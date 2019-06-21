Экономика
Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в $10 тысИзвестия 01:00
Стоимость популярной криптовалюты биткоина впервые с мая 2018 года преодолела психологическую отметку в $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:46, Вашингтон
Армия и оружие
СМИ узнали о кибератаке США на иранских шпионов
Киберкомандование США провело ответную кибератаку против шпионской группы из Ирана, которая поддерживала нападение на танкеры в Оманском проливе, сообщает Yahoo News со ссылкой на источники, связанные с разведкой.
Обновлено в 05:15
Политика
Дерипаска дополнил иск к минфину США об отмене санкций
Российский миллиардер Олег Дерипаска дополнил свой иск к минфину США и министру Стивену Мнучину об исключении своего имени из санкционного списка.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости
Минобороны России создало на своем сайте раздел c рассекреченными документами об обороне Брестской крепости.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
Экс-чиновник Минпромторга задержан по делу о махинациях
Бывший сотрудник министерства промышленности и торговли РФ Владимир Потапкин задержан по делу о махинациях в лесной отрасли.
Обновлено в 03:41
Здоровье
Представитель Алибасова рассказал о состоянии его здоровья
Бари Алибасов проходит необходимые процедуры, он идет на поправку, рассказал РИА Новости пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на продюсера.
Обновлено в 05:27
Политика
Россияне начали массово сдавать билеты в Грузию
Как рассказал по итогам совещания официальный представитель вице-премьера Максима Акимова, гражданам России, которые находятся в Грузии, будет предложено поменять билеты на более ранние даты без потерь Накануне стало известно, что власти РФ запретили авиаперевозки в эту страну российским авиакомпаниям с 8 июля.
Обновлено в 06:06
Наука
Выявлены первые признаки болезни Паркинсона
Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, какие признаки можно считать первыми сигналами на пути развития болезни Паркинсона.
Обновлено в 06:20
Общество
Роскомнадзор требует от eBay удалить объявления о продаже наград ВОВ
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила интернет-компании eBay требование об удалении 32 веб-страниц с объявлениями о продаже наград Великой Отечественной войны.
Обновлено в 05:59
Политика
Путин заявил об отсутствии планов по передаче Южных Курил японцам
Президент РФ Владимир Путин в интервью ведущему передачи «Вести в субботу» Сергею Брилеву заявил, что Россия не будет отдавать Курильские острова, несмотря на территориальные претензии со стороны Японии.
Обновлено в 05:54
Баскетбол
Мозгов вошел в расширенный состав сборной России перед Кубком мира
Центровой клуба НБА "Орландо Мэджик" Тимофей Мозгов вошел в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку мира 2019 года, сообщается на сайте Федерации баскетбола России.
Обновлено в 06:09
Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений.
Обновлено в 05:05
Политика
В Тбилиси возмутились приостановкой турпотока из России
Жители Тбилиси, занятые в туристической отрасли, недовольны решением властей России прекратить полеты россиян в страну, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:09
Здоровье
Онкобольным тюменцам откладывают терапию из-за отсутствия лекарств
Онкобольным жителям Тюмени откладывают на длительный срок терапию из-за отсутствия лекарств, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 04:27
Политика
Пушков высмеял недовольство грузин из-за остановки турпотока из России
Российский сенатор Алексей Пушков иронично высказался по поводу недовольства жителей Грузии приостановкой турпотока из России.
Обновлено в 06:21
Футбол
«Спартак» разгромил «Сочи» в контрольном матче
Игрок "Спартака" Аяз Гулиев (63) не реализовал одиннадцатиметровый удар. У "Сочи" отличился Анатолий Катрич (76, пенальти).
Обновлено в 06:19
Общество
Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались оплачивать ЖКХ
Долги тагильских «граждан СССР» в большинстве случаев относятся к коммунальной сфере, однако некоторые мотивируют идеологическими причинами отказ платить и по другим кредитам и займам, включая ипотечные.
Обновлено вчера в 17:48
Спорт
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Обновлено в 03:16
Происшествия
Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях
Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Канаде слон напал на смотрителя зоопарка
Слон напал на смотрителя зоопарка близ канадского города Кэмбридж в провинции Онтарио, сообщает телеканал CTV.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
Обновлено вчера в 15:53
Общество
«Роскосмос» разработал кодекс поведения для космонавтов
«Роскосмос» разработал кодекс профессиональной этики для космонавта. Проект был опубликован на сайте нормативных правовых актов России.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
Оторванную мужскую руку выловили в Кронштадте
Днем 21 июня у южной стенки заводоуправления Кронштадтского Морского Завода выловили оторванную мужскую руку, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 05:37
Авто
BMW отозвал 200 флагманских кроссоверов X7 из-за подушек безопасности
Немецкий автоконцерн BMW принял решение отозвать в Китае 209 автомобилей модели X7 из-за некачественной сборки.
Обновлено в 05:39
Политика
Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны
Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
Футбол
Де Лигт согласился перейти в «Ювентус»
Туринский «Ювентус» ведет переговоры по защитнику «Аякса» Маттейсу де Лигту.
Обновлено в 06:38