии его здоровья

Бари Алибасов проходит необходимые процедуры, он идет на поправку, рассказал РИА Новости пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на продюсера.
Обновлено в 05:27
Политика

Россияне начали массово сдавать билеты в Грузию

Как рассказал по итогам совещания официальный представитель вице-премьера Максима Акимова, гражданам России, которые находятся в Грузии, будет предложено поменять билеты на более ранние даты без потерь Накануне стало известно, что власти РФ запретили авиаперевозки в эту страну российским авиакомпаниям с 8 июля.
Обновлено в 06:06
Наука

Выявлены первые признаки болезни Паркинсона

Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, какие признаки можно считать первыми сигналами на пути развития болезни Паркинсона.
Обновлено в 06:20
Общество

Роскомнадзор требует от eBay удалить объявления о продаже наград ВОВ

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила интернет-компании eBay требование об удалении 32 веб-страниц с объявлениями о продаже наград Великой Отечественной войны.
Обновлено в 05:59
Политика

Путин заявил об отсутствии планов по передаче Южных Курил японцам

Президент РФ Владимир Путин в интервью ведущему передачи «Вести в субботу» Сергею Брилеву заявил, что Россия не будет отдавать Курильские острова, несмотря на территориальные претензии со стороны Японии.
Обновлено в 05:54
Баскетбол

Мозгов вошел в расширенный состав сборной России перед Кубком мира

Центровой клуба НБА "Орландо Мэджик" Тимофей Мозгов вошел в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку мира 2019 года, сообщается на сайте Федерации баскетбола России.
Обновлено в 06:09
Политика

Зеленский призвал предотвратить новые войны

Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море

Обновлено в 06:12
Политика

В Тбилиси возмутились приостановкой турпотока из России

Жители Тбилиси, занятые в туристической отрасли, недовольны решением властей России прекратить полеты россиян в страну, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:09
Автоспорт

Квят назвал «Поль Рикар» эталоном для современных гоночных трасс

Обновлено в 03:18
Здоровье

Онкобольным тюменцам откладывают терапию из-за отсутствия лекарств

Онкобольным жителям Тюмени откладывают на длительный срок терапию из-за отсутствия лекарств, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 04:27
Политика

Пушков высмеял недовольство грузин из-за остановки турпотока из России

Российский сенатор Алексей Пушков иронично высказался по поводу недовольства жителей Грузии приостановкой турпотока из России.
Обновлено в 06:21
Футбол

«Спартак» разгромил «Сочи» в контрольном матче

Игрок "Спартака" Аяз Гулиев (63) не реализовал одиннадцатиметровый удар. У "Сочи" отличился Анатолий Катрич (76, пенальти).
Обновлено в 06:19
Общество

Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались оплачивать ЖКХ

Долги тагильских «граждан СССР» в большинстве случаев относятся к коммунальной сфере, однако некоторые мотивируют идеологическими причинами отказ платить и по другим кредитам и займам, включая ипотечные.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия

Дудь, Ковальчук, Смехова и другие вступились за сестер Хачатурян

Обновлено в 01:57
Спорт

Валуев заявил о смертельной опухоли мозга

Обновлено в 03:16
Происшествия

Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях

Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
Обновлено в 02:57
Происшествия

В Канаде слон напал на смотрителя зоопарка

Слон напал на смотрителя зоопарка близ канадского города Кэмбридж в провинции Онтарио, сообщает телеканал CTV.
Обновлено в 01:38
Происшествия

Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве

Обновлено вчера в 15:53
Общество

«Роскосмос» разработал кодекс поведения для космонавтов

«Роскосмос» разработал кодекс профессиональной этики для космонавта. Проект был опубликован на сайте нормативных правовых актов России.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия

Оторванную мужскую руку выловили в Кронштадте

Днем 21 июня у южной стенки заводоуправления Кронштадтского Морского Завода выловили оторванную мужскую руку, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 05:37
Авто

BMW отозвал 200 флагманских кроссоверов X7 из-за подушек безопасности

Немецкий автоконцерн BMW принял решение отозвать в Китае 209 автомобилей модели X7 из-за некачественной сборки.
Обновлено в 05:39
Политика

Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны

Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
Футбол

Де Лигт согласился перейти в «Ювентус»

Туринский «Ювентус» ведет переговоры по защитнику «Аякса» Маттейсу де Лигту.
Обновлено в 06:38
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