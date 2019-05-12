Стоимость биткоина впервые с октября превысила семь тысяч долларовРИА Новости 11:24

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 3,21%, до 7,001 тысячи долларов, впервые с 15 октября прошлого года преодолев уровень в 7 тысяч долларов.

Стоимость биткоина впервые с октября превысила семь тысяч долларов

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