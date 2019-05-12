Стоимость биткоина впервые с октября превысила семь тысяч долларовРИА Новости вчера в 11:24

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - в воскресенье впервые с октября 2018 года превысила психологическую отметку в 7 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость биткоина впервые с октября превысила семь тысяч долларов

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