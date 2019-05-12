Экономика

Стоимость биткоина впервые с октября превысила семь тысяч долларовРИА Новости 11:24

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 3,21%, до 7,001 тысячи долларов, впервые с 15 октября прошлого года преодолев уровень в 7 тысяч долларов.
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Стоимость биткоина впервые с октября превысила семь тысяч долларов

РИА Новости11:24

Курс биткоина впервые с октября перешагнул отметку в 7 тысяч долларов

Вести.Ru12:05

Цена биткоина превысила $7 тысяч впервые с октября

Газета.Ru11:53

Стоимость биткоина впервые с октября превысила семь тысяч долларов

Ридус11:46

Стоимость биткоина впервые с октября превысила $7 тыс

Известия12:12

Стоимость биткоина превысила $7000

РЕН ТВ11:10

Стоимость биткойна впервые с октября превысила отметку в $7000

Ведомости11:08
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Общество

Власти Сицилии предлагают россиянам купить дом за 1 евро

Мэр Муссомели Джузеппе Катания предложил гражданам России за один евро купить любой заброшенный дом в историческом центре сицилийской провинции Кальтаниссетта.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» проболталась про беременность

Обновлено вчера в 22:37
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено вчера в 12:37
Футбол

Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс» Александр Николаев

Обновлено в 15:04
Футбол

Гончаренко прокомментировал поражение от «Зенита»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Зенитом", передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:25
Наука

Ученые рассказали, кто чаще всего сплетничает

Ученые из США провели эксперимент, чтобы выяснить, кто и на какие темы сплетничает чаще всего.
Обновлено вчера в 07:31
Шоу-бизнес

Меган Маркл опубликовала новое фото новорожденного сына

6 мая принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями.
Обновлено в 10:32
Происшествия

В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Политика

Путин проведет серию военных совещаний в новом формате

Обновлено в 12:54
Автоспорт

Квят заявил, что ошибка на пит-стопе стоила ему нескольких позиций на Гран-при Испании

Обновлено в 13:35
Политика

El Pais: Эквадор передаст США вещи Ассанжа из посольства в Лондоне

Правительство Эквадора передаст США документы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые находятся в посольстве в Лондоне.
Обновлено в 14:49
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес

Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом

Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие

Объяснено попадание С-300 в США

Обновлено в 14:03
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области

В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Наука

Учёные рассказали, как обмануть детектор лжи

Стало известно, как можно с лёгкостью обмануть детектор лжи.
Обновлено в 11:47
Путешествия

Составлен рейтинг самых популярных стран для летнего отдыха

Топ-10 самых популярных летних направлений: Турция Россия Тунис Греция Кипр Черногория Абхазия Испания Италия Болгария В основном, цены на туры выросли, отмечают специалисты сервиса путешествий Туту.ру.
Обновлено в 14:13
Футбол

Кокорин отказался отбывать срок в СИЗО

Обновлено в 04:16
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России

Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
Обновлено в 10:00
Политика

Десятки сталинских чекистов тайно реабилитировали в России

Обновлено в 12:25
Музыка

В Тель-Авиве официально открылось «Евровидение-2019»

Международный конкурс "Евровидение-2019" начался в воскресенье в Тель-Авиве с дефиле с участием 41 национальной делегации по "оранжевой дорожке" на площади у театра Габима в центре города.
Обновлено в 14:27
Политика

Завершено голосование на президентских выборах в Литве

Обновлено в 14:02
Шоу-бизнес

«Говорит Москва» опубликовала документы о проблемах Доренко с сердцем

Обновлено в 10:49
Армия и оружие

В США решили отказаться от двигателей РД-180

Военно-воздушные силы США ищут способы отказаться от российских ракетных двигателей РД-180.
Обновлено в 08:17
Путешествия

Круизный лайнер «Князь Владимир» пришел в порт Сочи после ремонта

Единственный в Черном море российский круизный лайнер «Князь Владимир» прибыл 10 мая в Сочи после завершения ремонта на Новороссийском судоремонтном заводе.
Обновлено вчера в 04:16
Политика

На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры

Обновлено в 09:07
Армия и оружие

Наев заявил, что украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки

На возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе военным понадобится меньше суток, утверждает бывший командующий операцией объединённых сил Украины Сергей Наев.
Обновлено в 15:44
Здоровье

Ученые выяснили, какой вид рака чаще всего излечивается

У жительниц региона есть возможность пройти бесплатное обследование на один из самых распространённых видов рака – молочной железы в рамках проекта «Бюст-мост».
Обновлено в 07:36
Армия и оружие

«Сдавались влегкую», — воспоминания луганского ополченца о захвате СБУ

5 апреля был захват СБУ, в котором Эдуард тоже участвовал.
Обновлено в 06:27
Происшествия

TMZ: Кристапс Порзингис подрался c россиянами в Лиепае

Обновлено в 15:24
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