Экономика

Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила $10 тысРБК 00:55

Курс биткоина в субботу, 22 июня, впервые с мая 2018 года превысил психологическую отметку $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные бирж CoinMarketCap и CoinDesk. Согласно данным биржи CoinMarketCap, по состоянию на 07:55 мск биткоин дорожал на 9,31%, до $10,626.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Стоимость биткоина впервые за год превысила 10 тысяч долларов

Эхо Москвы04:00

Курс биткоина впервые за год превысил $9,8 тыс

Rambler News Serviceвчера в 08:53

Стоимость биткоина выросла до максимума за год

Телеканал 360°02:08

Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила $10 тыс

РБК00:55

Стоимость биткоина превысила $10 тыс. впервые с мая прошлого года

Реальное время01:34

Курс биткоина превысил 9,8 тысячи долларов

ФАНвчера в 08:59

Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тысяч

RT на русском03:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:58, Вашингтон
Общество

Сходство с Трмпом помогло псу получить титул «самой уродливой собаки»

Обновлено в 02:21
Происшествия

Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях

Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес

Жена Александра Цекало похвасталась дорогим подарком от мужа

Александр Цекало сделал своей супруге роскошный подарок на день рождения. Продюсер побаловал Дарину украшением.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина

Супруга Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована после приступа астмы, сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 03:47
Политика

Российским авиакомпаниям запретили летать в Грузию

Согласно документу, «с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».
Обновлено вчера в 16:25
Экономика

Руководители 15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, записали видеообращение к Владимиру Путину

Фирма "ДЕКО", которую пострадавшие винят в своих проблемах, в свою очередь, является субподрядчиком компании "СГМ-Мост" Аркадия Ротенберга.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

NYT: Трамп отменил удар по Ирану после совета ведущего Fox News

После инцидента президент США Дональд Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, но в итоге операция была отменена «за 10 минут до старта».
Обновлено в 04:49
Единоборства

У друга Макгрегора попытались вырвать флаги России и Ирландии

В Дарэме со скандалом завершилась процедура взвешивания ирландца Артема Лобова и экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи перед кулачным боем, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:08
Спорт

Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

Обновлено 20 июня в 13:42
Политика

Путин рассказал об отношении РФ к следующему премьеру Британии

Российский лидер Владимир Путин заявил, что российская сторона готова сотрудничать со следующим премьером Британии.
Обновлено в 04:38
Происшествия

При пожаре в центре Парижа погибли три человека

Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Парижа в субботу утром, три человека погибли, 28 получили ранения, сообщает газета Parisien со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:19
Политика

Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны

Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Появилось видео конфликта со стрельбой у кинотеатра во Владивостоке

Вечером в минувшую пятницу, 21 июня, на парковке перед кинотеатром "Галактика" на улице Добровольского во Владивостоке произошла стрельба.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Политика

Гаврилов указал на истинные причины беспорядков в Грузии

В интервью ПЭ депутат Госдумы и очевидец беспорядков Сергей Гаврилов рассказал об истинных причинах происходящего.
Обновлено вчера в 11:07
Хоккей

«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером драфта НХЛ

Обновлено вчера в 23:53
Политика

Кравчук заявил об отличии позиций в команде Зеленского

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире NewsOne заявил, что представители команды нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского высказывают разные позиции.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках

Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Космос

«Хаябуса-2» изучила место для второго забора грунта с астероида

Межпланетная станция «Хаябуса-2» полностью отсняла рабочую область вблизи искусственного ударного кратера на астероиде Рюгу, откуда может быть произведен второй забор пробы грунта.
Обновлено вчера в 09:50
Политика

Путина спросили о возможности передачи Курил Японии

Президент России Владимир Путин заявил, что флаг РФ над Курилами не будет спущен. Об этом он рассказал в интервью на канале "Россия 1".
Обновлено в 04:34
Общество

В мире отмечают день летнего солнцестояния

Отмечается этот праздник и в других странах. В Литве Иванов день справляется под именем Йонинеса, Янова дня — в Эстонии.
Обновлено вчера в 09:51
Армия и оружие

США предрекли победу в случае одновременной войны с Россией и Китаем

«США могут вести и выиграть две крупные войны одновременно или, по крайней мере, приблизиться к победе, чтобы ни Россия, ни Китай не увидели в этой игре больших надежд», — сообщил автор издания.
Обновлено вчера в 12:25
Политика

Дерипаска изменил иск к Минфину США о снятии санкций

Российский бизнесмен Олег Дерипаска скорректировал свой иск к Минфину США и его главе Стивену Мнучину, который он подавал 15 марта.
Обновлено в 00:51
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Политика

Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
Теннис

Французские теннисисты установили рекорд на турнире в Лондоне

Четвертьфинальный матч Queens Club в Лондоне (Великобритания) между французскими теннисистами Жилем Симоном и Николя Маю стал самым продолжительным в истории турнира.
Обновлено в 03:48
Путешествия

Названы самые дорогие для путешествий на поезде города

Дорогую покупку железнодорожных билетов сделали и путешественники, которые проехали на поезде через всю Россию - от Москвы до Владивостока на поезде пара туристов из-за рубежа прокатилась за 90 тысяч рублей.
Обновлено в 04:31
Транспорт

Для водителей создадут «островки безопасности» на дорогах

Министерство внутренних дел РФ и Росавтодор изучают вопрос организации так называемых островков безопасности на базе бывших постов ДПС.
Обновлено в 04:18
Политика

На Украине заранее знали о возвращении Крыма в состав РФ

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Обновлено в 01:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное