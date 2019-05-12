Экономика
Стоимость биткоина впервые с октября превысила семь тысяч долларовРИА Новости 11:24
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 3,21%, до 7,001 тысячи долларов, впервые с 15 октября прошлого года преодолев уровень в 7 тысяч долларов.
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Общество
Власти Сицилии предлагают россиянам купить дом за 1 евро
Мэр Муссомели Джузеппе Катания предложил гражданам России за один евро купить любой заброшенный дом в историческом центре сицилийской провинции Кальтаниссетта.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» проболталась про беременность
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Футбол
Гончаренко прокомментировал поражение от «Зенита»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Зенитом", передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:25
Наука
Ученые рассказали, кто чаще всего сплетничает
Ученые из США провели эксперимент, чтобы выяснить, кто и на какие темы сплетничает чаще всего.
Обновлено вчера в 07:31
Шоу-бизнес
Меган Маркл опубликовала новое фото новорожденного сына
6 мая принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями.
Обновлено в 10:32
Происшествия
В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА
ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Политика
Путин проведет серию военных совещаний в новом формате
Обновлено в 12:54
Автоспорт
Квят заявил, что ошибка на пит-стопе стоила ему нескольких позиций на Гран-при Испании
Обновлено в 13:35
Политика
El Pais: Эквадор передаст США вещи Ассанжа из посольства в Лондоне
Правительство Эквадора передаст США документы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые находятся в посольстве в Лондоне.
Обновлено в 14:49
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом
Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
Объяснено попадание С-300 в США
Обновлено в 14:03
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Наука
Учёные рассказали, как обмануть детектор лжи
Стало известно, как можно с лёгкостью обмануть детектор лжи.
Обновлено в 11:47
Путешествия
Составлен рейтинг самых популярных стран для летнего отдыха
Топ-10 самых популярных летних направлений: Турция Россия Тунис Греция Кипр Черногория Абхазия Испания Италия Болгария В основном, цены на туры выросли, отмечают специалисты сервиса путешествий Туту.ру.
Обновлено в 14:13
Футбол
Кокорин отказался отбывать срок в СИЗО
Обновлено в 04:16
Авто
Составлен топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России
Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
Обновлено в 10:00
Политика
Десятки сталинских чекистов тайно реабилитировали в России
Обновлено в 12:25
Музыка
В Тель-Авиве официально открылось «Евровидение-2019»
Международный конкурс "Евровидение-2019" начался в воскресенье в Тель-Авиве с дефиле с участием 41 национальной делегации по "оранжевой дорожке" на площади у театра Габима в центре города.
Обновлено в 14:27
Политика
Завершено голосование на президентских выборах в Литве
Обновлено в 14:02
Армия и оружие
В США решили отказаться от двигателей РД-180
Военно-воздушные силы США ищут способы отказаться от российских ракетных двигателей РД-180.
Обновлено в 08:17
Путешествия
Круизный лайнер «Князь Владимир» пришел в порт Сочи после ремонта
Единственный в Черном море российский круизный лайнер «Князь Владимир» прибыл 10 мая в Сочи после завершения ремонта на Новороссийском судоремонтном заводе.
Обновлено вчера в 04:16
Политика
На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
Наев заявил, что украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки
На возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе военным понадобится меньше суток, утверждает бывший командующий операцией объединённых сил Украины Сергей Наев.
Обновлено в 15:44
Здоровье
Ученые выяснили, какой вид рака чаще всего излечивается
У жительниц региона есть возможность пройти бесплатное обследование на один из самых распространённых видов рака – молочной железы в рамках проекта «Бюст-мост».
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
«Сдавались влегкую», — воспоминания луганского ополченца о захвате СБУ
5 апреля был захват СБУ, в котором Эдуард тоже участвовал.
Обновлено в 06:27
Происшествия
TMZ: Кристапс Порзингис подрался c россиянами в Лиепае
Обновлено в 15:24