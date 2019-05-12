Экономика
Стоимость биткоина впервые с октября превысила семь тысяч долларовРИА Новости 11:24
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 3,21%, до 7,001 тысячи долларов, впервые с 15 октября прошлого года преодолев уровень в 7 тысяч долларов.
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Шоу-бизнес
Сергей Безруков похвалился достижением подросшей дочки
Обновлено в 10:55
Происшествия
Вдова Доренко уличила его дочерей во вранье
Вдова главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Юлия получила документ о том, что следственные действия, из-за которых отменили прощание с журналистом, проводятся по заявлению, поданному в полицию его дочерьми.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Игры
Sony PlayStation 5 выйдет в ноябре 2020 года по цене $500
Специалист японской аналитической компании Ace Research Institute Хидэки Ясуда сообщил информацию о грядущей игровой приставке Sony нового поколения – PlayStation 5. Сроки выхода и стоимость Исходя из заявления эксперта, PlayStation 5 поступит в продажу в ноябре 2020 года по стоимости $500.
Обновлено в 05:40
Общество
Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой
Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
Обновлено в 01:55
Футбол
Аркадий Дворкович: «Продажу „Спартака“ с Федуном не обсуждали»
Президент Международной шахматной федерации и бывший председатель оргкомитета ЧМ-2018 Аркадий Дворкович ответил на вопрос, обсуждал ли он с владельцем "Спартака" Леонидом Федуном продажу клуба, когда они вместе смотрели матч с "Уфой" (1:0). Игра 28-го тура чемпионата России состоялась в воскресенье в Москве на стадионе "Открытие-Арена".
Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес
Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»
По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
Автоспорт
Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании
Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Здоровье
Врачи рассказали, есть ли шанс дожить до ста лет в большом городе
Долгожителем можно стать, не только живя в отдаленных горных районах и питаясь натуральными продуктами, но и в шумном мегаполисе, считает главный кардиохирург Минздрава РФ, академик РАН Лео Бокерия.
Обновлено вчера в 14:56
Армия и оружие
Иран серьезно ответит на любые силовые действия США
"Если Америка сделает шаг против нас, то мы нанесем удар в голову", - заявил командующий КСИР, слова которого передает телеканал "Аль-Арабия".
Обновлено в 11:59
Армия и оружие
Зенитная система С-300 замечена в США
В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
Обновлено в 05:57
Политика
Путин 13 мая начнет серию совещаний по ОПК в новом формате
Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 мая, начнет очередную серию совещаний по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Обновлено в 11:54
Общество
В двух районах Курганской области с 13 мая отменят режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации в двух районах Курганской области, где с начала мая бушевали лесные пожары, отменят с 13 мая, сообщила в воскресенье пресс-служба областного МЧС.
Обновлено в 10:53
Хоккей
Россия разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею
Матч, прошедший в Братиславе, завершился со счетом 5:0. Шайбы забросили: Евгений Дадонов (13, 41), Никита Кучеров (35), Иван Телегин (35), Илья Ковальчук (44).
Обновлено в 08:21
Политика
Десятки сталинских чекистов тайно реабилитировали в России
В России официально реабилитировали десятки сотрудников НКВД, расстрелянных в 1930-х — 1950-х годах, передает "Радио Свобода".
Обновлено в 12:25
Происшествия
Пострадавший от взрыва газа дом в Ростовской области хотят снести
Решение о судьбе дома будет принято в течении трех дней. Напомним, сегодня ночью в поселке Чистоозерный прогремел взрыв бытового газа.
Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес
В интернете появилось фото из квартиры Юлии Началовой
В интернете распространили снимок, сделанный в квартире Юлии Началовой.
Обновлено в 12:20
Происшествия
В ОАЭ заявили о попытках диверсий против грузовых судов около Фуджейры
В ОАЭ заявили, что четыре коммерческих грузовых судна стали целями диверсий вблизи территориальных вод страны в Оманском заливе на восток от эмирата Фуджейра.
Обновлено в 11:58
Здоровье
Один из известнейших военных госпиталей Москвы отмечает 100-летие
ФКУ «Центральный военный клинический госпиталь имени П.В.Мандрыка» Министерства обороны Российской Федерации 17 мая готовится отметить свое столетие.
Обновлено в 11:31
Футбол
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии
Обновлено в 12:00
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
В воскресенье, 12 мая, в России вступили в силу поправки, упрощающие порядок оформления пособий на первого и второго ребёнка.
Обновлено в 09:39
Происшествия
В Буркина-Фасо неизвестные атаковали церковь
Обновлено в 11:10
Игры
В резюме бывшего работника Rockstar нашли упоминание о Red Dead Redemption 2 для РС
В резюме бывшего программиста Rockstar Toronto Нан Ма, который работал в компании с 2010 по 2016 годы, нашли упоминание Red Dead Redemption 2 для РС наряду с консольными версиями вестерна.
Обновлено вчера в 20:00
Авто
Назван топ-10 самых продаваемых автомобилей с АКПП в России
Эксперты аналитического агентства "АвтоСТАТ" назвали ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с "автоматом" в РФ.
Обновлено в 10:00
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету
Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено вчера в 05:54
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51